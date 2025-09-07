ETV Bharat / state

மர குடோனில் தீ விபத்து: 50 லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள் எரிந்து சேதம்!

வாணியம்பாடியில் மரப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் குடோனில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தீ விபத்து ஏற்பட்ட மர குடோன்
தீ விபத்து ஏற்பட்ட மர குடோன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2025 at 9:59 AM IST

1 Min Read

திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் மரப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் குடோனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ரூ.50 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியை அடுத்த பெருமாள்பேட்டை பகுதியில், சம்பத் மற்றும் குபேந்திரன் ஆகியோருக்கு சொந்தமாக மரப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் குடோன் உள்ளது. இந்நிலையில், இன்று (செப் 7) அதிகாலை குடோனில் உள்ள பொருள்கள் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது. இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் தீயணைப்புத்துறை மற்றும் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, குடோன் நடத்தி வரும் சம்பத் மற்றும் குபேந்திரனுக்கும் தகவல் அளித்துள்ளனர்.

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வாணியம்பாடி தீயணைப்புத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் மர குடோனில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, வாகனத்தில் இருந்த தண்ணீர் தீர்ந்ததால், ஆம்பூர் தீயணைப்புத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு கூடுதலாக இரண்டு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு அடித்து தீயை அணைக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

குடோனில் உள்ள பொருள்கள் தீயில் எரியும் காட்சி
குடோனில் உள்ள பொருள்கள் தீயில் எரியும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: ''உற்பத்தியை நாங்களே விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் போராட்டம்'' - தேயிலை விவசாயிகள் அறிவிப்பு!

ஆனால், மரப்பொருள்கள் என்பதால் தீ மளமளவென குடோன் முழுவதும் பரவி குடோனில், பீரோ, கட்டில், நாற்காலி, கதவுகள் போன்ற மரப்பொருள்கள் செய்வதற்காக வைத்திருந்த தேக்கு உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான மரங்களும் எரிந்து நாசாமாகியது. தொடர்ந்து, சுமார் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அகட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இந்த விபத்தில் சுமார் ரூ.50 லட்சம் மதிப்பிலான மரப்பொருள்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

வாணியம்பாடி மரக்குடோனில் தீ விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொழில் போட்டி காரணமாக தங்களது குடோனில் சிலர் தீ வைத்துள்ளதாக சம்பத், குபேந்திரன் ஆகியோர் வாணியம்பாடி நகர காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து குடோனிற்கு தீ வைத்தது யார்? எதற்காக தீ வைத்தனர்? தொழில் போட்டிதான் காரணமா? என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

