அதிகாலையில் நேர்ந்த பயங்கரம்... நொடி பொழுதில் பற்றி எரிந்த ரயில்: நடந்தது என்ன? - FIRE BREAKS OUT IN FREIGHT TRAIN

பற்றி எரியும் சரக்கு ரயில் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

திருவள்ளூர்: எரிபொருள் ஏற்றி சென்ற சரக்கு ரயில் திருவள்ளூர் அருகே தீப்பிடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து எரிபொருள் ஏற்றி சென்ற சரக்கு ரயில் திருவள்ளூர் அருகே திடீரென தடம் புரண்டது. இதனால் ரயிலில் இருந்த எரிபொருள் பற்றி எரியத்தொடங்கியது. கொழுந்துவிட்டு எரியும் தீயால் அந்த பகுதியே புகை மண்டலமாக காட்சியளிக்கிறது. ரயிலில் எரிப்பொருள் அதிகம் இருப்பதால் தீ மேலும் பரவும் என அஞ்சப்படுகிறது. தற்போது வரை ஐந்து பெட்டிகள் முழுமையாக தீயில் சிக்கியுள்ளது. தீ விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்க போராடி வருகிறார்கள். தற்போது 10க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. தீவிபத்தை தொடர்ந்து அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். மேலும் வீடுகளுக்கு செல்லும் மின் இணைப்புக்களும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பற்றி எரியும் ரயில் (ETV Bharat Tamil Nadu) விபத்து நடந்த இடத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் பார்வையிட்டு, தீயணைக்கும் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளார். இந்த விபத்தில் இதுவரை உயிர் இழப்புக்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது. மீட்பு பணிகளுக்காக பேரிடர் மீட்பு படையினர் அரக்கோணத்தில் இருந்து சம்பவ இடத்திற்கு வருகை புரிந்துள்ளனர். மேலும், தமிழக அமைச்சர் நாசர் சம்பவ இடத்தில் பார்வையிட்டு, மீட்பு நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தியுள்ளார். விபத்து நடைபெற்ற இடத்திற்கு அருகில் இருக்கும் வீடுகளில் உள்ள சிலிண்டர்கள் பாதுகாப்பு கருதி அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒரு சில மணி நேரங்களில் தீ முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

