ETV Bharat / state

சென்னை அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து... பொதுமக்களை உடனடியாக வெளியேற்றியதால் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு! - CHENNAI APARTMENT FIRE ACCIDENT

தீ விபத்து ஏற்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்த பொதுமக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டதால் யாருக்கும் எந்தவித சேதமும் ஏற்படவில்லை.

தீ விபத்து ஏற்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டடம்
தீ விபத்து ஏற்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 10:33 PM IST

1 Min Read

சென்னை: சென்னையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் இரு தளங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கரும்புகை கிளம்பிய சம்பவம் இன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னை, பட்டினப்பாக்கம் எம்ஆர்சி நகர் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டடம் அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று மாலை 4 மணி அளவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் ஐந்தாவது தளத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கரும்புகை வெளியேறியது.

இதனைப் பார்த்த அப்பகுதியில் இருக்கும் மக்கள் உடனடியாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும், மயிலாப்பூர் தீயணைப்பு துறையினருக்கும் தகவல் அளித்தனர். தகவலின் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற மயிலாப்பூர் தீயணைப்பு துறையினர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 5வது தளத்தில் பற்றிய தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இதற்கிடையே ஐந்தாவது தளத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கரும்புகை வெளியேறிய நிலையில், ஆறாவது தளத்திலும் தீ பரவியது. இதனால் அந்தப் பகுதியில் பெரும் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவியது. இந்நிலையில், ஐந்து மற்றும் ஆறாவது தளத்தில் இருந்த மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: இணையத்தில் பரவும் அந்தரங்க வீடியோக்கள்: ''ஏஐ மூலம் தடுக்க பரிசீலிக்க வேண்டும்'' - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

ஏற்கனவே இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்ட நிலையில், கூடுதலாகவும் தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு இரண்டு தளங்களிலும் கிளம்பிய தீயை அணைத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

மேலும், இந்த தீ விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார் தீ எதனால் ஏற்பட்டது? என்பதை குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முன்னதாக தீ விபத்து ஏற்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்த பொது மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டதால் யாருக்கும் எந்தவித சேதமும் ஏற்படவில்லை. சென்னையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கரும்புகை கிளம்பிய சம்பவம் இன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னை: சென்னையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் இரு தளங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கரும்புகை கிளம்பிய சம்பவம் இன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னை, பட்டினப்பாக்கம் எம்ஆர்சி நகர் பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டடம் அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று மாலை 4 மணி அளவில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் ஐந்தாவது தளத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கரும்புகை வெளியேறியது.

இதனைப் பார்த்த அப்பகுதியில் இருக்கும் மக்கள் உடனடியாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும், மயிலாப்பூர் தீயணைப்பு துறையினருக்கும் தகவல் அளித்தனர். தகவலின் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற மயிலாப்பூர் தீயணைப்பு துறையினர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 5வது தளத்தில் பற்றிய தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இதற்கிடையே ஐந்தாவது தளத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கரும்புகை வெளியேறிய நிலையில், ஆறாவது தளத்திலும் தீ பரவியது. இதனால் அந்தப் பகுதியில் பெரும் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவியது. இந்நிலையில், ஐந்து மற்றும் ஆறாவது தளத்தில் இருந்த மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: இணையத்தில் பரவும் அந்தரங்க வீடியோக்கள்: ''ஏஐ மூலம் தடுக்க பரிசீலிக்க வேண்டும்'' - சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

ஏற்கனவே இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்ட நிலையில், கூடுதலாகவும் தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு இரண்டு தளங்களிலும் கிளம்பிய தீயை அணைத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

மேலும், இந்த தீ விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார் தீ எதனால் ஏற்பட்டது? என்பதை குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முன்னதாக தீ விபத்து ஏற்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்த பொது மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டதால் யாருக்கும் எந்தவித சேதமும் ஏற்படவில்லை. சென்னையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு கரும்புகை கிளம்பிய சம்பவம் இன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHENNAI CRIMEதீ விபத்துCHENNAI FIRE ACCIDENTஅடுக்குமாடி குடியிருப்புCHENNAI APARTMENT FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.