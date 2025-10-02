ETV Bharat / state

மதுரை மீனாட்சி பஜாரில் தீ விபத்து - பல லட்சம் மதிப்பிலான செல்ஃபோன்கள் எரிந்து நாசம்!

மதுரை மீனாட்சி பஜாரில் இயங்கி வரும் செல்ஃபோன் விற்பனை கடையில் நேற்றிரவு பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

செல்போன் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து
செல்போன் கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 9:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மீனாட்சி பஜாரில் இயங்கி வரும் செல்ஃபோன் கடையில் நேற்றிரவு பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டத்துக்கு பின் கடையின் உரிமையாளர் இரவு விளக்கை அணைக்காமல் சென்றதால் ஏற்பட்ட மின்கசிவின் காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மதுரை மாநகர் பெரியார் நகரின் முக்கிய சந்தைகளில் ஒன்றாக மீனாட்சி பஜார் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு செல்ஃபோன்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை விற்பனை செய்யும் 183 கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில், நேற்று (அக்.1) ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு மீனாட்சி பஜார் பகுதியில் உள்ள செல்ஃபோன் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடைகளில் பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன.

பூஜை முடிந்த நிலையில், வழக்கம்போல் கடைகளின் உரிமையாளர்கள் கடையை மூடிவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர். அதன் பின்னர், பஜாரில் அமைந்துள்ள ஒரு செல்ஃபோன் விற்பனை கடை ஒன்று தீப்பிடித்து எரிந்தது. தீயானது செல்ஃபோன் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களில் பரவி வெடிக்க தொடங்கிய நிலையில் தீ மளமளவென பற்றி எரிந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: புத்தனுக்கு போதிமரம் போல காந்திக்கு மதுரை மேலமாசி வீதி; ஆடை துறந்த இடம் நினைவு இல்லம் ஆகுமா?

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், தீயானது வேகமாக அடுத்தடுத்த கடைகளில் பரவியது. இதனால், சுமார் அரை மணிநேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர். இந்த தீ விபத்தில் செல்ஃபோன் கடைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான செல்ஃபோன்கள் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் முழுவதுமாக எரிந்து நாசமடைந்தன.

இதுகுறித்து, திடீர் நகர் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், செல்ஃபோன் கடை ஒன்றில் ஆயுத பூஜை முடிந்து கடையின் உரிமையாளர் விளக்கை அணைக்காமல் சென்றதால் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது. இரவு நேரத்தில் திடீரென செல்ஃபோன் கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு அடுத்தடுத்து கடைகளுக்கு பரவியதால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

For All Latest Updates

TAGGED:

CELL PHONE SHOP FIRE ACCIDENTமீனாட்சி பஜாரில் தீ விபத்துசெல்போன் கடையில் தீ விபத்துMEENAKSHI BAZAAR MADURAIMEENAKSHI BAZAAR FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.