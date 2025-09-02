ETV Bharat / state

கரூரில் மூளைச்சாவு அடைந்த 7 வயது சிறுமியின் உடல் உறுப்புகள் தானம்! அரசு சார்பில் செய்யப்பட்ட இறுதி மரியாதை! - KARUR GIRL CHILD ORGAN DONATION

கரூர் அருகே வாகன விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த 7 வயது சிறுமியின் உடல் உறுப்புகளை அவரது பெற்றோர் தானம் செய்துள்ளனர்.

சிறுமி ஓவியா
சிறுமி ஓவியா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2025 at 8:03 AM IST

கரூர்: இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற 7 வயது சிறுமி கீழே விழுந்ததில் அவருக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்ட நிலையில், அவருடைய உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டன. இதனையடுத்து சிறுமியின் உடலுக்கு அரசு சார்பில் இறுதி மரியாதை செய்யப்பட்டது.

கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி அருகே சீரங்ககவுண்டனூரை சேர்ந்தவர்கள் ரவி - செல்வநாயகி தம்பதி. இவர்களது இளைய மகள் ஓவியா(7), கடந்த ஆக.29 ஆம் தேதி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அவருடைய மாமாவுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நிலையில், வேகத்தடை மீது ஏறி இறங்கியபோது எதிர்பாராத விதமாக வாகனத்தில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்த பலத்த காயமடைந்தார்.

சிறுமியை சிகிச்சைக்காக கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில், அவருக்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து, அவரது பெற்றோர் ஓவியாவின் உடல் உறுப்புகளை தானம்செய்ய ஒப்புக்கொண்டனர். அதன்படி, பெற்றோர் சம்மதத்துடன் அவரது கண்கள், சிறுகுடல், பெருங்குடல், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் தானமாக வழங்கப்பட்டன.

இதனையடுத்து, ஓவியாவின் உடலை அவரது பெற்றோர் சொந்த ஊரான கரூர், சீரங்ககவுண்டனூரில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு கொண்டுச் சென்றனர். அங்கு அவரது உடலை பார்த்து உறவினர்கள் கதறி அழுதது பார்ப்போரை கண்கலங்க வைத்தது. உடல் உறுப்பு தானம் செய்த சிறுமி ஓவியாவின் இறுதிச்சடங்கில் அரசு சார்பில், அரவக்குறிச்சி வட்டாட்சியர் மகேந்திரன் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

‘உடல் உறுப்பு தானம் செய்வது மீண்டும் மறுவாழ்வு பெற்று வாழ்வதற்கு சமம்’ என சமீப காலமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வரும் சூழ்நிலையில், சிறுமி ஒருவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறுமியின் ஓவியாவின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்திய வட்டாட்சியர் மகேந்திரன்
சிறுமியின் ஓவியாவின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்திய வட்டாட்சியர் மகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உடல் உறுப்பு தானம்:

‘மூளைச்சாவு அடைந்து உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்பவர்களுக்கு, அரசு சார்பில் மரியாதை செய்யப்படும்’ என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது. இதனையடுத்து, உடல் உறுப்பு தானம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.

முன்னதாக உடல் உறுப்பு தானம் குறித்து மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “உடல் உறுப்பு தானத்தில் தமிழகம் இந்திய அளவில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது. உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவர்களுக்கு அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பிற்கு பிறகு தற்போது வரை 494 பேர் உடல் உறுப்பு தானம் செய்துள்ளனர். விரைவில் உலகளவில் தமிழ்நாடு உடல் உறுப்பு தானம் செய்வதில் முதல் இடம் பெறும்” என்று தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

சிறுமியின் ஓவியாவின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்திய வட்டாட்சியர் மகேந்திரன்
சிறுமியின் ஓவியாவின் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்திய வட்டாட்சியர் மகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

