திருச்செந்தூர் கோயிலில் மோதல்; போலீசார் தாக்கிய அதிகாரி மருத்துவமனையில் அனுமதி!
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் தங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட சிலருக்கு முறைகேடாக சாமி தரிசனம் செய்ய போலீசார் அனுமதி வழங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரியும், போலீசாரும் தாக்கிக் கொண்ட சம்பவம் பக்தர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்கும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வருகை புரிவார்கள். அந்த வகையில், இன்று (செப்.7) ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பதால் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை புரிந்தனர்.
சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு, இன்று இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே சாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதி என்பதால், தரிசன வரிசையில் கூட்டம் அலை மோதியது. இந்நிலையில், மூத்த குடிமக்கள் வரிசையில் பாதுகாப்புப் பணிக்காக நின்ற காவல் துறையினர், தங்களுக்கு வேண்டிய சிலரை முறைகேடாக சாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதித்ததாக புகார் எழுந்தது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த இந்து சமய அறநிலைய துறை அதிகாரி விவேக், முறைகேடாக தரிசனத்திற்கு சென்றதாக கூறப்பட்டவர்களை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளார். அதனால் ஆத்திரமடைந்த காவலர் ஒருவர், கோயில் அதிகாரியுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில் போலீசுக்கும், அதிகாரிக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில் முதலில், கோயில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர் பிரபாகரனை, துறை அதிகாரி விவேக் தள்ளிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த காவலர் விவேக்கை திருப்பி தாக்கியதாக தெரிகிறது. மேலும், ஆத்திரமடைந்த அவர், விவேக்கை கன்னத்தில் அறைந்தும், காலால் எட்டி உதைத்தும் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த விவேக் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், காவலரும் கோயில் அதிகாரியும் மோதிக் கொண்ட வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பொதுவாகவே, கோயில்களில் பாதுகாப்புப் பணியை மேற்கொள்ளும் காவலர்களுக்கும், அறநிலையத் துறையினருக்கும் இடையே மோதல் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, விஜயலெட்சுமி என்ற பெண் கண்காணிப்பாளரை காவல் துறையினர் தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், இன்று கோயில் அதிகாரியை போலீசார் தாக்கிய சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இதுபோன்ற மோதல் சம்பவங்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய வரும் கோயிலுக்கு வரும் தங்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பக்தர்கள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர்.