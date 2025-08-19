ETV Bharat / state

மேட்டூர் அணையில் இருந்து காவிரியில் 50 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு - கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை! - METTUR DAM WATER RELEASE

மேட்டூர் அணையிலிருந்து விநாடிக்கு 50 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்படுவதால் கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேட்டூர் அணை
சென்னை: காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 20,333 கன அடியிலிருந்து 36,242 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், அணையிலிருந்து காவிரியில் 50 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகா மற்றும் கேரள மாநிலங்களின் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக கர்நாடகா அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, அங்குள்ள அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன. இதனால், அதன் பாதுகாப்பு கருதி அணைக்கு வரும் உபரி நீர் அப்படியே காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுகிறது.

நேற்று (ஆகஸ்ட் 18) காலை நிலவரப்படி, கபினி அணை மற்றும் கேஆர்எஸ் அணைகளில் வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் கன அடியாக இருந்த உபரிநீர் திறப்பு, மாலை ஒரு லட்சத்து 25 ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரித்தது. அதேபோல், பிலிகுண்டுலு பகுதிக்கு நீர் வரத்து நேற்று மாலை 32 ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரித்தது. இதனால், ஒகேனக்கல் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது.

மேட்டூர் அணை:

மேட்டூர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு 120 அடி. நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 17) வினாடிக்கு 6,223 கனடியாக இருந்த மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து, நேற்று (ஆகஸ்ட் 18) காலை 8 மணிக்கு 7,382 கன அடியாகவும் மாலை 4 மணிக்கு 12,657 கன அடியாகவும் அதிகரித்தது. தொடர்ந்து, நேற்று மாலை அணையிலிருந்து மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 21,300 கன அடி நீர், 16 கண் மதகுகள் வழியாக 13,700 கன அடி உபரி நீர் என மொத்தம் 35 ஆயிரம் கன அடி நீர் காவிரியில் வெளியேற்றப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்றைய (ஆகஸ்ட் 19) நிலவரப்படி, மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 117.45 அடி ஆகவும், நீர் இருப்பு 89.46 டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது. நீர்வரத்து வினாடிக்கு 20,333 கன அடியிலிருந்து 36,242 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால் அணையிலிருந்து 16 கண் மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 28,700 கன அடி உபரி நீர் மற்றும் மின் நிலையங்கள் வழியாக பாசனத்துக்கு 21,300 கன அடி நீர் என மொத்தம் 50 ஆயிரம் கன அடி நீர் காவிரியில் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, மேட்டூர் வருவாய் துறை மற்றும் தீயணைப்பு மீட்பு குழுவினர், கரையோர பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

