'அரசு மருத்துவமனையிலும் பணம் தான் பேசும்' ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! நடந்தது என்ன?

தமிழ்நாட்டில் ரேபிஸ் தடுப்பூசி விற்பனையை அதிகரிக்க நாய்கள் எண்ணிக்கை திட்டமிட்டு அதிகரிக்கப்படுகிறதா? என சமூக நல ஆர்வலர் முகமது அலி ஜின்னா கேள்வி எழுப்புகிறார்.

உயிரிழந்த முகமது நஸ்ரூதீன்
உயிரிழந்த முகமது நஸ்ரூதீன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 10:22 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 10:31 PM IST

BY - சி. உசேன்

சென்னை: ''நாய்கடிக்கு மருத்துவர்கள் எழுதி கொடுத்த தேதிகளில் முறையாக தடுப்பூசிகளை போட்டு வந்தார். திடீரென உடல் வலி, காய்ச்சல் வந்தது. ரேபிஸ் இருப்பது தெரிந்ததும் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தோம். அங்கு எங்களை அலைக்கழித்தனர். ஒவ்வொரு நகர்வுக்கும் காசு கொடுக்க வேண்டி இருந்தது. கடைசியில் அந்த தனியறையில் என் அப்பா இறந்து போனார்'' என ரேபிஸ் தொற்றால் உயிரிழந்த நஸ்ரூதீனின் மகன் சம்ரூதீன் வேதனையோடு கூறினார்.

சென்னையில் தெரு நாய் கடித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் ரேபிஸ் தொற்றால் உயிரிழந்த சோக சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காரணம், அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் நாய் கடித்த உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்று உரிய சிகிச்சை எடுத்துள்ளார். அப்படி இருந்தும் கூட, ரேபிஸ் நோய் தாக்கியதில் அவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தெருநாய்க் கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தெரு நாய்களுக்கு ஆதரவாக விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் என்று சிலர் கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர். இந்த சலசலப்புக்கு இடையே தெரு நாய்களால் நிகழும் உயிரிழப்புகள் ஒருநாள் செய்தியாக நம்மை கடந்து சென்று விடுகின்றன.

ஆனால், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்கள் தங்களது அன்புக்குரியவரின் இழப்பை எப்படி கடந்து செல்லும்? அதுவும், வீட்டுக்கும், குடும்பத்துக்கும் அனைத்துமாக இருந்து வந்தவருடைய உயிர், கட்டுப்பாடின்றி சுற்றித் திரிந்த தெரு நாயால் பறிக்கப்பட்டதை எப்படி தாங்கிக் கொள்ள முடியும்?

தடுப்பூசி போட்டும் தாக்கிய ரேபிஸ்

அப்படி ஓர் துயரத்தை அனுபவித்து வருகிறது நஸ்ரூதீனின் குடும்பம். சென்னை ராயப்பேட்டை கோயா அருணகிரி 2-வது தெருவை சேர்ந்தவர் முகமது நஸ்ரூதீன் (47). ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர் ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருந்து வந்தார். இவருக்கு திருமணமாகி 23 வயதில் சம்ரூதீன் என்ற மகன் உள்ளார். நஸ்ரூதீன் தினமும் ஆட்டோ ஓட்டி அதில் வரும் வருமானத்தில் பெட்ரோல் மற்றும் வாகன செலவு போக, 400 ரூபாய் வீட்டிற்கு கொடுத்து வந்தார். இவரது மகன் சம்ரூதீனுக்கு அண்மையில் திருமணமாகி 9 மாதத்தில் குழந்தை உள்ளது. இவர் ஆன்லைனில் உணவு டெலிவரி செய்யும் வேலை பார்த்து வருகிறார். இருப்பினும், தந்தை நஸ்ரூதீனின் பொருளாதார பங்களிப்பு தான் வீட்டுக்கு முக்கியமாக இருந்து வந்தது. தற்போது நஸ்ரூதீனை அவரது குடும்பம் இழந்துள்ளது.

நஸ்ரூதீன் மகன் முகமது சம்ரூதீன் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் முகமது அலி ஜின்னா பேசியது (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து தகவல் அறிந்தவுடன் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள நஸ்ருதீனின் வீட்டுக்கு விரைந்தோம். ஆனால், அங்கு வீட்டில் யாரும் இல்லை. அக்கம் பக்கத்தில் கேட்ட போது காத்திருங்கள், வருவார்கள் என்றனர். சிறிது நேர காத்திருப்புக்கு பின்னர், நஸ்ரூதீனின் மகன் சம்ரூதீன் வந்தார்.

தந்தையை இழந்த சோகத்துடன் பேசிய சம்ரூதீன், '' எனது அப்பாவுக்கு பூனைகள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். பிராணிகளிடம் அன்பாக இருப்பார். கடந்த 28-ம் தேதி ஆட்டோவில் ஏறச் சென்ற போது அவரை தெருநாய் ஒன்று கடித்து விட்டது. அன்றே ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் நாய்க் கடிக்கான ஊசி அவருக்கு போடப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் எழுதி கொடுத்த தேதியில் அடுத்தடுத்த தடுப்பூசிகளையும் முறையாக அவர் போட்டுக் கொண்டார்.

ஊசிகள் போட வேண்டிய நாட்கள் குறித்த சீட்டு
ஊசிகள் போட வேண்டிய நாட்கள் குறித்த சீட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பிறகு நலமாக இருந்த அவருக்கு இந்த மாதம் 10-ம் தேதி இடுப்பு, கை, கால், வலி அதிகமானது. இதனால் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றோம். உடல்நிலை சரியாகாததால் மறுநாள் மருத்துவமனைக்கு சென்ற போது அவருக்கு டிரிப்ஸ் ஏற்றினர்.

'அரசு மருத்துவமனையிலும் பணம் தான் பேசும்'

மூன்றாவது நாள் (செப்.12) தண்ணீரை கண்டாலே அச்சமடைய தொடங்கினார். இதையடுத்து தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்ற போது அவருக்கு ரேபிஸ் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. எனவே, அவரை உடனடியாக ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல கூறினர். அரசு மருத்துவமனையில் அலைக்கழிக்கப்பட்டோம். பணம் கொடுத்தால் தான் அடுத்த நகர்வு என்ற நிலை இருந்தது. இறுதியாக எனது தந்தை மருத்துவமனையில் உள்ள தனி அறையில் அடைக்கப்பட்டார். இதையடுத்து ஒரு சில மணி நேரத்தில் அவர் இறந்து விட்டார். அவரது உடல் ராயப்பேட்டை மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. எங்களுக்காக ஓடாய் தேய்ந்த என் அப்பா இப்போது இல்லை. அவரை அடக்கம் செய்த பிறகு குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ரேபிஸ் தடுப்பூசியை போட்டுக் கொண்டோம்'' என்றார்.

மேலும், ராயப்பேட்டை மருத்துவமனை தரப்பில் வருகை பராமரிப்பு கையேட்டில் நாங்கள் வந்ததற்கான தகவல் இல்லை என மறுப்பதாக கூறும் நஸ்ருதீன், தங்களுக்கு தந்த மருத்துவமனை சீட்டிலும் ஊசி போட்டதற்கான எந்த குறிப்பும் இல்லை என வேதனையுடன் கூறினார்.

நஸ்ரூதீனுக்கு வழங்கப்பட்ட புற நோயாளிகள் சீட்டு
நஸ்ரூதீனுக்கு வழங்கப்பட்ட புற நோயாளிகள் சீட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

'நாய்கள் எண்ணிக்கை திட்டமிட்டு அதிகரிக்கப்படுகிறதா? '

இதையடுத்து அப்பகுதியை சேர்ந்த சமூக நல ஆர்வலர் முகமது அலி ஜின்னா கூறுகையில், '' ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நஸ்ரூதீன் குறித்த தகவல் கிடைத்ததும், அவருக்கு உதவுவதற்காக ராஜிவ் காந்தி மருத்துவமனைக்கு சென்று பார்த்தோம். மருத்துவரிடம் சிகிச்சை குறித்து கேட்ட போது, ரேபிஸ் நோயால் பாதித்து அவரது நிலைமை மோசமாக உள்ளது என்றும் அவரை தனி அறையில் வைத்துள்ளோம் என்றும் தெரிவித்தனர். மருத்துவர் கூறிய ஒரு மணி நேரத்தில் நஸ்ரூதீன் இறந்துவிட்டார்.

மேலும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் உரிய முறையில் மருந்துகள் போடப்பட்டதாகவும், மருத்துவமனை தரப்பில் அதற்கான ஆவணங்கள் இல்லை எனவும் கூறுகின்றனர். இதை அரசு தான் விசாரிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் ரேபிஸ் தடுப்பூசி விற்பனையை அதிகரிக்க நாய்கள் எண்ணிக்கை திட்டமிட்டு அதிகரிக்கப்படுகிறதா? என்ற சந்தேகமும் எழுகிறது. அரசு ஏன் நாய்களை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை? தமிழ்நாடு அரசு நாய்களை கட்டுப்படுத்தவற்கான சிறப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும்'' என்றார்.

இது குறித்து பொது சுகாதாரத் துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் பேசுகையில், தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு 43 பேர் ரேபிஸ் நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்தாண்டு இதுவரை 22 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். நாய்க் கடியை தடுப்பதற்கும், நாய் இனப்பெருக்கத்தை குறைக்கவும் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு மட்டும் இதுவரை 3.60 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் நாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றார்.

மேலும், சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்ட போது, அவர், 2024 ஆம் ஆண்டு 14,678 தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. நடப்பு ஆண்டில் இதுவரை 9,500-க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் வகையில் மண்டலவாரியாக சிறப்பு முகாம்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு நாள் ஒன்றுக்கு 100 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில், 30 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, நாளொன்றுக்கு 3,000 தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் 60 நாட்களில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் அனைத்து மண்டலங்களிலும் திட்டம் செயல்படுத்தி முடிக்கப்படும் என்று கூறினார்.

Last Updated : September 15, 2025 at 10:31 PM IST

TAGGED:

CHENNAI STRAY DOG BITESTRAY DOGS ISSUERABIESரேபிஸ்CHENNAI RABIES DEATH

