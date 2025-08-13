கோயம்புத்தூர்: புகார் அளித்த பெண்ணின் இருக்கை டிக்கெட்டை வைத்து அவரது பின்வரிசையில் இருந்தவர்கள் யார்? என்று விமான நிலைய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு கோவையிலிருந்து நேற்றிரவு 11 மணி அளவில் 140 பயணிகளுடன் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் வந்து தரையிறங்கியது.
இந்த விமானத்தில் வந்து இறங்கிய பெண் பயணி ஒருவர், அனைத்து சோதனைகளை முடித்துக் கொண்டு சென்னை விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்தார்.
அந்தப் புகாரில், '' கோவையிலிருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்தேன். விமானம் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்தபோது எனது இருக்கையின் பின்வரிசையில் அமைந்திருந்த மூன்று ஆண் பயணிகள் சத்தமாக பேசிக்கொண்டு பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்டிருந்தனர்.
இதனால் நான் அந்த ஆண் பயணிகளிடம், "ஏன் மற்ற பயணிகளை தொந்தரவு செய்யும் வகையில் சத்தமாக பேசி இடையூறு செய்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டேன். அதற்கு அந்த மூன்று பேரும் ஆத்திரமடைந்து தன்னை ஆபாசமாக திட்டி கிண்டல் செய்தனர்.
இதனால் எனக்கும், அவர்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து விமானத்தின் பணிப் பெண்களிடம் புகார் அளித்தேன். பின்னர் அவர்கள் வந்து அமைதியாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தினர். ஆனாலும் அந்த மூன்று பேரும் பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டனர்.
இதையடுத்து விமானம் இரவு 11 மணி அளவில் சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையறங்கியது. விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் பேருந்து மூலம் ஏற்றி வந்தபோது, அந்த ஆண் பயணிகள் மீண்டும் என்னுடன் தகராறில் ஈடுபட்டனர். எனவே, என்னிடம் தவறாக பேசி பிரச்சனை செய்த மூன்று ஆண் பயணிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று அந்த பெண் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை விமான நிலைய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அந்தப் பயணிகள் விமான நிலையத்தில் இருந்து சென்றுவிட்டதால், புகார் அளித்த பெண்ணின் இருக்கை டிக்கெட்டை வைத்து அவரின் பின்வரிசையில் அமர்ந்து பயணித்தவர்கள் யார்? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
