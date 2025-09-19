இப்படி ஒரு தந்தையா? 11 வயது மகளுக்கு தொடர்ந்து அரங்கேறிய கொடுமை! போக்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!
மனைவி எச்சரித்தும் கூட தொடர்ந்து மகள் மீது பாலியல் தாக்குதல் நடத்தி வந்ததாக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சிறுமியின் தந்தை மீது புகார் கொடுக்கப்பட்டது.
Published : September 19, 2025 at 5:19 PM IST
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில் 11 வயது மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த தந்தைக்கு மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் 21 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு வழங்கியது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியை சேர்ந்த 45 வயதான நபர், அப்பகுதியில் உள்ள கனரக வாகன தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு மனைவி மற்றும் இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில் 11 வயதான மூத்த மகள் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இந்நிலையில், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 17ஆம் தேதி தந்தை தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்வதாக தாயிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கணவனிடம் கேட்ட போது அதனை பொருட்படுத்தாமல், தொடர்ந்து மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து வந்துள்ளார். இதையடுத்து, 2021 ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் தேதி சிறுமியின் தாயார், ஆவடியில் உள்ள அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் கணவர் மீது புகார் அளித்தார்.
புகாரின் பேரில், ஆவடி அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இதில், மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது உறுதியானதையடுத்து, அந்த நபரை போலீசார் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இதுகுறித்த வழக்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட அனைத்து மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், திருவள்ளூரில் சிறப்பு போக்சோ நீதிமன்றம் செயல்பட தொடங்கியதையடுத்து வழக்கு விசாரணை அங்கு மாற்றப்பட்டு நடந்து வந்தது.
இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் டி. விஜயலட்சுமி ஆஜராகி வாதாடினார். வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று நேற்று (செப்.18) நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி தீர்ப்பு வழங்கினார்.
|இதையும் படிங்க: தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டு மாடியில் இரவு முழுவதும் பதுங்கியிருந்த மர்ம நபர்! 'பகீர்' பின்னணி!
தீர்ப்பின் விவரம்
அந்த தீர்ப்பில், '' மகள் மீது பாலியல் தாக்குதல் நடத்தியதற்காக 7 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும், 12 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றத்திற்காக 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும், ரத்த உறவுமுறை கொண்ட தந்தை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றத்திற்காக 7 வருடம் சிறை தண்டனையும், ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமும் என மொத்தம் 21 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும் 30 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பு வழங்கினார்.
மேலும், சிறுமியின் தாய்க்கு இழப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ.3 லட்சம் வழங்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு நீதிபதி பரிந்துரை செய்தார். நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் சிறுமியின் தந்தை புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.