மகளின் மறுமணத்தை விரும்பாத தந்தை... இளைஞரை கொலை செய்து வெறிச்செயல் - மதுரையில் பரபரப்பு! - MADURAI MURDER

மதுரை அருகே மகளின் காதலனை உறவினர்களோடு சேர்ந்து அவரது தந்தை கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட சதீஷ் குமார் (கோப்புப்படம்)
கொலை செய்யப்பட்ட சதீஷ் குமார் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 4:21 PM IST

1 Min Read

மதுரை: மேலூர் அருகே மகளின் மறுமணத்தை விரும்பாத தந்தை உறவினர்களோடு சேர்ந்து மகளின் காதலனை கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கொலை வழக்கில் பெண்ணின் தந்தை உட்பட மூன்று பேரை கைது செய்துள்ள போலீசார் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மதுரை மாவட்டம், மேலூர் அருகே பூதமங்கலம், பொட்டபட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் சதீஷ் குமார் (21). இவர் ராகவி (24) என்ற பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளார். ராகவிக்கு ஏற்கெனவே திருமணமாகி கணவர் உயிரிழந்துவிட்டார்.

இந்த நிலையில், ராகவியும், சதீஷும் நேற்று முன்தினம் இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் அய்யாப்பட்டி நான்கு வழிச்சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்துள்ளனர். அப்போது இவர்களுக்கு பின்னால் வேகமாக வந்த கார் மோதியதில் இருவரும் கீழே விழுந்துள்ளனர்.

விபத்தை ஏற்படுத்திய காரில் இருந்த நபர்கள் சதீஷ் குமாரை மட்டும் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியுள்ளனர். இந்நிலையில், சம்பவ இடத்திற்கு போலீசார் விரைந்து வந்து பார்த்தபோது சதீஷ் குமார் உயிரிழந்து கிடப்பது தெரிய வந்தது. அவரது உடலை கைப்பற்றி போலீசார், அதனை பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், படுகாயமடைந்த ராகவியை மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: 'ரொம்ப நேரம் இருந்துட்டீங்க ரூ.1,000 கொடுங்க...' அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அடாவடி வசூல்? சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி!

மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து கொட்டாம்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். முதற்கட்ட தகவலின்படி, இவர்களின் காதலுக்கு பெண் வீட்டு தரப்பில் எதிர்ப்பு இருந்து வந்துள்ளது. இந்த நிலையில், பெண்ணின் தந்தை மற்றும் உறவினர்கள் சேர்ந்து விபத்து ஏற்படுத்தியும், தாக்கியும் சதீஷை கொலை செய்திருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து கொட்டாம்பட்டி போலீசார் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படும் ராகவியின் தந்தை அழகர், உறவினர்கள் அய்யனார், அருண் பாண்டி ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மறுமணம் செய்து கொள்ள விரும்பிய மகளின் காதலனை, பெண்ணின் உறவினர்கள் விபத்தை ஏற்படுத்தி கொலை செய்துள்ள சம்பவம் மேலூர் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

