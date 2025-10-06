ETV Bharat / state

மது போதையில் அண்ணன் மருமகள் கழுத்தில் கத்தி வைத்த விவசாயி!

இந்து கூச்சலிடவே, அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து சௌந்தரை பிடித்தனர். தனக்கு மயக்கம் வருவதாக சௌந்தர் கூறவே, உடனடியாக அவரை நாட்றம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சௌந்தரை சேர்த்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சௌந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருப்பத்தூர்: சொத்து பிரச்சனை காரணமாக மது போதையில் அண்ணன் மருமகளின் கழுத்தில் சின்ன மாமனார் கத்தியை வைத்து மிரட்டிய சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்றம்பள்ளியை அடுத்த கே. பந்தாரப்பள்ளி ஆலி வட்டம் பகுதியை சேர்ந்தவர் பெருமாள். இவரது மகன்கள் கோவிந்தசாமி மற்றும் சௌந்தர். விவசாயிகளான இவர்களுக்கு 75 சென்ட் அளவிலான பொது சொத்து உள்ளது. இந்த நிலையில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு பொது சொத்தில் உள்ள கிணற்றில் பைப் அமைத்து கொள்வதாக சௌந்தர், தனது அண்ணன் கோவிந்தராஜனின் மகன் திருமால் (28) என்பவரிடம் கேட்டுள்ளார். அதற்கு திருமால் இன்னும் சொத்து பிரிக்கப்படவில்லை. சொத்தை பிரிக்கும் வரை அதில் பைப் அமைக்க கூடாது என சித்தப்பா சௌந்தரிடம் கூறியுள்ளார்.

இதனால், கடும் கோபத்தில் இருந்த சௌந்தர், பழி வாங்கும் நோக்கில் மது போதையில் நேற்று திருமாலின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அங்கிருந்த திருமாலுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், திருமாலின் முகத்தில் மிளகாய்ப் பொடி தூவி கத்தியை காட்டி மிரட்டி உள்ளார். பின்னர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று விட்டார்.

இந்த நிலையில், சில மணி நேரம் கழித்து மீண்டும் திருமால் வீட்டிற்கு சௌந்தர் வந்துள்ளார். அப்போது திருமால் வீட்டில் இல்லை. இதையடுத்து, திருமாலின் மனைவி இந்து (25) மற்றும் அவருடைய இரண்டு குழந்தைகளை அவதூறாக பேசி தாக்கியுள்ளார். மேலும், இந்துவின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து 'உன் கணவனை வரச் சொல்... இல்லையென்றால் உன்னை தீர்த்து கட்டி விடுவேன்' என மிரட்டியுள்ளார்.

அப்போது இந்து கூச்சலிடவே, அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து சௌந்தரை பிடித்தனர். தனக்கு மயக்கம் வருவதாக சௌந்தர் கூறவே, உடனடியாக அவரை நாட்றம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு முதற்கட்ட சிகிச்சை முடிந்த நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக சௌந்தர், கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த நாட்றம்பள்ளி காவல் துறையினர், அண்ணன் மகன் மீது மிளகாய் பொடி தூவி தாக்கியது மற்றும் மருமகள் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டியது தொடர்பாக சௌந்தர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

