ETV Bharat / state

கடல் அலையில் சிக்கி கரை ஒதுங்கிய தந்தை உடல்.. இரு மகள்கள் மாயம்! மாமல்லபுரம் அருகே சோகம்!

திருப்போரூர் முருகன் கோயில் வழிபாட்டிற்கு வந்து பின்னர் கடலில் குளித்துக்கொண்டிருந்த போது அலையில் சிக்கிய தந்தை சடலமாக மீட்கப்பட்ட நிலையில், இரு மகள்கள் காணாமல் போன சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாமல்லபுரம் கடற்கரை
மாமல்லபுரம் கடற்கரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 8:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

செங்கல்பட்டு: கடல் அலையில் சிக்கி உயிரிழந்த தந்தை சடலமாக மீட்கப்பட்ட நிலையில், மாயமான இரு மகள்களை மீனவர்கள் உதவியுடன் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை அகரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன் (37). மரவேலை தச்சராக வேலை செய்து வருகிறார். இவர் இன்று (அக்.1) தனது மகள்கள் கார்த்திகா (17), துளசி (16) மற்றும் தனது அக்கா ஹேமாவதி (47), உறவினர்கள், நண்பர்கள் என 17 பேருடன் திருப்போரூர் முருகன் கோயிலுக்கு வந்துள்ளார். அங்கு சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு பொழுது போக்கிற்காக மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள சூளேரிக்காடு கடற்கரைக்கு சென்றனர்.

அங்கு வெங்கடசேன் அவரது மகள்கள் உள்ளிட்ட 8 பேர் ஆபத்தை உணராமல் சேறு கலந்த, பள்ளத்தாக்கான கடல் பகுதியில் குளித்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது ராட்சத அலையால் வெங்கடசேன், அவரது மகள்கள் கார்த்திகா, துளசி, அக்கா ஹேமாவதி ஆகிய 4 பேரும் ஒரே நேரத்தில் நடுக்கடலுக்கு இழுத்து செல்லப்பட்டனர்.

கடலில் மாயமான கார்த்திகா
கடலில் மாயமான கார்த்திகா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனை கண்ட அங்கிருந்த மீனவர்கள் 4 பேரையும் காப்பாற்ற முயன்றனர். இதில் ஹேமாவதியை மட்டும் ஒரு மீனவர் காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டு வந்தார். சிறிது நேரத்தில் வெங்கடசேன் உடல் மட்டும் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கியது. சிறுமிகள் கீர்த்தனாவும், துளசியும் மாயமாகினர்.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த மாமல்லபுரம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுருகன் தலைமையில் போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று இறந்த வெங்கடசேன் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

கடலில் மாயமான துளசி
கடலில் மாயமான துளசி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையும் படிங்க: 'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

இதையும் படிங்க: கழிவுநீர் தொட்டியில் இறங்கிய மூன்று பேர் சடலமாக மீட்பு; விஷ வாயு தாக்கி இறந்தார்களா என விசாரணை

மேலும் கடலில் மாயமான அக்கா-தங்கை இருவரை மீனவர்கள் உதவியுடன் படகில் சென்று தேடி வருகின்றனர். கடலில் மாயமான கீர்த்தனா அகரத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 12-ம் வகுப்பும், துளசி 11-ம் வகுப்பும் படித்து வருகின்றனர். மேலும் மீனவர்கள் காப்பாற்றிய ஹேமாவதியும் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

திருப்போரூர் முருகன் கோயில் வழிபாட்டிற்கு வந்து பின்னர் கடலில் குளித்துக்கொண்டிருந்த போது அலையில் சிக்கிய தந்தை சடலமாகவும், இரு மகள்கள் காணாமல் போன சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAGIC DROWNING INCIDENTDAUGHTERS DROWN IN SEAமாமல்லபுரம் கடற்கரைகடல் அலைMAMALLAPURAM BEACH DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.