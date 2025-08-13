திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அருகே உள்ள கணக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் பழனியப்பன் (55). கட்டுமானத் தொழிலாளி. இவரது மனைவி விஜயா (50). தம்பதிக்கு கார்த்திகா, தனலட்சுமி ஆகிய மகள்களும் நல்லசாமி என்ற மகனும் உள்ளார். இதில் மகள் கார்த்திகா மற்றும் மகன் நல்லசாமி ஆகியோருக்கு திருமணமாகி தனியாக வசித்து வருகின்றனர். தனலட்சுமி (23) இன்னும் திருமணம் ஆகாததால் அவர் பெற்றோருடன் வசித்து வந்தார்.
தனலட்சுமி உடல்நிலை பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார். ஆனாலும் அவருக்கு திருமணம் செய்ய பெற்றோர் வரன் பார்த்து வந்ததாகவும் உடல் நிலை பாதிப்பால், திருமண வரன் கை கூடவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. தனது மகளின் உடல்நிலை பாதிப்பு, திருமண தடை இருந்து வந்ததால் பழனியப்பன் கடந்த சில நாட்களாக மனமுடைந்து காணப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 10 ஆம் தேதி விஜயா மற்றும் மகன் நல்லசாமி ஆகியோர் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக திருச்செந்தூருக்கு சென்று விட்டனர். வீட்டில் பழனியப்பன் மற்றும் அவரது மகள் தனலட்சுமி மட்டும் இருந்தனர். இதற்கிடையே திருச்செந்தூருக்கு சென்ற விஜயா, கணவர் பழனியப்பன் செல்போனுக்கு நேற்று அழைத்துள்ளார். பலமுறை தொடர்பு கொண்டும் செல்போனை யாரும் எடுக்கவில்லை.
இதில் சந்தேகம் அடைந்த விஜயா உடனடியாக கணக்கன்பட்டியில் உள்ள தனது உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். அதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் பழனியப்பன் வீட்டுக்கு வந்துள்ளனர். ஆனால் வீடு உள்பக்கமாக பூட்டி இருந்தது. இதன் பிறகு அவர்களும் கதவை தட்டிப் பார்த்தும் திறக்கவில்லை.
இதில், மேலும் சந்தேகம் அடைந்த உறவினர்கள் உடனடியாக ஆயக்குடி காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்து பார்த்த போது பழனியப்பன் வீட்டில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பிணமாக கிடந்தார்.
மேலும் அருகில் அவரது மகள் தனலட்சுமியும் இறந்த நிலையில் கிடந்தார். அதே சமயம் அவருக்கு இறுதி சடங்கு செய்வது போல் நெற்றியில் சந்தனம், குங்குமம் வைக்கப்பட்டு மாலையும் போடப்பட்டு இருந்தது. அருகில் ஊதுபத்தி, சூடமும் ஏற்றப்பட்டு இருந்தது. இதனால் போலீசார் மற்றும் உறவினர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
தனலட்சுமி தற்கொலை செய்தாரா? அல்லது மகளை கொலை செய்துவிட்டு அவருக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்த பிறகு பழனியப்பன் தற்கொலை செய்தாரா? என்று போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதன் பின்னர் 2 பேரின் உடல்களை கைப்பற்றி பழனி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு நேற்று பிரேத பரிசோதனை நடந்தது. முடிவில் தனலட்சுமியின் கழுத்தில் கயிற்றால் இறுக்கி கொலை செய்துவிட்டு பழனியப்பன் தற்கொலை செய்தது தெரியவந்தது.
இது பற்றி போலீசார் கூறும்போது, ''தனலட்சுமிக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு மற்றும் திருமணம் தடைபட்டு வந்ததை நினைத்து சில நாட்களாகவே பழனியப்பன் மனமுடைந்து இருந்தார். எனவே மகள் கஷ்டப்படுவதை பார்த்து வேதனை அடைந்து அவரை கொன்றுவிட்டு தற்கொலை செய்ய முடிவெடுத்தார்.
இதற்காக மனைவி, மகன் குடும்பத்தினரை கோயிலுக்கு அனுப்பி வைத்தார். பின்பு வீட்டில் இருந்த தனலட்சுமியை கயிற்றால் இறுக்கி கொலை செய்தார். அவர் இறந்த பிறகு புதிய பட்டுசேலை போர்த்தி, ஊதுபத்தி, சூடம் ஏற்றி வைத்து நெற்றியில் சந்தனம், குங்குமம் மற்றும் திருநீறு பூசி இறுதி சடங்கு செய்தார். இதன் பின்னர், மகளை கொலை செய்த அதே கயிற்றால் அங்கு தூக்குப் போட்டு அவரும் தற்கொலை செய்தார்'' என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.
தற்கொலை எண்ணம் தோன்றுகிறதா?
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.
