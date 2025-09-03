சென்னை: பாசிச கும்பல் பொய் செய்திகளை திட்டமிட்டு பரப்புவதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறையின்கீழ் செயல்பட்டு வரும் நாட்டு நலப் பணித் திட்ட அமைப்பு சார்பில் 'சமூக ஊடகச் சவால்களை எதிர்கொள்வது' குறித்த மூன்று நாட்கள் மாநில அளவிலான பயிற்சி பட்டறை, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
பின்னர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "சமூக ஊடக சவால்கள் குறித்த பயிற்சி பட்டறையில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். உங்களை எல்லாம் பார்க்கும் போது எனது பள்ளி மற்றும் கல்லூரி காலங்கள் தான் நினைவிற்கு வருகிறது. பள்ளியில் NCC யில் சேர வேண்டும் என விண்ணப்பித்தேன். ஆனால் என்னை reject செய்தார்கள். அதனால் வேறு வழியில்லாமல் NSS-ல் சேர்ந்தேன். NSS-ல் பயிற்சி பெற்ற நான் தான் இன்று தமிழகத்தின் துணை முதலமைச்சராக மக்கள் பணியில் இருக்கிறேன். என்னுடைய மக்கள் பணிக்கு தொடக்கமாக NSS இருந்தது.
இன்றயை இளம் தலைமுறையினர் செல்ஃபோன், சமூக வலைதளங்களில் அதிக நேரம் செலவழிக்கின்றனர். ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் NSS-ல் சேர்ந்து மக்களுக்கு சேவை செய்து வருகிறீர்கள், உங்களை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். பேரிடர் காலங்களில் உயிரை பணயம் வைத்து மக்களை காக்கும் NSS மாணவர்களுக்கு வருடாந்திர ஊக்கத்தொகை 50 லட்சம் ரூபாயில் இருந்து 1 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கி உள்ளோம். டெல்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்க செல்லும் NSS மாணவர்கள் கடந்த காலத்தில் ரயில் மூலமாக சென்றனர். ஆனால் தற்போது விமானம் மூலமாக அவர்கள் டெல்லி செல்கிறா்கள்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், சமூக வலைதளங்களில் இன்றயை தினம் அதிகம் பொய் செய்திகளும் வதந்திகளும் பரப்பி வருகிறார்கள். உண்மை எவ்வளவு வேகமாக செல்கிறதோ, பொய் செய்தி அதை விட மூன்று மடங்கு வேகமாக பரவுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள பாசிச கும்பல் பொய் செய்திகளை திட்டமிட்டு பரப்புகிறார்கள்.
வதந்திகளில் இரண்டு வகை உள்ளன. Mis information, Dis Information என இரண்டும் உலக அளவில் பெரிய ஆபத்தாக உள்ளன. Mis information உள்நோக்கம் இல்லாமல் பரவும் செய்தி, ஆனால் Dis Information திட்டமிட்டு பரப்பும் பொய் செய்தியாக உள்ளது. இந்த Dis Information மிகவும் ஆபத்தாக உள்ளது. இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் Mis information and Dis information இரண்டும் உலகுக்கு ஆபத்தாகவும் அச்சுறுத்தலாகவும் மாறும்" என்று எச்சரித்தார்.
தவறாக செய்திகள் போலவே வெறுப்பு பேச்சும் அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக சிறுபான்மையின மக்கள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வெறுப்பு பேச்சுகளால் பாதிக்கப்படுவது அதிகமாக உள்ளது. வடமாநிலத்தவர்களை தமிழகத்தில் தாக்குவது போன்று காணொளி வேகமாக பரவியது. உடனே வட மாநிலங்களில் உள்ள உயர் அதிகாரிகளை தமிழகத்திற்கு வரவழைத்து உண்மை நிலவரத்தை முதலமைச்சர் ஆராய செய்தார். அவர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனர் என்பதை முதலமைச்சர் உறுதி செய்தார்.
'பிறப்பால் யாரும் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் கிடையாது, பிறப்பால் ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது. அப்படி ஒன்று இருந்தால் அதனை ஒழிக்க வேண்டும்' என்று மூன்றாண்டுகளுக்கு முன் நான் பேசியிருந்தேன். அதையும் திரித்து இனப்படுகொலையை தூண்டுவதாக என் மேல் பொய் செய்தி பரப்பினார்கள். என் பேச்சை திரித்து நான் சொல்லாத விஷயத்தை கூறி ஒரு கும்பல் நாடு முழுவதும் வதந்தியை பரப்பியது. இந்த விவகாரத்தில், 'எனது தலையை சீவினால் 10 லட்சம் ரூபாய் தருகிறேன்' என ஒரு சாமியார் கூறினார். மேலும், என்னை உடனே மன்னிப்பு கோர சொன்னார்கள். மன்னிப்பு கோர மாட்டேன், உங்களால் முடிந்ததை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினேன். மற்ற மாநிலங்கள் போலவே தமிழ்நாடு எதையும் உடனே நம்பாது என்பதற்கு மாணவர்கள் நீங்களே சாட்சி" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.