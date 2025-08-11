ETV Bharat / state

கனமழையால் நெல் மூட்டைகள் சேதம்; விவசாயிகள் கண்ணீர் கோரிக்கை! - PADDY BAGS DAMAGE DUE TO RAIN

நெல்மூட்டைகளை அனுப்புவதில் சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்கள் மெத்தனமாக செயல்படுவதால், அவை தேக்கமடைந்து மழையில் நனைந்து சேதமடைகின்றன.

கனமழையால் சேதபட்ட நெல் மூட்டைகள்
கனமழையால் சேதபட்ட நெல் மூட்டைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 6:05 PM IST

1 Min Read

தாஞ்சாவூர்: நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்வதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகள் மழைநீரில் நனைந்து சேதமடைந்தது விவசாயிகள் மத்தியில் பெரும்சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கும்பகோணம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் முன்பட்ட குறுவை நெல் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் தற்போது தீவிர நெல் அறுவடை செய்து தமிழக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் வாயிலாக அவற்றை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் திடீரென்று நேற்று மாலையில் இருந்து பெய்துவரும் கனமழையால் நாச்சியார்கோவில், திருப்பந்துறை, திருநறையூர் போன்ற பல்வேறு கிராமங்களில் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் விற்பனை செய்ய வைத்துள்ள நூற்றுக்கணக்கான மூட்டை நெல்மணிகள் மழைநீரால் சூழப்பட்டு, நனைந்து சேதமாகி வருகின்றன. விவசாயிகள் தங்களது நெல்லை மூட்டைகளை பாதுகாக்க, தேங்கியுள்ள மழைநீரை பிளாஸ்டிக் கூடைகளை கொண்டும் தண்ணீரை வாரியும், இறைத்தும் அப்புறப்படுத்தி வருகின்றனர்.

பாதிக்கப்பட்ட விவசாயி ஜான் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனவே, உடனடியாக ஈரப்பதம் பார்க்காமல் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்றும், மழைநீரில் நெல்மணிகள் நனைந்து சேதமாவதை தடுக்கும் வகையில் அனைத்து நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும், கான்கிரீட் தளம் அமைத்து தர வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் தமிழக அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. தூய்மைப் பணியாளர்கள் வழக்கில் சென்னை மாநகராட்சி பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!
  2. 'அம்புலி' திரைப்பட பாணியில் 'த்ரில்' சம்பவம்! 42 ஆடுகளை கடித்துக் கொன்ற மர்ம விலங்கு! பீதியில் ஊர்மக்கள்!

அதேபோல், ஒவ்வொரு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ள ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் உரிய கிடங்கிற்கோ, அரவை ஆலைக்கோ அனுப்புவதில் சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்கள் மெத்தனமாக செயல்படுவதால், நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்து அவையும் மழையில் நனைந்து அரசிற்கும் மற்றொரு புறம் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தாஞ்சாவூர்: நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்வதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகள் மழைநீரில் நனைந்து சேதமடைந்தது விவசாயிகள் மத்தியில் பெரும்சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கும்பகோணம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் முன்பட்ட குறுவை நெல் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் தற்போது தீவிர நெல் அறுவடை செய்து தமிழக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் வாயிலாக அவற்றை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் திடீரென்று நேற்று மாலையில் இருந்து பெய்துவரும் கனமழையால் நாச்சியார்கோவில், திருப்பந்துறை, திருநறையூர் போன்ற பல்வேறு கிராமங்களில் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் விற்பனை செய்ய வைத்துள்ள நூற்றுக்கணக்கான மூட்டை நெல்மணிகள் மழைநீரால் சூழப்பட்டு, நனைந்து சேதமாகி வருகின்றன. விவசாயிகள் தங்களது நெல்லை மூட்டைகளை பாதுகாக்க, தேங்கியுள்ள மழைநீரை பிளாஸ்டிக் கூடைகளை கொண்டும் தண்ணீரை வாரியும், இறைத்தும் அப்புறப்படுத்தி வருகின்றனர்.

பாதிக்கப்பட்ட விவசாயி ஜான் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனவே, உடனடியாக ஈரப்பதம் பார்க்காமல் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்றும், மழைநீரில் நெல்மணிகள் நனைந்து சேதமாவதை தடுக்கும் வகையில் அனைத்து நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும், கான்கிரீட் தளம் அமைத்து தர வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் தமிழக அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. தூய்மைப் பணியாளர்கள் வழக்கில் சென்னை மாநகராட்சி பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!
  2. 'அம்புலி' திரைப்பட பாணியில் 'த்ரில்' சம்பவம்! 42 ஆடுகளை கடித்துக் கொன்ற மர்ம விலங்கு! பீதியில் ஊர்மக்கள்!

அதேபோல், ஒவ்வொரு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ள ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் உரிய கிடங்கிற்கோ, அரவை ஆலைக்கோ அனுப்புவதில் சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்கள் மெத்தனமாக செயல்படுவதால், நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்து அவையும் மழையில் நனைந்து அரசிற்கும் மற்றொரு புறம் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS DEMAND CONCRETE PLATFORMSதாஞ்சாவூர்FARMERS DEMAND CONCRETE PLATFORMPADDY PROCUREMENT CENTERPADDY BAGS DAMAGE DUE TO RAIN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.