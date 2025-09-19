திருப்பூரில் ஜீரோ வேல்யூ ஆக்கப்பட்ட 650 ஏக்கர் 'இனாம் நிலங்கள்'; நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வேதனை!
100 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வரும் நிலம் எங்களுடையது அல்ல என கூறுகிறார்கள். 6 தலைமுறைகளாக அனுபவித்து வரும் நிலத்தை பதிவு செய்ய முடியாது என, சொல்கிறார்கள். நிலம் எங்களது என்று அரசு உறுதியளிக்க வேண்டும்.
Published : September 19, 2025 at 7:24 PM IST
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் கரைப்புதூரில் 650 ஏக்கர் நிலங்கள் இந்து அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமானது என கூறி அதை ஜீரோ மதிப்பீடு செய்து விற்க, வாங்க முடியாமல் செய்திருப்பதால் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் தங்களது சொத்துரிமையை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் தாலுகா, கரைப்புதூர் கிராமத்தில் சுமார் 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். திருப்பூர் மாநகரை ஒட்டி உள்ள அமைந்துள்ள பகுதி என்பதால், இந்த பகுதியில் ஏராளமான குடியிருப்புகள் இருக்கின்றன. விவசாய நிலங்களும் இருக்கின்றன. இங்கு வசிக்கும் மக்களில் நூற்றுக்கணக்கானோர், நிலங்களை கடந்த மாதம் 26 ஆம் தேதி இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஒரு ஆணையை அனுப்பி அவற்றை பத்திரப்பதிவு செய்யவோ, வேறு எந்தப் பயன்பாடும் செய்யவோ இயலாதபடி ஜீரோ மதிப்பிலானது என்று அறிவித்துள்ளது.
இதில் அப்பகுதி மக்கள் வசிக்கும் நிலம், 1912ம் ஆண்டு ஆர்.எஸ்.ஆர் படி இந்து அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமானது என்றும் அவற்றை பத்திரப் பதிவு செய்ய வேண்டாம் எனவும் சர்வே எண்களை குறிப்பிட்டு, பல்லடம் சார் பதிவாளருக்கு அனுப்பி உள்ள கடிதமானது அப்பகுதி மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.
அறநிலையத் துறையின் இந்த அறிவிப்பால், நூற்றுக்கணக்கான பொது மக்களின் வீடுகள், விவசாய நிலங்கள், குடியிருப்பு நிலங்கள் ஜீரோ வேல்யூ ஆகி உள்ளன. அதாவது இந்த நிலங்களை விற்கவோ, வாங்கவோ முடியாது என்றும் அந்த நிலங்கள் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமானது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் இந்த பகுதி மக்களோ, தாங்கள் வைத்திருக்கும் நிலங்கள் சட்டப்படி தங்களுக்கு பாத்தியப்பட்டவை என்றும், பல பேர் பணம் கொடுத்து வாங்கி சுவாதீனத்தில் வைத்துள்ளதாகவும், இன்னும் பல பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டு காலம் அவற்றை முறையாக பட்டா பெற்று அனுபவித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், தங்களது சொந்த நிலங்களை இந்து அறநிலையத்துறை கபளீகரம் செய்ய முயல்வதாகவும், ஏற்கனவே பணம் கொடுத்து பட்டா பெற்ற தங்களது நிலத்தை இப்போது தங்களுடையது இல்லை என சொல்வது எப்படி சரியாகும்? என்று கேள்வி எழுப்புகின்றனர். இந்த பிரச்சினையில் பாதிக்கப்படும் மக்கள் சார்பாக அல்லாளபுரம் கோவில் மண்டபத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் ஒன்றையும் நடத்தி, போராட்ட அறிவிப்பினையும் செய்துள்ளனர்.
''கோயில் நிலங்கள் அல்ல. இனாம் நிலங்கள்''
இதுகுறித்து தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் ஈசன் கூறுகையில், ‘தமிழ்நாடு அரசு கரைப்புதூர் ஊராட்சியில் பொதுமக்களுக்கு சொந்தமான 650 ஏக்கர் நிலங்களை பத்திரப்பதிவு செய்யக்கூடாது என அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் 13 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் இந்த பிரச்சினையில் பாதிக்கப்படுகிறது. இது கோவில் நிலங்கள் அல்ல. இனாம் நிலங்கள். தமிழ்நாட்டில் 1968ல் இனாம் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு, பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் பட்டா பெற்றவர்கள், பெறாதவர்கள் என அனைவரது நிலத்தை ஜீரோ மதிப்பீடு செய்துள்ளார்கள். இதற்காக தனி சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும்'' என்றார்.
இதுகுறித்து அந்தப் பகுதியை சேர்ந்த சித்திரை பிரியா கூறுகையில், ‘கரைப்புதூர் பகுதியில் நாங்கள் வசிக்கும் வீட்டுக்கான நிலத்தை, கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆவணங்களை சரிபார்த்து வாங்கி இருக்கிறோம். இங்கு வீடு கட்டி, லோன் இ.எம்.ஐ. கட்டி வருகிறோம். அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற மனை என்று தெரிந்த பின்னர்தான் நிலம் வாங்கி வீடு கட்டி வசிக்கிறோம்.
|இதையும் படிங்க: ''குடிநோயாளிகளுக்கு மூன்றே வாரத்தில் மறுவாழ்வு'' - கண்ணீர் துடைக்கும் கலங்கரை விளக்கமாய் மாறிய அரசு மருத்துவமனை!
ஆனால், இப்போது அல்லாளபுரம் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலம் என்கிறார்கள். ஏற்கனவே கடந்த 60 ஆண்டு ஆவணங்களை சரிபார்த்து அரசு பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து பெற்ற நிலத்தை இந்து சமய அறநிலையத்துறை தங்களுடையது என சொல்வது சட்டவிரோதம். தமிழ்நாடு அரசு இந்த விஷயத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்றார்.
''இதை நாங்கள் விடுவதாக இல்லை'' - விவசாயி!
இதுகுறித்து விவசாயி பாலகுமார் கூறுகையில், ‘ கடந்த 1921 முதல் எங்களுக்கு 1 ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறது. 1968ல் செட்டில்மெண்ட் ஆர்டரும் பெற்றுள்ளோம். 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உழுது பயன்படுத்தி, வரும் எங்களது நிலம் எங்களுடையது இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். ஆறு தலைமுறைகளாக அனுபவித்து வரும் எங்கள் நிலத்தை பதிவு செய்ய முடியாது என்று சொல்கிறார்கள். அரசு இந்த நிலம் எங்களுடையது என்று உறுதியளிக்க வேண்டும். இதை நாங்கள் விடுவதாக இல்லை'' என்றார்.