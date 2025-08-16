ETV Bharat / state

கோவை அருகே விவசாயி வெட்டிக்கொலை; இருவரை மடக்கிய போலீஸ்.. அதிர்ச்சி பின்னணி! - COIMBATORE FARMER MURDER

கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக விவசாயி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நெகமம் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட முத்துக்குமார்
கொலை செய்யப்பட்ட முத்துக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 3:44 PM IST

கோவை: நெகமம் அருகே ஆவலப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் (47). விவசாயி. இவரது தாயார் வள்ளியம்மாள் (65). தாய், மகன் இருவரும் தங்களுக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்பில் வசித்து வருகின்றனர்.

இவர்களது தென்னந்தோப்பில் ஆனைமலை அடுத்த பெத்தநாயக்கனூரை சேர்ந்த நவநீதகிருஷ்ணன் (38), வடிவேல் (40) ஆகியோர் ஓராண்டாக தங்கி சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள பல்வேறு இடங்களுக்கு கூலி வேலைக்கு சென்று வந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் நவநீதகிருஷ்ணன், வடிவேல் ஆகிய இருவரும் முத்துக்குமாரிடம் பணம் கடன் பெற்றுள்ளனர். இதில் இரு தரப்பினருக்கு இடையே பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறு இருந்துள்ளது. இதையடுத்து நவநீதகிருஷ்ணன், வடிவேல் ஆகியோர் தங்கிருந்த வீட்டை காலி செய்யுமாறு முத்துக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

எனவே வேறு வழியில்லாமல் நவநீதகிருஷ்ணன், வடிவேல் இருவரும் தங்கியிருந்த வீட்டை காலி செய்து விட்டு முத்துக்குமாருக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்பில் இருந்து வெளியேறி உள்ளனர். இந்நிலையில் மீண்டும் தென்னந்தோப்புக்கு சென்ற நவநீதகிருஷ்ணன், வடிவேல் ஆகியோர் வள்ளியம்மாளிடம் தகராறு செய்துள்ளனர்.

இவர்களது சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்த முத்துகுமார் தன் தாயிடம் தகராறு செய்து கொண்டிருந்த நவநீதகிருஷ்ணன், வடிவேல் ஆகியோரை தட்டிக் கேட்டுள்ளார். இதில், அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது. உடனே ஆத்திரம் அடைந்த நவநீதகிருஷ்ணன், வடிவேல் ஆகியோர் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் முத்துக்குமாரை சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனர்.

இதில் படுகாயமடைந்து உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருந்த முத்துக்குமாரை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு, பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே முத்துகுமார் உயிரிழந்தார். இது குறித்து, முத்துக்குமாரின் தாய் வள்ளியம்மாள் நெகமம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தார்.

அவரது புகாரின் பேரில் நெகமம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து முத்துக்குமாரின் சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து முத்துக்குமாரை கொலை செய்துவிட்டு தப்பிய நவநீதகிருஷ்ணன், வடிவேல் ஆகியோரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், நெகமம் அருகே பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரத்தில் தென்னந்தோப்பில் தாயுடன் வசித்து வந்த விவசாயி அரிவாளால் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

