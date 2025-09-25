ETV Bharat / state

அரசியல்வாதிகளில் அண்ணாமலை தனி ரகம்: எடப்பாடி அருகே ரசிகர் மன்றம்; களைகட்டும் அரசியல் களம்!

ஒரு அரசியல் தலைவராக ரசிகர் மன்றம் கொண்டுள்ள ஒரே தலைவர் அண்ணாமலையாக தான் இருப்பார் என அவரது ஆதரவாளர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு ரசிகர் மன்றம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 11:30 AM IST

சேலம்: எடப்பாடி அருகே பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவருக்கு ரசிகர் மன்றம் தொடங்கி உள்ளது தமிழக அரசியல் அரங்கில் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே ஆணை பள்ளம் என்ற பகுதி உள்ளது. இந்த பகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சேலம் மேற்கு மாவட்ட கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவு மாவட்ட செயலாளர் தங்கமணிக்கு சொந்தமான இடத்தில் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு ரசிகர் மன்றம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மன்றத்தை சேலம் பாஜக மேற்கு மாவட்ட தலைவர் ஹரிராமன் தொடங்கி வைத்தார். மன்றத்திற்கு தங்கமணி தலைவராகவும் செயலாளராக மணிசங்கரும், பொருளாளராக செல்வமும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், அண்ணாமலை ரசிகர் மன்றத்தின் நிர்வாகிகள், பொறுப்பாளர்கள் என அனைவரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுதொடர்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள பேனரில், “தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சூப்பர் ஸ்டார் அண்ணாமலை” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக ரசிகர் மன்ற தலைவர் தங்கமணி கூறும்போது, "அரசியல்வாதிகளில் அண்ணாமலை தனி ரகம். தமிழகத்தில் காமராஜருக்கு பின் மிகச்சிறந்த அரசியல் தலைவர் அண்ணாமலை தான். அவர் பாஜகவின் மாநில தலைவராக இருந்தபோது அனைத்து கட்சிகளையும் அரவணைத்து செல்லும் குணம் கொண்டவராக இருந்தார்.

தொலைக்காட்சி, நாளிதழ் என ஊடகங்களில் பேட்டி கொடுக்கும்போது கூட யார் மனதையும் புண்படுத்தாதபடி நாகரீகமாக தனது கருத்துகளை முன்வைத்தவர். எங்கள் பகுதியில் உள்ள திமுகவினர் கூட இவரது செயல்பாட்டை விரும்புவர். இப்படிப்பட்ட தலைவரை நாங்கள் கொண்டாட வேண்டும் நினைக்கிறோம். அதனால், தான் எங்கள் கிராமத்தில் அவருக்கு ரசிகர் மன்றத்தை தொடங்கியுள்ளோம். விரைவில் அவரது பெயரில் நற்பணி இயக்கம் தொடங்க உள்ளோம்," என்றார்.

பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலைக்கு ரசிகர் மன்றம்
மேலும் கூறிய அவர், "ஐபிஎஸ் பணியில் இருந்து விருப்ப ஓய்வுபெற்று வந்த அண்ணாமலைக்கு அரசியல் களத்தில் இடம் கொடுத்தது பாரதிய ஜனதா கட்சி. அந்த கட்சியின் மாநில தலைவராக நியமிக்கபட்டார். ஆனால், சில ஆண்டுகளில் அவருக்கு பதிலாக நயினார் நாகேந்திரன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். இதில் அண்ணாமலைக்கோ அல்லது எங்களுக்கோ எந்த வருத்தமும் இல்லை. அவர் தொடர்ந்து சுறுசுறுப்பாக தான் அரசியல் களத்தில் இயங்கி வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: ''தமிழ்நாட்டில் அலையாத்தி காடுகள் பரப்பளவு 4500 முதல் 9000 ஹெக்டேராக உயர்வு'' - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தகவல்!

அவர் பாஜவில் ஓரங்கட்டப்பட்டதாக கூறி வருகின்றனர். ஆனால், இல்லை. அண்ணாமலைக்கென எப்போதும் அரசியல் களத்தில் தனி இடம் உள்ளது. அவரது செயல்பாடுகள் எப்போதும் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வகையில் தான் இருக்கும். அதனால், அவரை முன்னோடியாக எடுத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து வரும் நாங்கள் அவருக்கு சேலத்தில் ரசிகர் மன்றம் தொடங்கியுள்ளோம். இந்த செய்தி அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை கிளப்பி இருக்கலாம். அரசியல் தலைவர்களிலேயே ரசிகர் மன்றம் கொண்டுள்ள ஒரே தலைவர் அண்ணாமலையாக இருப்பார்” என்று தங்கமணி கூறினார்.

