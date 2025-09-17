உச்சத்தை தாண்டும் அதீத வெப்பம்; வானிலை கணிப்புகளை மேம்படுத்த வலியுறுத்தல்!
வெப்ப அலை என்பது 48 மணி நேரத்திற்கு, ஒரு பகுதியின் சராசரி தட்பவெப்ப நிலையை விட சுமார் 4.5 - 6.4 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு வெப்பம் அதிகரிப்பதைக் குறிப்பதாகும்.
Published : September 17, 2025 at 5:02 PM IST
By செ.சிவக்குமார்
சென்னை: வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து அதீத வெப்பம் நிலவி வருவதால், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் யு.டி.சி.ஐ அடிப்படையில் வானிலைகளை கணிக்க கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும் இந்தியாவில் வெப்பத்தின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. வெப்பத்தின் தாக்கத்தை நாம் அறிவியல் மொழியில் புவி வெப்பமையமாதல் எனக் கூறுகிறோம். புவியின் மேற்புறப் பகுதியின் சராசரி வெப்பநிலையில் ஏற்படும் உயர்வே, புவி வெப்பமையமாதல் எனப்படுகிறது. வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதை நாம் அவ்வப்போது அறிந்திருப்போம். ஆனால் அது தீவிரம் அடைந்து தற்போது நம்மையும் காவுவாங்கத் தொடங்கியுள்ளது.
ஆம். கடந்த ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி மதுரையில் நடந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில் அதீத வெப்பத்தினால் 100க்கும் மேற்ப்பட்டோர் மயக்கமுற்றதாகவும், அதில் இரண்டு நபர்கள் உயிரிழந்ததாகவும் செய்திகள் வெளியாகின. மேலும், இது தவிர்த்து கடந்த 2024 பிப்ரவரி மாதத்தில் நடந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் விக்கிரவாண்டி மாநாட்டிலும் இதே நிலைதான் ஏற்பட்டது.
அதுமட்டுமின்றி, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் சென்னையில் நடந்த விமான சாகச நிகழ்ச்சியில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் நூற்றுக்கணக்கானோர் மயக்கமுற்றதுடன், ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர். தமிழ்நாட்டில் இது போன்ற வெப்பம் சார்ந்த பதிப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
ஐக்கிய நாடுகளின் சபையின் கீழ் இயங்கும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான பன்னாட்டு அமைப்பான ஐ.பி.சி.சி (IPCC), புவி வெப்பமயமாதல் காரணமாகதென்கிழக்கு ஆசியாவில் சராசரி வெப்பநிலை அதிகரித்து வருவதாகவும், எதிர்காலத்தில் அது மேலும் உயரக்கூடும் என்றும் தனது ஆய்வறிக்கைகளில் எச்சரித்துள்ளது.
இந்த சூழலில், இந்தியாவில் வெப்ப அலைகள் (heat waves) பெருமளவில் நம்மைத் தாக்கி வருவதை உணரமுடிகிறது. இதன் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து, கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெப்பநிலைகள் குறித்தான முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்புகளை வழங்கி வருகிறது.
வெப்ப அலை என்பது 48 மணிநேரத்திற்கு, ஒரு பகுதியின் சராசரி தட்பவெப்ப நிலையை விட சுமார் 4.5 - 6.4 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு அதிகரிப்பதை குறிக்கும். புகழ்பெற்ற மருத்துவ இதழான லான்செட் (Lancet) வெளியிட்ட '2024 கவுண்ட்டவுன்' (countdown) என்ற ஆய்வறிக்கையில், ஆசியாவில் பல இடங்களில் உயிரைப் பறிக்கக் கூடிய கொடிய வெப்பத்தன்மை (Uncompensable heat stress) தற்போதைய காலகட்டதில் நிலவி வருவதாகவும், எதிர்காலத்தில் இந்த நிலை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் கூறியுள்ளது.
மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை 36.4 முதல் 37.2 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்போது மட்டுமே ஆரோக்கியமாகச் செயல்பட முடியும். இந்த அளவு அதிகரித்தாலோ குறைந்தாலோ மயக்கம், மரணம் போன்ற விளைவுகள் நிகழக்கூடும். இதனால் கொடிய வெப்பத்தன்மையை அதிக நேரம் எதிர்கொள்வதற்கான திறன் மனித உடலுக்கு இல்லை. இதனால் உலகம் முழுவதும் வெப்பத்தினால் நேரடியாகப் பல மரணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
2003ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பாவில் வெப்ப அலையின் காரணமாக நிகழ்ந்த 70,000 மரணங்களுக்குப் பிறகு, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 'உலகளாவிய வெப்ப நிலைக்குறியீடு' (Universal Thermal Climate Index) எனும் முன்னெச்சரிக்கை ஆய்வு முறையை உருவாக்கியது.
இந்த ஆய்வு முறையில் ஒரு நிலப்பகுதியில் நிலவும் தட்பவெப்ப நிலை (temperature), காற்றின் ஈரப்பதம் (humidity), சுற்றுப்புற வெப்பக்கதிர் (mean radiant temperature), காற்றின் வேகம் (wind speed) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இக்குறியீடு கணக்கிடப்படுகிறது. உயிரை கொல்லக்கூடிய அளவிலான கொடும் வெப்பத்தன்மையைத் துல்லியமாக கணிப்பதற்கு இந்த அளவுகோல் உதவும். மேலும், கொடும் வெப்பநிலையின் உடல் மீதான பாதிப்புகளை பிரத்யேகமான அளவுகோளை கொண்டு விளக்குகின்றது இந்த இக்குறியீடு.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெப்ப அலையைக் கணக்கிடுவதற்கான அளவுகோலாக, 48 மணி நேரத்தை நிர்ணயித்துள்ளது. குறிப்பிட்ட நாளில் அல்லது சில மணி நேரத்திற்குள்ளாக நிலவும் கடும் வெப்பத்தன்மையை (extreme heat stress) கணக்கிடும் எந்த அளவுகோலையும் இந்திய வானிலை மையம் இதுவரை உருவாக்கவில்லை என்றும், ஆகையால் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையமும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உலகளாவிய வெப்ப நிலைக்குறியீட்டை (Universal Thermal Climate Index) பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் நிலவுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அதிகரித்துவரும் நகரக் கட்டுமானங்கள், குறைந்து வரும் பசுமைப்பரப்புகள், அழிந்து வரும் நீர்நிலைகள் போன்றவையால், நகர வெப்பத்தேக்கம் (urban heat island) போன்ற விளைவுகள் உருவாகி வருவதாகவும், இதனோடு கொடும் வெப்பமும் இணைந்து உயிரைப் பறிக்கும் சூழலை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த வெற்றிச்செல்வன் கூறுகிறார்.
மேலும் இதுகுறித்து பேசிய அவர், “நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இத்தகையைப் பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அந்தவகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மதுரை மாநாட்டின்போது அப்பகுதியில் நிலவிய வெப்பத்தை ஆய்வு செய்தோம். ஆய்வின்படி, மதுரை த.வெ.க மாநாட்டின் போது, காலை 10.30 மணியிலிருந்து மாலை 6.30 மணி வரையில் யூ.டி.சி.ஐ அபாயகரமான அளவான 38 டிகிரி செல்சியஸ்-ஐ விட அதிகமாகவும், மதியம் 12.30 முதல் 4.30 மணி வரையிலான காலகட்டத்தில் யூ.டி.சி.ஐ அளவு 43°Cஐ விட அதிகமாக இருந்தது தெரியவந்தது. இவ்வெப்பத்தன்மை மயக்கம் முதல் மரணம் வரையிலான நிலையைச் சில மணி நேரங்களிலேயே ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று கண்டறியப்பட்டது,” என்று தெரிவித்தார்.
மாநாட்டில் இரு உயிர்கள் பறிபோனதற்கும், நூற்றுக்கணக்கானோர் மயக்கமடைந்ததற்கும் இப்படிப்பட்ட அதீத வெப்பநிலை நிலவியதே காரணம் என்றும் அவர் கூறினார். கொடும் வெப்பத்தன்மையை மத்திய, மாநில அரசுகள் ஓர் பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்த அவர், அதீத வெப்பத்தன்மையைக் கணிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட உலகளாவிய வெப்ப நிலைக்குறியீடு (Universal Thermal Climate Index) முறையை இந்திய வானிலை மையம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்.
அதிகப்படியான மக்கள் கூடும் நிகழ்வுகளை வெப்பநிலை சார்ந்து ஒழுங்குபடுத்துவதற்குத் தேவையான சட்ட விதிகள், ஆய்வு முறைகள் உருவாக்கப்படுவதோடு, வெப்பத்தின் காரணமாக அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகும் மக்களைக் கண்டறிந்து அவர்களைப் பாதுகாக்க உரிய கொள்கைத் திட்டங்களை மத்திய, மாநில அரசுகள் உருவாக்க வேண்டும் எனவும் பூவுலகின் நண்பர்கள் சார்பில் முறையிடப்பட்டுள்ளது.