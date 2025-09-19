சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்; நிபுணர்கள் குழுவுடன் போலீசார் தீவிர சோதனை!
மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ள உயர் நீதிமன்ற வளாகம் மற்றும் சுங்க அலுவலகத்திற்கு இமெயில் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பாரிமுனை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : September 19, 2025 at 5:48 PM IST
சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் சுங்க அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து நிபுணர்கள் குழுவுடன் இணைந்து போலீசார் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.
சென்னை பாரிமுனை ராஜாஜி சாலையில் சுங்க அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு சுங்கத் துறை உதவி ஆணையாளராக ஸ்டாலின் பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில் இந்த அலுவலகத்தில் நேற்றிரவு 8.01 மணியளவில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக இமெயில் வந்திருந்தது. இன்று (19 ஆம் தேதியன்று) காலை அலுவலகத்துக்கு வந்த உதவி ஆணையர் ஸ்டாலின் இமெயிலை பார்த்து விட்டு உடனடியாக வடக்கு கடற்கரை போலீசில் புகார் செய்தார்.
இவரது புகாரை பெற்றுக் கொண்ட போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அலுவலகப் பணியில் இருந்த அனைவரையும் உடனடியாக வெளியேற்றி விசாரணை மேற்கொண்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் குழுவிற்கு போலீசார் தகவல் தெரிவித்தனர்.
மேலும் சுங்க துறை அதிகாரியான ஆர்.என்.சேகர் சுங்க அலுவலக ஊழியர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது குறித்து தகவல் தெரிவித்தார். மேலும், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் குழுவினர் சோதனை செய்ய 5 முதல் 6 மணி நேரம் ஆகும் எனவும் அவர்களின் சோதனை முடியும் வரை சுங்க இல்லத்தில் எந்த பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படாது என்றும் தெரிவித்து இருந்தார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு ஆய்வாளர் முத்துமணி தலைமையில் வெடிகுண்டு நிபுணர் குழுவினர் விரைந்தனர். மேலும் மோப்ப நாய் விக்கி மற்றும் வெடிகுண்டை கண்டறியும் நவீன கருவிகளுடன் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை நடத்தினர்.
உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்
இதே போல் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் இமெயிலில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து உயர் நீதிமன்ற வளாக போலீசார் நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து அனைவரையும் வெளியேற்றினர். மேலும், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் குழுவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, உதவி ஆய்வாளர்கள் ஏழுமலை, கிருஷ்ணமூர்த்தி, மகேஷ் மரியா மற்றும் காசிவிஸ்வநாதன் ஆகியோர் அடங்கிய வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்ப நாய் கூபி மற்றும் வெடிகுண்டை கண்டறியும் கருவிகளிடன் உயர்நீதிமன்ற வளாகம் முழுவதும் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் காரணமாக உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் சுங்க அலுவலகம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் சிறிது நேரம் பதற்றம் நிலவியது.