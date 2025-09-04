BY - எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: ஓசூரில் செயல்பட்டு வரும் நிறுவனத்துடன், ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்தால், தமிழ்நாடு இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை தொழில் வழித்தடத்தின் முக்கிய மையமாக விளங்கும் என நிபுணர் கூறுகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் ஓசூர் பகுதியில் இன்டர்நேஷனல் ஏரோஸ்பேஸ் மான்யூஃபேக்சரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் (IAMPL - International Aerospace Manufacturing Private Limited) என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் விண்வெளி தொடர்பான சாதனங்களை தயாரித்து வருகிறது. இந்த நிறுவனம் உலகின் முன்னணி விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒன்றான ரோல்ஸ் ராய்ஸ் (Rolls-royce) நிறுவனத்துடன் இணைந்து விரிவாக்கம் செய்ய திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், ஓசூரில் செயல்பட்டு வரும் ஐஏஎம்பிஎல் நிறுவனத்துடன் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து MRO ( Maintenance, Repair, overhaul) மையம், ஆராய்ச்சி & மேம்பாட்டு மையம் (R&D), மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ( Training Institute ) அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இந்த நிலையில், லண்டனுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனத்தின் விரிவாக்கம் தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அப்போது, ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனத்தின் உயர் அலுவலர்கள் அதில் பங்கேற்றனர். மேலும், லண்டனில் பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் புதிய முதலீ்ட்டுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகின.
'தமிழ்நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு வரப்பிரசாதம்'
இந்நிலையில், ஓசூர் ஐஏஎம்பிஎல் நிறுவனத்துடன் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் இணைவது குறித்து சர்வதேச பொது போக்குவரத்து மற்றும் மின்சார வாகன நிபுணர் வளவன் அமுதன் கூறுகையில், "IAMPL - Rolls-royce உடனான ஒப்பந்தத்தின்படி, ஆயிரக்கணக்கான உயர்திறன் கொண்ட வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதோடு தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு உலகத் தரத்திலான திறன்களை கற்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையும். அதே சமயம், துல்லிய உற்பத்தி, மின்னணு, கலவைப் பொருட்கள், லாஜிஸ்டிக்ஸ் போன்ற துறைகளில் உள்ளூர் சேவை வழங்கல் நிறுவனங்களை வலுப்படுத்தி, தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து வரும் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு சர்வதேச சந்தைகளில் இடம் பிடிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும்'' என்றார்.
|இதையும் படிங்க: புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் நடைமுறைக்கு வருமா? முதல்வரின் பயணமும், பொருளாதார நிபுணரின் விளக்கமும்!
தமிழ்நாடு முன்மாதிரியாக மின்னும்
மேலும், "ஓசூரில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நிறுவனம் மற்றும் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வரும் போது தமிழ்நாடு இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் துறை தொழில் வழித்தடத்தின் முக்கிய மையமாக விளங்கும். ரோல்ஸ் ராய்ஸ் தனது விரிவாக்கத்திற்காக தமிழ்நாட்டைத் தேர்வு செய்திருப்பதால், மற்ற சர்வதேச நிறுவனங்களையும் தமிழ்நாடு ஈர்க்கும். இதனால் தொழில் துறையில் தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக மின்னும்.
'மேக் இன் தமிழ்நாடு'
மொத்தத்தில், இந்த ஒப்பந்தம் தமிழ்நாட்டின் விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையின் முன்னேற்றத்துக்கு புதிய உயரத்தை வழங்கி வேலைவாய்ப்பு, தொழில்நுட்ப பரிமாற்றம், பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் “மேக் இன் தமிழ்நாடு” என்ற பிராண்டின் மதிப்பை உலகளவில் உயர்த்தும்'' என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தனது லண்டன் பயணத்தில் ஐக்கிய நாடுகளை சேர்ந்த நான்கு பிரபல நிறுவனங்களுடன் முக்கியமான ஒப்பந்தங்களில் (MoUs) கையெழுத்திட்டுள்ளார். அதன்படி லாய்ட்ஸ் லிஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. இதன் மூலம் சென்னை நகரில் தங்களது உலகளாவிய திறன் மையத்தை (Global Capability Centre) நிறுவி சுமார் 200 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் வில்சன் பவர் யுகே, லேபிள்ஸ் பிரிட்டானியா, எக்ஸெட்டர் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றுடனும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன.