பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கப்படுவாரா? ராமதாஸின் அடுத்த மூவ் என்ன? - இன்று முடிவு! - PMK RAMADOSS

ராமதாஸ் மகள் ஸ்ரீகாந்திமதிக்கு பாமக செயல் தலைவர் பதவி வழங்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ராமதாஸ் (கோப்புப்படம்)
ராமதாஸ் (கோப்புப்படம்)
Published : September 1, 2025 at 11:20 AM IST

விழுப்புரம்: பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கப்படுவாரா? அவருக்கு வழங்கப்பட்ட செயல் தலைவர் பதவி பறிக்கப்படுமா? என்பது குறித்து அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் இன்று முடிவு எடுக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அப்பா - மகன் இடையிலான மோதல்

பாமகவில் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணிக்கு இடையிலான மோதல் பல மாதங்களாக நீடித்து வரும் நிலையில், இருவரும் தனித்தனியே பொதுக்குழுவை கூட்டி, 'நானே தலைவர்' என தீர்மானம் நிறைவேற்றினர். தொடர்ந்து, இருவருமே எதிர்தரப்பு ஆதரவாளர்களை நீக்கிவிட்டு, தங்கள் தரப்பு ஆதரவாளர்களை பதவியில் நியமித்தும் தொடர்ந்து அறிவிப்பை வெளியிட்டனர்.

இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 17ஆம் தேதி ராமதாஸ் தலைமையில் புதுச்சேரியில் கூடிய பாமக பொதுக்குழுவில், 'கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸை எதிர்த்துப் பேசியது, பனையூரில் தனி அலுவலகம் அமைத்தது, சமூக வலைத்தளங்களில் ராமதாஸை அவதூறாக சித்தரித்தது, தைலாபுரம் வீட்டில் ஒட்டுக்கேட்பு கருவி வைத்தது' என அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.

அன்புமணி நீக்கப்படுவாரா?

இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கக்கோரி, அன்புமணிக்கு ராமதாஸ் தரப்பில் இருந்து நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. நேற்றுடன் (ஆக.31) காலக்கெடு முடிந்த நிலையில், அன்புமணி தரப்பில் இருந்து எந்த விளக்கமும் கொடுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், ராமதாஸ் தலைமையில் பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு கூட்டம் இன்று (செப்.1) தைலாபுரத்தில் கூடுகிறது.

அதில், அன்புமணியை பாமகவிலிருந்து நீக்குவதா? அல்லது அவருக்கு வழங்கிய செயல் தலைவர் பதவியை பறிப்பதா? என்பது குறித்தும் ராமதாஸ் ஆலோசனை மேற்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, நேற்று ராமதாஸ் தலைமையில் தைலாபுரத்தில் நடந்த பாமக சமூக ஊடக பேரவை கூட்டத்தில் மாநிலம் முழுவதும் இருந்து நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

இன்று முடிவு

இதுகுறித்து, பேரவையின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சோழகுமார் கூறிய போது “அன்புமணி மீதான 16 குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அவர் இதுவரை விளக்கம் அளிக்கவில்லை. அன்புமணி மீது எந்தவிதமாக நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது குறித்து, ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுவினரும், கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸும் கலந்து பேசி இறுதி முடிவு எடுப்பார்கள்.

அன்புமணி (கோப்புப்படம்)
அன்புமணி (கோப்புப்படம்)

அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்களை நாகரிகமாகவும், நயமாகவும் கையாள வேண்டும் என்றும், சட்டசபை தேர்தல் வியூகங்களை சமூக வலைத்தளம் வாயிலாக கையாள்வது குறித்தும் ராமதாஸ் அறிவுரை வழங்கினார். மேலும், தைலாபுரத்தில் உள்ள அரசியல் பயிலரங்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், இளைஞர்கள், இளம்பெண்களை பயிற்சி பெற வைத்து, கிராமங்கள் தோறும் அனுப்பி சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவும் ராமதாஸ் அறிவுறுத்தினார்” என்று தெரிவித்தார்.

மகன் அன்புமணியுடன் மோதல் நீடித்து வரும் நிலையில், தன் மூத்த மகள் ஸ்ரீகாந்திமதியை பாமக நிர்வாகக்குழு உறுப்பினராக ராமதாஸ் ஏற்கனவே நியமித்துள்ளார். எனவே, கட்சியிலிருந்து அன்புமணி நீக்கப்பட்டால், ஸ்ரீகாந்திமதிக்கு செயல் தலைவர் பதவி வழங்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி வருகிறது.

