'தாய்மொழி தெலுங்கு' ஆனால் எப்போதும் தமிழின் பக்கம் தான் - மனம் திறக்கும் பார்த்திபன்! - PARTHIBAN EXCLUSIVE INTERVIEW

அதன் பின்னர் ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு நான் சென்ற வீடியோ அவர்கள் தான் முதலில் ஒளிப்பதிவு செய்தார்கள். அப்பொழுது இருந்தே எனக்கு பல்வேறு விமர்சனங்கள் வர ஆரம்பித்தது. நான் என்ன மனநிலையோடு அங்கு சென்றேன் யாருக்கும் தெரியாது எனவே அனைவருக்கும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஒரு அறிக்கை எழுத ஆரம்பித்தேன். அதிலும் கூட யார் மனதும் புண்படாத வகையில் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வார்த்தைகளை கவனமாக கையாண்டேன். அது ஒரு வகையில் வஞ்சப்புகழ்ச்சியாக இருக்கலாம். அவர் தவறு செய்து இருந்தால் எனது கருத்துக்கள் அவரை உறுத்தும்.

நான் அதில் தெரியப்படுத்திய விஷயம் என்னவென்றால், உண்மையிலேயே அவர் தமிழ் பண்பாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம். என்னுடைய தாய்மொழி தெலுங்கு. நான் இதற்கு எங்கேயும் கூச்சப்பட்டது இல்லை. ஆனால் நான் பேசும் அளவிற்கு இங்கே தமிழர் என்று சொல்பவர்கள் கூட பேச மாட்டார்கள். எனக்கு தமிழ்நாடு தான் சோறு போடுகிறது. அதனால் நான் எப்பொழுதும் தமிழின் பக்கம் தான் இருக்கிறேன்.

மேடையில் பேசும்பொழுது ''கவர்னர் பீடி'' என்று சொல்லிவிட்டு கவர்னரை பார்த்து Sorry to say this என்றேன். அந்த அறிக்கையிலும் கூட நான் அவ்வாறு பேசியது அவருக்கு புரிந்திருக்கும் புதைந்திருக்கும் என்றும் எழுதியிருந்தேன். நான் எந்த ஒரு கட்சியையும் சாராதவன் என்பதினால் என்னுடைய கருத்தை தைரியமாக வெளிப்படுத்தினேன். ஆனால் என்னை அனைவரும் சமூக வலைதளத்தில் கடுமையாக விமர்சிக்கிறார்கள்.

விமர்சனங்கள்

அந்த வீடியோ வெளியான பிறகு என்னை அனைவரும் ' சங்கி' என்று சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்தார்கள். பொதுவாக நான் ஒரு சார்பில் இருக்க விரும்பவில்லை. நான் ஒரு பொதுவான கலைஞனாக இருக்க ஆசைப்படுகிறேன். இல்லை என்றால் எப்பொழுதோ ஏதாவது ஒரு கட்சியில் பணத்தை வாங்கி விட்டு அங்கே சேர்ந்திருப்பேன். ஆனால் என்னை பலரும் குற்றம் சுமத்துகிறார்கள். அவர்களைக் கண்டால் மிகவும் அருவருப்பாக இருக்கிறது.

'லேடி சூப்பர் ஸ்டார்'

நயன்தாரா கூட சமீபத்தில் எனக்கு லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்ற பட்டம் வேண்டாம் என்று கூறினார். அது என்ன மனநிலை என்றால் 10 பேர் பாராட்டுகிறார்கள், 90 பேர் திட்டுகிறார்கள். இந்த திட்டுவதற்கென்று அலையும் கூட்டம் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மறுக்கிறார்கள். முகம் இல்லை என்பதற்காக தவறான கருத்துக்களை சொந்த வாழ்க்கையில் இணைத்து அவதூறாக பேசுகிறார்கள்.

சாக்கடைகளை தூக்கி எறிந்தால் அவர்கள் அந்த வேலையை விட்டு விடுவார்கள் என்று அனைத்து முயற்சிகளும் நடத்தப்படுகிறது. அந்த மாதிரி என் மீதும் சிலர் சாக்கடைகளை வீசுகிறார்கள். என்னுடைய முன்னாள் மனைவி குறித்தும் விமர்சிக்கிறார்கள். தயவு செய்து அதை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு நேரம் தான் வீணாய் போகிறது.

மும்மொழி குறித்தும் சனாதனம் குறித்தும்

கடவுளே இல்லை பெரியார்; பெரியாரே இல்லை சீமான் என்ற இருவரின் கருத்துக்களையும் நான் சரி சமமாக பொதுமக்களாக இருந்து ரசிக்கிறேன். 80 வருடத்திற்கு முன்னர் கம்பீரமாக நின்று கடவுள் இல்லை என்று கூறுவது எவ்வளவு பெரிய விஷயம்? அவர் பெண்களுக்காக எவ்வளவு செய்திருக்கிறார்கள்? என்பது வியப்பாக இருக்கிறது. இந்தப்புரம் சீமான் பெரியாரை கடுமையாக விமர்சிக்கிறார். இந்த கடுமையான பேச்சையும் தைரியத்தையும் நான் ரசிக்கிறேன். இப்படி நடுநிலையாக எதையாவது நாம் பேசலாமே தவிர சனாதனம் குறித்து பேச வேண்டுமென்றால் நல்ல தெளிவு அதில் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அதை குறித்து பேசவும் அடுத்த கட்ட நகர்விற்கும் சரியாக இருக்கும்.

சமீபத்தில் தோனியும் நானும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டோம். அப்பொழுது கடலில் இருந்து கரை சேருவதற்கு தோணி வேண்டும். கிரிக்கெட் இந்தியாவில் கரை சேர வேண்டும் என்றால் தோனி வேண்டும் என்று தமிழில் பேசினேன். அது பலருக்கும் புரியவில்லை. எனவே ஸ்ரீகாந்த் இடம் சொல்லி மொழிபெயர்க்கச் சொன்னேன். அதை அவர் மொழிபெயர்த்து சொன்னவுடன் பயங்கரமான கைத்தட்டல் கிடைத்தது. நான் தமிழில் பேசியது உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் புரிந்தது, ஆங்கிலத்தில் அவர் கூறியதும் முழுவதுமாக புரிந்து கொண்டீர்கள் இதில் ஒரு அரசியல் இருக்கிறது என்று கூறிவிட்டு சென்றேன்.

அதன் பின்னர் அந்நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் என்னிடம் கேள்வி கேட்டார்கள். அப்பொழுது எனக்கு ஒரு மொழி தெரிந்தது. இன்னொரு மொழி தெரிந்திருந்தால் கட்டாயமாக இன்னும் அதிகமான கைத்தட்டல்கள் எனக்கு கிடைத்திருக்கும் என்று தான் சொன்னேன். ஆனால் மீண்டும் சமூக வலைதளத்தில் நான் மும்மொழிக் கொள்கையை ஆதரிக்கிறேன் என்று விமர்சித்தார்கள். நான் அதில் 1+1= 3 ? என்று பதிலளித்திருந்தேன். நான் சொல்வது ஒரு மொழி பிளஸ் இன்னொரு மொழி அது எப்படி மும்மொழியாகும் என்று கேட்டிருந்தேன். நான் மும்மொழிக் கொள்கையை ஆதரிக்கவில்லை, நான் என்ன சொன்னாலும் அதை வேறு விதமாக மாற்றுகிறார்கள்.

புதிய பாதை படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த பின்னர் ஹிந்தியில் படம் எடுக்க வேண்டி இருந்தது. அப்பொழுது எனக்கு ஆங்கிலம் பேச தெரியாது. அந்த படத்தில் அனில் கபூர் தான் கதாநாயகன். தாஜ் ஹோட்டலில் என்னை சந்திக்க அவர் வந்த பொழுது நான் அவரிடம் இருந்து தப்பித்து கழிப்பறையில் ஒளிந்து கொண்டேன். ஏனென்றால் அவரிடம் பேசுவார் நான் மீண்டும் அவருக்கு பதில் அளித்து பேச வேண்டும். எனக்கோ ஆங்கிலம் தெரியாது என்கின்ற தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்தது. அதனால்தான் ஒரு மொழியோடு இன்னொரு மொழி கற்றுக் கொள்ளலாம் என்று பேசினேன்.

வதந்திகள்

என்னை பல காலங்களாக திமுகவைச் சேர்ந்தவர் போல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஏனென்றால் கலைஞர் என் மீது காட்டிய அன்பு, எனக்கு அவர் அளித்த பரிசுகள், என்னுடைய கிறுக்கல்கள் புத்தகத்தை வெளியிட்டது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவரோடு தொடர்பில் இருந்தது. ஆனால் அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தமில்லை என்று யாரும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள்.

சிலர் பல நாட்களுக்கு முன்பு அமித்ஷா சென்னைக்கு வருகிறார் அவர் தலைமையில் பார்த்திபன் பாஜகவில் இணைகிறார் என்று பல்வேறு கருத்துக்கள் வந்தது. நான் அதை சிரித்துக் கொண்டே கடந்து சென்றேன்.

விஜய் அரசியல் குறித்த கருத்து

எனது ஏரியாவில் எப்போது் ஒருவர் சுயேச்சையாக தேர்தலில் நிற்பார். நான் அவரிடம் கேட்கும்போது இப்போது இருக்கும் ஆட்சி சரியில்லை என்று கூறுவார். நான் அவருக்கு பாராட்டுகளை தெரிவிப்பேன். அதேபோல தான் நடிகர் விஜய்க்கு நான் பாராட்டுகளை தெரிவிக்கிறேன். 200 கோடி ரூபாய் சம்பளத்தை விட்டுவிட்டு அவர் மக்களுக்காக எதையோ செய்ய வேண்டும் என்று அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். இதனால் அவருக்கு பல வகையில் தடைகள் இருக்கும். பரவாயில்லை யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாமே, யாருக்கு இங்கே சக்தி இருக்கிறதோ, அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். ஏற்கெனவே இரண்டு பெரிய கட்சிகள் இருக்கின்றன. மேற்கொண்டு இவரும் வருகிறார் என்பது மிகப்பெரிய சுவாரசியத்தை தான் கொடுக்கிறது. ஒரு விளையாட்டில் ஒரு பக்கமே வெற்றி என்பது போல இருந்தால் அது சுவாரசியத்தை அளிக்காது. அதுபோல இந்த விளையாட்டிலும் அவர் இருப்பது தவறில்லை.'' என்றார் பார்த்திபன்.