BY - சி. உசேன்
சென்னை: ''அதுக்கு சத்தம் போட்டால் பிடிக்காது. அந்த வீட்டை தாண்டி செல்லும்போது அமைதியாகத்தான் போக வேண்டும். சத்தம் வந்தால் உள்ளிருந்து குரைக்க தொடங்கிவிடும். கருணாகரனை அந்த நாய் அவ்வளவு ஆக்ரோஷமாக கடித்தது. தொடையை கடித்து சிறிது நேரத்திற்கு விடவேயில்லை. நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இழுத்து பார்த்தும் முடியவில்லை. உயிர்நாடியை கடித்து குதறியதால் அந்த இடத்திலேயே கருணாகரன் இறந்து போனார்'' என்று சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த பெண்மணி எச்சில் விழுங்கியபடி விவரித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் முன்னெப்போதுமில்லாத வகையில் நாய்க்கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. சிறுவர்களை தெருநாய்கள் துரத்துவது, சூழ்ந்துகொண்டு கடிப்பது போன்ற சிசிடிவி காட்சிகளை காணும்போது நெஞ்சம் பதறுகிறது. இதுபோன்ற தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக்கோரி அண்மையில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அப்போது சென்னையில் 1.80 லட்சம் தெருநாய்கள் இருப்பதாக சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தெருநாய்களால் மட்டுமல்ல, பார்த்து பார்த்து பராமரிக்கப்படும் வீட்டு வளர்ப்பு நாய்களாலும் உயிரிழப்பு சம்பவங்கள் அரங்கேறுகின்றன. சமீபத்தில் சேலத்தில் வளர்ப்பு நாய் காலில் கடித்தும், தடுப்பூசி போடாமல் இருந்து வந்த நபர் ரேபிஸ் நோய் பாதித்து உயிரிழந்தார். இதுபோன்ற வளர்ப்பு நாய்களுக்கு பல்வேறு விதிகள் உள்ளன. நகராட்சி அல்லது மாநகராட்சியில் நாய் உரிமம் பெற வேண்டும். ஆண்டுதோறும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி கட்டாயம் போட வேண்டும். பொது இடங்களில் அழைத்துச் செல்லும்போது கழுத்து பட்டை, வாய் கவசம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
அது தவிர அபாயகரமான நாய் இனங்களை (ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், டாபர்மேன், ராட்வீலர், பிட்புல் போன்றவை) வளர்ப்பதற்கு அதிகப்படியான பாதுகாப்பு அவசியம். ஆனால், ஊருக்கு அபாயமானாலும் தங்களுக்கு செல்லம்தான் என நினைக்கும் உரிமையாளர்கள் பலர், ஆக்ரோஷ குணம் கொண்ட நாய்களை முயல் குட்டியை போல பாவித்து வளர்த்து வருகின்றனர்.
சிதறி கிடந்த ரத்தத் துளிகள்
அதன் ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் பிட்புல் வகை நாய் ஒருவரை கடித்து கொன்றுள்ளது. சென்னையின் மிக முக்கிய பகுதியான ஜாபார்கான்பேட்டையில் இந்த சம்பவம் நடந்திருப்பது கூடுதல் அதிர்ச்சி. அதைவிட முக்கியம் நாயால் கடிபட்டு இறந்தவர் அந்த நாயை எந்த வகையிலும் சீண்டவில்லை. அந்த தெருவில் நின்றிருக்கிறார். நாய் உரிமையாளர்களிடம் உரையாடி இருக்கிறார் அவ்வளவுதான். பிறகு எதற்காக அந்த நாய் அரக்கனாக மாறியது? என்பதை குறித்து அறிந்துகொள்ள சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தோம்.
அங்கு கிடைத்த திகில் அனுபவம் மனதைவிட்டு இன்னமும் நீங்கவில்லை. உயிரிழந்த கருணாகரனின் வீடு அமைந்துள்ள ஜாபா்கான்பேட்டை விஎஸ்எம் காா்டன் பகுதிக்கு சென்றோம். கருணாகரனை குதறி அகால மரணத்தை ஏற்படுத்திய பிட்புல் நாய் இருந்த வீட்டையும் பார்த்தோம். இயற்கையாவே ஆக்ரோஷ குணம் கொண்ட இதுபோன்ற நாயை வளர்க்க அந்த வீடு உகந்ததே இல்லை. அவ்வளவு சிறிய வீடு அது. இந்த வீட்டிலா அதை வளர்த்து வந்தார்கள்? என்ற கேள்வியோடு சம்பவம் நடந்த இடத்தை உற்று பார்த்தோம். கருணாகரனை நாய் கடித்துக் குதறிய இடத்தில் ரத்தம் சிதறி காய்ந்துபோயிருந்தது. ஏதோ ஒரு படுகொலை நடந்த இடத்தை ஆய்வு செய்தால் எப்படி இருக்குமோ? அப்படி இருந்தது எங்களது மனநிலை.
உயிர் போகும்வரை விடவில்லை
அங்கு கூடியிருந்த கருணாகரனின் உறவினர்களிடம் நம்மை அறிமுகம் செய்து கொண்டு பேச துவங்கினோம். அப்போது சம்பவத்தை நேரில் பார்த்ததாக சொல்லி நம்மிடம் பேச துவங்கிய தேவி, '' இங்குள்ள பூங்கொடி தான் அந்த நாயை வளர்த்து வந்தார். சம்பவத்தன்று வீட்டில் உள்ள சோபாவில் அந்த நாய் கட்டப்பட்டிருந்தது. அப்போது, பூங்கொடிக்கும் அவருடைய மகனுக்கும் வீட்டில் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்த சத்ததை கேட்ட கருணாகரன், அவருடைய வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தார். பின்னர் பூங்கொடி மகனிடம், ''ஏன் அம்மாவை இப்படி பேசுறனு?'' கேட்டார். கருணாகரனின் சத்தத்தை கேட்ட அந்த நாய் கட்டியிருந்த அந்த இலகுவான சோபாவையும் தர தரவென இழுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தது. வாசலில் நின்றுகொண்டிருந்த கருணாகரனின் தொடையை கடித்து அப்படியே பிடித்துக் கொண்டது.
நானும், பூங்கொடியும் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தோம் ஆனால், நாய் விடவே இல்லை. சிறிது நேரத்தில் கருணாகரன் அப்படியே சரிந்து விழுந்து இறந்துபோனார். அதுவரை அந்த நாய் அவரை விடவேயில்லை. பிறகு வீட்டின் உள்ளே அந்த நாயை பூங்கொடி அழைத்து சென்றவுடன் அது அவரையும் கடித்தது. அந்த நாய்க்கு சத்தம் போட்டால் பிடிக்காது. சத்தம் போட்டால் ஆவேசமாக ஆகிவிடும். அந்த வீட்டை கடந்து தான் என் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும். அமைதியாக இருந்தால் எதுவும் செய்யாது. சத்தம் கேட்டால் குரைத்து கொண்டே இருக்கும்'' என்றார்.
அடங்காத ஆவேசம்
இறந்து போன கருணாகரன் உறவினர்கள் கூறுகையில், "சம்பவத்தன்று கருணாகரன் வீட்டில் உறங்கி கொண்டிருந்தபோது, பூங்கொடி வீட்டில் சத்தம் கேட்டு போய் பார்த்தார். அப்போது அந்த நாயும் குரைத்துள்ளது. திடீரென அந்த நாய் அவரை கடிக்க தொடங்கியது. எவ்வளவு தடுத்தும் விடாமல் அது கருணாகரனின் தொடை மற்றும் உயிர்நாடியை கடித்துக் குதறியது. அக்கம் பக்கத்தினர் கூடியும் யாராலும் அவரை மீட்கமுடியவில்லை. அந்த நாய் அவ்வளவு ஆவேசமாக இருந்தது. இறுதியாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மிகவும் சிரமப்பட்டு நாயை பிடித்துச் சென்றனர். அந்த நாயிடம் ஏற்கெனவே பலர் கடி வாங்கியுள்ளனர். மேலும், நாய்குட்டிகளை கூட கடித்துள்ளது. இதுகுறித்து நாய் வளர்க்கும் பூங்கொடியிடம் பலமுறை கூறியும் அவர் கண்டுகொள்ளவில்லை.
போலீசார் விளக்கம்
காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தாலும், அவர்கள் மேம்போக்காக சொல்லிவிட்டு சென்று விடுவார்கள். அப்போதே முறையாக நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், ஒரு உயிர் போயிருக்காது. கருணாகரனின் இறப்புக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். பூங்கொடி மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என கூறினர்.
இதுகுறித்து குமரன் நகர் காவல் நிலையத்தில் நேரடியாக சென்று விசாரித்தோம். அங்கிருந்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், '' நாய் உரிமையாளர் பூங்கொடி மீது, பொறுப்பின்றி நடந்த செயலால் மரணம் ஏற்படுவது உள்ளிட்ட (106 (1),291 BNS) பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பூங்கொடி நாய்க்கடி காரணமாக, கேகே நகர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டு வருவதால் அவருக்கு உடல்நிலை சரியான பிறகு சட்ட நடவடிக்கை தொடரும்'' என தெரிவித்தார்.
நிபுணர் சொல்வதென்ன?
பிட்புல் நாய் இவ்வளவு ஆக்ரோஷமாக இருக்க என்ன காரணம்? என்பதை தெரிந்துகொள்ள, கால்நடை மருத்துவர் ஷன்மதியை சந்தித்து பேசினோம். அப்போது அவர், "பிட்புல் நாய் குணமே ஆக்ரோஷமாக இருப்பது தான். மனிதர்களின் காதில் விழும் குறைவான சத்தம் கூட நாய்களுக்கு அதிகமாக கேட்கும். சத்தம் அதிகமாக கேட்பதால் நாய்கள் அதற்கு எதிர்வினையாற்றுகின்றன.
பிட்புல் போன்ற நாய்களின் குணமே ஆவசேமாக (aggressive) இருப்பதுதான். சிறு வயதில் இருந்து பயிற்சி அளித்தால் மட்டுமே அவைகளின் தன்மை மாறுபடும். அவைகளுக்கு முறையான பராமரிப்பும் அவசியம். இதுபோன்ற நாய்களை வளர்க்க தனி வீடாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவைகளுக்கு விசாலமான இடம் தேவைப்படும். அதுதான் மற்றவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு. அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, நிறைய வீடுகளுக்கு மத்தியில் உள்ள வீட்டில் இவைகளை வளர்க்க கூடாது. நாய்களை வளர்ப்பவர்கள் முதலில் அவற்றுக்கு குட்டியிலிருந்து தடுப்பூசியை போட்டு வர வேண்டும்.
ஒருமுறை தடுப்பூசி போட்டுவிட்டோம் என விட்டுவிடக்கூடாது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அந்த நாயை பரிசோதித்து சரியாக தடுப்பூசி போட வேண்டும். நாயை வெளியில் அழைத்து செல்லும்போது, அதற்கான கழுத்து பட்டை, வாய் கவசம் ஆகியவற்றை போட்டு அழைத்து செல்ல வேண்டும்.
ரேபிஸ் எச்சில் மூலமாக பரவும் என்பதால் நாய் கடித்த 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாக ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டுவிட வேண்டும். நாய் கடித்த உடனே கடித்த இடத்தை சோப்பு போட்டு 15 நிமிடம் வரை நன்றாக கழுவ வேண்டும். பிறகு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சென்று தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்'' என்றார்.
சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு
இந்த சம்பவம் நடைப்பெற்றதையடுத்து சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், '' இனிமேல் பொது இடங்களில் நாய்களை வெளியே அழைத்துச் செல்லும்போது கழுத்து பட்டையுடன் சேர்ந்த கயிறு (leash) மற்றும் வாய் கவசம் (muzzle) கட்டாயமாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இதை மீறுவோர் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், நாய்களின் உரிமம் (License) மற்றும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி சான்றிதழ் காலாவதியில்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் ஒரு நாயை மட்டுமே பொது இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். அதே நேரத்தில், ஆபத்தான மற்றும் தாக்குதல் இயல்புடைய நாய்களை (ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், டாபர்மேன், ராட்வீலர், பிட்புல் உள்ளிட்டவை) வளர்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். பொதுமக்கள் பாதுகாப்பையும், நாய்க்கடி சம்பவங்களைத் தடுக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது'' என கூறப்பட்டுள்ளது.
பிராணிகளை வளர்ப்பது என்பது அவரவர் சொந்த விருப்பம். ஆனால், வளர்ப்பதை காட்டிலும் அவைகளால் மற்றவர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்வது தான் முக்கியம்.