உலக ஸ்கேட்டிங் தொடர்: 2 தங்கங்களை வென்ற ஆனந்த்குமாருடன் சிறப்பு உரையாடல்!

இந்தியா சார்பில் தங்கம் வென்ற ஆனந்த்குமாருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட ஏராளமான அரசியல் தலைவர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

துணை முதலமைச்சரிடம் வாழ்த்துபெற்ற ஆனந்த்குமார்
துணை முதலமைச்சரிடம் வாழ்த்துபெற்ற ஆனந்த்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 4:58 PM IST

- செ. சிவக்குமார்

சென்னை: “விளையாட்டில் வெற்றி தோல்வி என்பது சாதாரணமான ஒன்று. தொடர்ந்து முயற்சித்தால் ஒருநாள் வெற்றி நம் வசப்படும்” என்கிறார் ஆனந்த்குமார். யார் இவர்? எந்த போட்டியில் இவர் வெற்றிபெற்றுள்ளார் என்பது குறித்த சிறு தொகுப்பு.

ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஆடவருக்கான 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் மற்றும் ஆண்களுக்கான 42 மீட்டர் ஸ்கேட்டிங் மாரத்தான் போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் 2 தங்கப்பதக்கங்கள் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது, சீனாவில் கடந்த செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி தொடங்கி 21ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதில் ஆடவருக்கான 1000 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியில் இந்திய வீரரும், தமிழகத்தின் சென்னையைச் சேர்ந்தவருமான ஆனந்த்குமார் வேல்குமார் பங்கேற்றார்.

ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன் ஆனந்த்குமார்
ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன் ஆனந்த்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்தப் போட்டியில் தனது இலக்கை 1 நிமிடம் 23 நொடிகள் 924 வினாடிகளில் எட்டி, முதலிடம் பிடித்ததுடன் தங்கப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்காக தங்கப்பதக்கம் வென்ற முதல் வீரர் எனும் சாதனையையும் ஆனந்த்குமார் படைத்துள்ளார். மேலும், இதே தொடரில் 42 மீட்டர் ஸ்கேட்டிங் மாரத்தான் போட்டியிலும் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

இதுதவிர, அவர் இத்தொடரில் நடைபெற்ற 500 மீட்டர் ஸ்பிரிண்ட் போட்டியிலும் இலக்கை 43 நொடிகள் 072 வினாடிகளில் எட்டி மூன்றாம் இடத்தை பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளார். இதனால் சீனாவில் நடைபெற்ற ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 2 தங்கம் மற்றும் 1 வெண்கலத்தை ஆனந்த்குமார் தன் வசப்படுத்தி சாதனை படைத்துள்ளார்.

இந்தியா சார்பில் தங்கம் வென்ற ஆனந்த்குமாருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட ஏராளமான அரசியல் தலைவர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

சீனாவில் வெற்றி பெற்று தாயகம் திரும்பிய ஆனந்த்குமாருக்கு, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் ஆனந்த் குமாருக்கு ரூ.1.80 கோடி ஊக்கத்தொகையை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், விளையாட்டுத் துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாட்டிற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த ஆனந்த்குமார், “சீனாவில் நடைபெற்ற உலக ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வெல்வேன் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. முதல் போட்டியில் வெண்கலம் வென்றதே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தந்தது. இருப்பினும் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்களை வென்றது அளவில்லா சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

ஆனந்த்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஸ்கேட்டிங் போட்டிகளுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரப்படுவது இதுவே முதல் முறை. பிரதமரின் வாழ்த்தால் ஸ்கேட்டிங் போட்டியை மக்கள் அதிகமாக பார்ப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். இந்தியாவில் உள்ள நிறைய ஸ்கேட்டிங் வீரர்கள் எனக்கு தொடர்ந்து வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். என்னைப் போன்று மேலும் அதிகப்படியான ஸ்கேட்டிங் வீரர்கள் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.

தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து விளையாட்டுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் உதவியால் பல்வேறு தேசிய விளையாட்டுகளில் பங்கேற்க முடிகிறது. அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள உலக சாம்பியன் போட்டியில் மீண்டும் தங்கம் வெல்வதே எனது இலக்கு. விளையாட்டு போட்டிகளில் வெற்றி தோல்வி என்பது சாதாரணமான ஒன்று. எனவே தொடர்ந்து முயற்சித்தால் ஒருநாள் வெற்றி நம் வசப்படும்” என்று மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.

