என்ன நடந்தாலும் அமெரிக்காவுக்கு அடிபணிய மாட்டோம் - வெங்கய்யா நாயுடு உறுதி - EX VP VENKAIAH NAIDU SPEECH

உலக அளவில் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா 4வது இடத்தில் இருந்தாலும், இன்னும் 18% மக்கள் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழ்கின்றனர் என்று வெங்கய்யா நாயுடு கூறினார்.

முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு
முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 7:44 AM IST

1 Min Read

செங்கல்பட்டு: இந்தியா மீது அமெரிக்கா எவ்வளவு வரியை விதித்தாலும் நாம் யாருடைய அழுத்தத்திற்கும் அடிபணிய மாட்டோம் என முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு தெரிவித்தார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் நாவலர் மற்றும் இரா. செழியன் விருதுகள் வழங்கும் விழா நேற்று (ஆக.12) நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கலந்துகொண்டு, டாக்டர் நாவலர் விருதினை பழ நெடுமாறனுக்கும், இரா.செழியன் விருதினை ஜம்மு-காஷ்மீரின் முதல் கவர்னரான கரண் சிங்குக்கும் வழங்கினார்.

விருது வழங்கும் நிகழ்வை தொடர்ந்து, வெங்கய்யா நாயுடு சிறப்புரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், “கல்வி நிலையங்களில் ஆசிரியர்கள் வெறும் கல்வியை மட்டும் கற்பிக்கக் கூடாது. மாணவர்களுக்கு நமது கலாசாரத்தையும் சேர்த்து கற்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு கற்பித்தால்தான், அவர்களால் நாகரிகத்தையும், பண்பாட்டையும் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.

இன்றைய இளைஞர்கள் நேர்மறையாகவும், ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இருக்க வேண்டும். நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அதுதான் தேவை. சமூகத்தின் ஏழ்மை நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் உயர்தர கல்வி கிடைக்க வேண்டும். உலகளவில் இந்தியா இப்போது 4வது பெரிய பொருளாதார நாடாக திகழ்கிறது. விரைவில் 3வது இடத்தையும் அடைவோம். ஆனால், இன்னும் 18 சதவீதம் மக்கள் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழ்கின்றனர். 18 முதல் 20 சதவீதம் மக்கள் கல்வியறிவு இல்லாதவர்களாக உள்ளனர்.

இதுதான் இன்று நாம் அனைவரும் எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கியமான சவாலாகும். இதற்கு தீர்வு காண மத்தியிலும், மாநிலத்திலும் உள்ள இன்றைய அரசுகள், தங்களால் இயன்றதை செய்து வருகின்றன. வறுமை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படுவதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு. நமக்கென்று தனித்துவமான நாகரிக சிறப்புகள் உள்ளன.

நாம் இதுவரை எந்த நாட்டையும் தாக்கியதில்லை. உலகம் முழுவதும் ஒரே குடும்பம் என்றுதான் இந்தியா நம்புகிறது. எனவே, அமெரிக்கா நம் மீது எவ்வளவு வரியை விதித்தாலும் நாம் அடிபணிய மாட்டோம்” என பேசினார்.

