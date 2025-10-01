ETV Bharat / state

அசம்பாவிதம் ஆயிடுச்சுன்னு பாதுகாவலர் சொல்லியும் விஜய் தொடர்ந்து பேசியது ஏன்? - செந்தில் பாலாஜி அடுக்கும் கேள்விகள்!

கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் யாரால் ஏற்பட்டது? எதனால் ஏற்பட்டது? என்பதை குறித்து சில கேள்விகளை செய்தியாளர்கள் விஜயிடம் கேட்க வேண்டும் என செந்தில் பாலாஜி பட்டியலிட்டுள்ளார்.

செந்தில் பாலாஜி
செந்தில் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 10:17 PM IST

3 Min Read
கரூர்: பிரச்சாரத்தின் போது கூட்ட நெரிசலில் பெண்கள் சாய்ந்து விழுகிறார்கள் என்று பாதுகாவலர்கள் சொன்னதுக்கு பிறகும் விஜய் தொடர்ந்து பேசியது ஏன்? என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சமூக வலைதளங்களில் தன் மீது பரப்பப்படும் அவதூறு பதிவுகளுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் செந்தில் பாலாஜி, திமுக கரூர் மாவட்ட அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், '' தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று வெளியிட்ட வீடியோவில், முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறான குற்றச்சாட்டை சம்பவம் நடந்து மூன்று நாள் கழித்து முன் வைத்துள்ளார். தனிநபர் நீதிபதி விசாரணை முடியட்டும். நடந்த தவறுகளை மறைப்பதற்காக, ஆளுங்கட்சியின் மீதும், என் மீதும் திசை திருப்பும் நோக்கில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.'' என்றார்.

தொடர்ந்து அவர், '' அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்து வருகின்றனர். அவர்கள் முன்வைத்த கருத்துக்கள் ஒன்று, இரண்டு சரியாக கூட இருக்கலாம். அந்தக் கருத்துக்களை விசாரணை ஆணையத்தில் முன் வைக்கலாம். இனி வரும் காலங்களில் இது போன்று தவறு நடக்காமல் அனைவரும் சேர்ந்து தடுக்க வேண்டும்'' என்றார்.

மேலும், '' அரசு நிர்வாகம் என்பது மக்களுக்கு எப்பொழுதும் பாதுகாப்பு வழங்கும். காவல்துறை கேட்கும் இடங்களில் அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கும். கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் யாருக்காவது பாதிப்பு என்றால்? அது அனைவருக்குமான பாதிப்பு தான். இது போன்ற தவறுகள் கரூரில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் இனி எங்கும் நடைபெறக் கூடாது. எந்த அரசியல் கட்சி கூட்டம் நடத்துகிறதோ? அவர்கள் கவனத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.'' என கூறினார்.

தொடர்ந்து இதற்கு முன்னர் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற அசம்பாவித சம்பவங்களுக்கு அரசு அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்துள்ளது ஆனால், ஏன் இதுவரை கரூர் சம்பவத்திற்கு எந்த அதிகாரி மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, ''அனைவரும் கேட்கிறார்கள் என்றால் யார்? அதிமுக , பாஜக, தவெக முன்வைக்கும் கேள்விகளை அனைவரும் கேட்கிறார்கள் என்று கேட்பது சரிதானா? ஒருவேளை குறைகள் இருந்தால் நிச்சயமாக அரசு சரி செய்து நடவடிக்கை எடுக்கும், அதில் அரசுக்கு எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை.'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: 'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

மேலும், கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் யாரால் ஏற்பட்டது? எதனால் ஏற்பட்டது? என்பதை குறித்து சில கேள்விகளை நீங்கள் ( செய்தியாளர்கள்) விஜயிடம் கேட்க வேண்டும் என செந்தில் பாலாஜி பட்டியல் இட்டார்.

செந்தில் பாலாஜி எழுப்பும் கேள்விகள்

  • பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக மின் இணைப்பை துண்டிக்க மின்சார வாரியத்திற்கு தவெக சார்பில் ஏன் கடிதம் வழங்கப்பட்டது?
  • மதியம் 12 மணிக்கு கூட்டம் என அறிவித்துவிட்டு காவல்துறையிடம் 3 மணிக்கு கூட்டத்திற்கு அனுமதி வேண்டும் என ஏன் கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது?
  • ஏழு மணி நேரம் தாமதமாக கூட்டத்துக்கு வந்தது யார்?
  • 500 மீட்டர் முன்னாடி வாகனத்திற்குள் சென்ற விஜய் 500 மீட்டர் வரைக்கும் ஏன் வெளியே வரவில்லை?
  • கூட்டம் நெரிசல் குறித்து காவல்துறை எடுத்து சொல்லியும் பிரச்சார வாகனத்தை கூட்டத்திற்குள் செலுத்த சொன்னது யார்?
  • பிரச்சார வாகனம் அருகே இருந்த உங்கள் (தவெக) பாதுகாவலர்கள் பெண்கள் சாய்ந்து விழுகிறார்கள் என்று சொன்னதுக்கு பிறகும் பேச்சை தொடர்ந்தது யார்?
  • ஆம்புலன்ஸ் வரசொல்லி தவெக அழைத்து விட்டு, கூட்டத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வந்த பிறகு, நீங்களே (விஜய்) ஆம்புலன்ஸ்க்கு வழி விடுகிறீர்கள் பின்னர் நீங்களே ஆம்புலன்ஸ் எங்க இருந்து வந்தது? என கேள்வி எழுப்புகிறீர்கள்.

மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் அளிக்க வேண்டியவரை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் (செய்தியாளர்கள்) பொதுமக்களுக்கு விளக்க வேண்டும்.

அதில் குறிப்பாக, ஏழு மணி நேரம் ஏன் நிகழ்ச்சிக்கு வர தாமதமானது? வாகனம் கூட்டத்திற்குள் வந்த பிறகும், வாகனத்தில் இருந்து மேலே வர 10 நிமிடம் ஏன் தாமதமானது? என்பதற்கான பதில்களை சொல்ல வேண்டியவர்கள் பொதுவெளியில் மக்களுக்கு தெரியும் வகையில் சொல்ல வேண்டும்.

இறுதியாக சொல்கின்றேன், இதை யாரும் அரசியலாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் யார்? தவறு செய்திருந்தாலும் தவறுதான். யார் தவறு செய்தார்களோ, அவர்கள் தான் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி.

சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனங்கள் வைப்போர் தனிநபர் ஆணையத்தில் ஆதாரங்களுடன் சமர்ப்பித்து தக்க நடவடிக்கை கோரலாம். விசாரணை ஆணையம் இறுதி நடவடிக்கை எடுக்கும். விசாரணை ஆணையம் தமிழ்நாடு அரசிடம் வழங்கும் அறிக்கை அடிப்படையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பார்.'' என்று தெரிவித்தார்.

