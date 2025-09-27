'பொறுத்திருங்கள்... நல்லதே நடக்கும்' அதிமுக இணைப்பு குறித்து செங்கோட்டையன் சூசகம்!
அதிமுகவில் பிரிந்தவர்கள் மீண்டும் ஒன்றிணையும் காலம் வரும் என முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை தெரவித்துள்ளார்.
Published : September 27, 2025 at 7:00 PM IST
கோயம்புத்தூர்: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பு விரைவில் நடக்கும், அதற்கு கொஞ்சம் பொறுத்திருக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, செங்கோட்டையன் இடையே கருத்து மோதல் நிலவி வருகிறது. இதற்கிடையே அதிமுகவின் உட்கட்சி பிரச்சனை குறித்து செங்கோட்டையன் சில வாரங்களுக்கு முன்பு பேட்டியளித்தார்.
குறிப்பாக, கட்சியின் நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்களை மீண்டும் இணைக்க நடவடிக்கை வேண்டும் எனவும், அதற்காக கட்சி தலைமைக்கு 10 நாட்கள் கெடு விதிப்பதாகவும் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, செங்கோட்டையன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களைக் கட்சி பொறுப்புகளில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கினார்.
தொடர்ந்து ஹரித்துவாருக்கு ராமரை தரிசிக்க செல்வதாக கூறிவிட்டு டெல்லி சென்ற செங்கோட்டையன், டெல்லியில் அமித்ஷா மற்றும் பாஜக தலைவர்களை நேரில் சந்தித்தார். அப்போது, அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்று செங்கோட்டையன் கேட்டுக் கொண்டதாகவும் தகவல் வெளியானது. அதையடுத்து, செங்கோட்டையனின் நகர்வுகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் எதிர்பார்ப்பை கூட்டியது.
இந்த நிலையில் சென்னை செல்வதற்காக கோவை விமான நிலையம் வந்த முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, “திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்னை செல்கிறேன். திருமண நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு, நாளை என்னுடைய சட்டமன்றத் தொகுதியில் நலத்திட்டங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள உள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்று கூறியது எந்த நிலையில் உள்ளது என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, “நீங்கள் தான் அதனை கூற வேண்டும்” என பதில் அளித்தார். அப்போது, ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறியது நடக்கவில்லை என்று பலரும் கூறி வருகிறார்களே எனக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, “பொறுத்து இருக்க வேண்டும், நல்லதே நடக்கும்” என்றார். மேலும், எவ்வளவு நாட்கள் பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கும், “பொறுத்து இருக்க வேண்டும் நல்லதே நடக்கும்.. அதுக்குமேல எதுவும் கேட்காதீர்கள்” என பதிலளித்துவிட்டு சென்றார்.