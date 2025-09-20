ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தி எதிரொலி: பட்டாசு ஆலை தொழிலாளர்களுக்கு கிடைத்த இழப்பீடு!
பட்டாசு ஆலை விபத்து குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சிறப்பு தொகுப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது இழப்பீடு தொகை கிடைக்க பேருதவியாக இருந்ததாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்
விருதுநகர்: பட்டாசு ஆலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களின் அவல நிலை குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வெளியிட்ட செய்தி தொகுப்பின் எதிரொலியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கி உள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் பட்டாசு ஆலைகளில் நிகழ்ந்த விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு அண்மையில் '14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!' என்ற தலைப்பில் சிறப்பு தொகுப்பு வெளியிட்டிருந்தது. இந்த தொகுப்பு பல்வேறு வகையிலும் உரிய நபர்களை சென்றடைந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், கடந்த 2021-ம் ஆண்டு நிகழ்ந்த அச்சங்குளம் மாரியம்மாள் பட்டாசு ஆலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அவர்களுக்குரிய இழப்பீட்டுப் பணத்தை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் தமிழ்நாடு அரசு செலுத்தியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் இழப்பீட்டிற்காக தொடர்ந்து போராடி வரும் தலித் விடுதலை இயக்கத்தின் மாநில தலைவர் கருப்பையா ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு தனது நன்றியை தெரிவித்துள்ளார்.
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தி தொகுப்பு ஏற்படுத்திய தாக்கம்
இதுகுறித்து இன்று அவர் நம்மிடம் பேசுகையில், “விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே உள்ள அச்சங்குளத்தில் கடந்த 2021-ம் ஆண்டு ஸ்ரீமாரியம்மன் பட்டாசு ஆலையில் நிகழ்ந்த விபத்து தொடர்பாக தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அதே ஆண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால், இதனை வழங்காமல் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து காலம் தாழ்த்தி வந்தது. இதற்கு உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்தும் கூட அசைந்து கொடுக்கவில்லை.
உடனடியாக, தலித் விடுதலை இயக்கம் களத்தில் இறங்கி கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக போராடி வந்தது. இதன் விளைவாக நேற்று பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் 5 கோடியே 67 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கூடுதலாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், பசுமை தீர்ப்பாயம் தனது தீர்ப்பில் ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக இழப்பீடு வழங்காவிட்டால் ஆண்டிற்கு 12 விழுக்காடு வட்டியோடு வழங்க உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு வழங்கிய இழப்பீட்டுத் தொகையில் வட்டி சேர்க்கப்படவில்லை.
அனைவருக்கும் பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில், மிக விரைவாக விடுபட்ட வட்டியை வழங்க வேண்டும். இதனை வலியுறுத்தி வரும் திங்கட்கிழமை விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளிக்க உள்ளோம்.
பட்டாசு ஆலை விபத்து குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சிறப்பு தொகுப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தது. அந்த செய்திக்கு பிறகு தான் பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவு தமிழக அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது என்பதை நன்றியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
வட்டி கிடைக்கும் வரை போராட்டம்
இது குறித்து விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலரும் ஆர்.டி.ஐ ஆர்வலருமான பீமாராவ் கூறுகையில், “பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு அண்மையில் வெளியிட்ட செய்தி தொகுப்பு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது. தற்போது இழப்பீட்டு பணம் கிடைத்தாலும் அதற்குரிய வட்டி இன்னும் கிடைக்காத நிலையில் அதற்காக நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம்” என்றார்.
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வெளியிட்ட அந்த செய்தித் தொகுப்பில் மாரியம்மாள் பட்டாசு சாலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களே பெரும்பாலும் பேட்டி அளித்திருந்தனர். தற்போது கிடைத்துள்ள அந்த இழப்பீட்டு பணம் அவர்களுக்கு சற்றே ஆறுதல் அளித்துள்ளது. அவர்களது வேதனையை வெளிக்கொணர்ந்த ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அவர்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர்.