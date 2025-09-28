இப்படியா நடக்கணும்.. கதவை தட்டிய மரண ஓலம் - கண்ணீர் கடலில் மூழ்கிய ஈரோடு!
தவெக கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களுக்கு அமைச்சர் முத்துசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
ஈரோடு: கரூர் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில், சொந்தத்தை இழந்து கதறும் உறவினர்களின் அழுகை ஓலம் நெஞ்சை உலுக்கியுள்ளது.
கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் நடந்த தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்களின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவர்களது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. கரூர் மட்டுமின்றி ஈரோட்டை சேர்ந்த பலரும் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர். உறவினர்களின் அழுகை ஓலம் நிறைந்துள்ள சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடி அருகே உள்ள வெங்கமேடு பகுதியை சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார் (33). சமையல் கலை படிப்பை முடித்துள்ள இவர், வேலூர் மாவட்டம் பரமத்தி பகுதியை சேர்ந்த அகிலா என்ற பெண்ணை காதலித்து, சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்துள்ளார். அவர்களுக்கு ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர்.
கொடுமுடியில் ஹோட்டல் ஒன்றை நடத்தி வந்த இவர், சில காரணங்களால் அதனை மூடிவிட்டு கரூரில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் சமையல் மாஸ்டராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று (செப்.27) வேலையை முடித்துவிட்டு வழக்கம்போல் தனது நண்பர்களுடன் பேருந்தில் வந்து கொண்டிருந்த சதீஷ்குமார், போக்குவரத்து நெரிசலை கண்டு விசாரித்துள்ளார்.
அப்போது, கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரையில் ஈடுபட உள்ளதாக அங்கிருந்த நபர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சிறு வயது முதலே தீவிர விஜய் ரசிகராக இருந்து வந்த சதீஷ்குமார், ஒருமுறையாவது விஜய்யை காண வேண்டும் என்ற ஆவலில் பேருந்தில் இருந்து இறங்கி, தவெக கூட்டத்திற்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய சதீஷ்குமார் பரிதாமாக உயிரிழந்துள்ளார். வேலை முடித்து வீட்டிற்கு திரும்புவார் என்று காத்திருந்த அவரது மனைவிக்கு, சதீஷின் மரண செய்தி மட்டுமே வந்து கதவை தட்டியுள்ளது.
இதுகுறித்து உயிரிழந்த சதிஷ்குமார் உறவினர் ஒருவர் கூறுகையில், "முதலில் பரப்புரை கூட்டத்தில் சதீஷ் மயங்கி விழுந்ததாக மட்டுமே தகவல் வந்தது. மருத்துவமனைக்கு சென்ற பிறகே சதிஷ் உயிரிழந்த சம்பவம் தெரியவந்தது. வாழ்க்கையை இழந்து தவிக்கும் சதீஷ்குமாரின் மனைவிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்" எனக் கோரிக்கை விடுத்தார்.
பார்வையற்ற தாயை தவிக்கவிட்டு சென்ற மகன்
இதேபோல, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி ஜம்பை பகுதியை சேர்ந்த மோகன்(22) என்ற கல்லூரி மாணவரும் உயிரிழந்துள்ளார். கேஎஸ்ஆர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்த மோகன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஈரோடு கிழக்கு மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் இணைச் செயலாளராக இருந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், தனது 5 நண்பர்களுடன் கரூர் தவெக விஜய் பரப்புரை கூட்டத்திற்கு சென்ற மோகன் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். அவரது உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது, சர்க்கரை நோயால் பார்வையை இழந்த தாயை தனியாக தவிக்கவிட்டு சென்றுவிட்டதாக, அவரது உறவினர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், மோகன் ஒரே மகன் என்பதால் இனி அவரது தாயை யார் கவனிப்பது என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், ஈரோடு மாவட்டம் ஜம்பை பேரூராட்சியை சேர்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் 25 பேர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அமைச்சர் முத்துசாமி நேரில் ஆறுதல்
இதற்கிடையே, உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு நேரில் சென்று மாலை அணிவித்த தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி துறை அமைச்சர் முத்துசாமி, இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். மேலும், தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் எனவும் உறுதியளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் முத்துசாமி, “உயிரிழப்புகளை அரசியலாக்க வேண்டாம். இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதலையும், தேவையான உதவிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த சம்பவத்திற்கு விசாரணைக்குழு அமைத்துள்ளோம். அதன் முடிவு வரும் வரை எந்த கருத்தும் கூற இயலாது,” என அவர் தெரிவித்தார்.