ஈரோடு: 9 மாத குழந்தையை பெற்றோரிடம் இருந்து ரூ.2.70 லட்சத்திற்கு வாங்கி வந்து வேறொருவரிடம் விற்க முயன்ற இரண்டு பெண்களை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
ஈரோடு மாவட்ட குழந்தைகள் நல மையம் (1098) மேற்பார்வையாளர் புவனேஸ்வரி. இவருக்கு சமீப காலமாக பவானியில் உள்ள பழனிபுரம் பகுதியில் சட்ட விரோதமாக குழந்தைகள் விற்பனை நடைபெறுவதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில் புவனேஸ்வரி இதுகுறித்து பவானி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அந்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த பவானி போலீசார் பழனிப்புறம் முழுவதும் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அதனைத்தொடர்ந்து, நேற்று பழனிப்புறம் 3வது வீதியில் உள்ள வீடுகளில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது ஒரு வீட்டின் முன் இரண்டு பெண்கள் 9 மாத பெண் குழந்தையை கையில் வைத்துக் கொண்டு சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் நின்றுக் கொண்டிருந்தனர்.
இதைப் பார்த்த போலீசார் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது இருவரும் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்ததால், இருவரையும் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர். விசாரணையில் இருவரும் பழனிபுரம் பகுதியை சேர்ந்த ஜானகி (47), செல்வி (37) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், அந்த குழந்தை பெங்களூரை சேர்ந்த ஒரு தம்பதியரிடம் இருந்து ஒரு மாதத்திற்கு முன் ரூ.2.70 லட்சத்திற்கு இவர்கள் வாங்கி வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், கடந்த ஒரு மாத காலமாக அவர்கள் குழந்தையை பராமரித்து வந்த நிலையில் தற்போது வேறு ஒருவருக்கு குழந்தையை விற்க முயன்றதும் தெரியவந்துள்ளது.
இந்நிலையில் குழந்தையின் பெற்றோர் யார்? இவர்கள் இதுவரை எத்தனை குழந்தைகளை இதுபோல் விற்றுள்ளனர்? யாரிடம் இந்த குழந்தையை விற்க இருந்தனர்? என்பது குறித்தும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இதற்கு பின்னால் இருப்பவர்கள் யார் யார்? என்று பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
தொடர்ந்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இதைத்தொடர்ந்த பழனிபுரம் பகுதியில் போலீசார் குழந்தை விற்பனை தொடர்பாக சோதனையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் குழந்தைகளை கடத்தி செல்பவர்கள் குறித்து தகவல் அறியும் பட்சத்தில் பொதுமக்கள் குழந்தைகள் நல மையத்தின் செல்போன் எண் 1098-ஐ தொடர்பு கொள்ளலாம் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கின்றனர்.