சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு அதிமுகவினர் முழுவீச்சில் தயாராக வேண்டும் என மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்காக அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். அந்த வகையில் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், எதிர்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
கடந்த மாதம் கோயம்புத்தூரில் ‘மக்களைக் காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பிரச்சார சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி, இதுவரை 3 கட்டங்களாக, 118 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்துள்ளார். மேலும் வருகின்ற 1ஆம் தேதி 4வது கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மதுரையில் இருந்து தொடங்குகிறார். இந்த பிரச்சாரம் 13ஆம் தேதி கோயம்புத்தூரில் முடிவடைகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர்ச்சியாக சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வபோது கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனையிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில் சென்னை, ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமைக் கழகத்தில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் இன்று முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். இதற்காக அதிமுக தலைமை கழகத்திற்கு வருகை தந்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கட்சியினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இந்த கூட்டத்தில் அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன், பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், தலைமை கழக நிர்வாகிகளான கே.பி.முனுசாமி, நத்தம் விஸ்வநாதன், மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள், மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இக்கூட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு அனைத்து விதமான முன்னேற்பாடுகளையும் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், பூத் கமிட்டிகள் முழுமையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது பற்றி மாவட்ட செயலாளர்கள் தீவரமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், அதிமுகவை ஆட்சியில் அமர வைக்க அடுத்துவரும் மாதங்களில் மிக தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும் என நிர்வாகிகளிடம் இபிஎஸ் வலியுறுத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் அனைவரும் தங்களது மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட தொகுதிகளில் மக்கள் பிரச்சனைகளை முழுமையாக தீர்க்கும் வகையில் அவர்களோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும், மூத்த உறுப்பினர்களை ஒருங்கிணைத்து மிகுந்த சுறுசுறுப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும் என இன்றைய கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.