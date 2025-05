ETV Bharat / state

'அரைத்த மாவையே அரைக்கிறார்...' இபிஎஸ் விமர்சனத்துக்கு 'தக் லைஃப்' பதிலளித்த முதல்வர்! - MK STALIN SLAMS EPS

இந்து சமய அறநிலையத்துறை திருக்கோயில்கள் சார்பில் கொளத்தூர், பழனி மற்றும் பாளையங்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் ரூ.22.61 கோடி மதிப்பீட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கான உறைவிடங்களின் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ( @TNDIPR )

Published : May 27, 2025

சென்னை: டெல்லி பயணம் தொடர்பாக இபிஎஸ் அரைத்த மாவையே அரைத்து வருவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார். கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் 22.61 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூன்று மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடங்கள் கட்டுமானப் பணிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார். இதனைத் தொடர்ந்து ரூ.4.36 கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்பட்ட ஜெனரல் குமாரமங்கலம் குளம் மற்றும் பூங்காவையும், ரூ.91.36 கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்பட்ட தணிகாசலம் நகர் கால்வாய் ஆகியவற்றையும் திறந்து வைத்தார். மேலும், கொளத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார். மேலும், 150 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இரு சக்கர வாகனங்கள், அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு தையல் இயந்திரங்கள் மற்றும் மடிக்கணினிகளையும் வழங்கினார். திருவான்மியூர் பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள் திருக்கோயிலுக்கு ஒதுவார் பணியிடத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட பார்வை மாற்றுத்திறனாளி எஸ்.எஸ்.பிரியவதனாவுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (@TNDIPR)

Last Updated : May 27, 2025 at 3:58 PM IST