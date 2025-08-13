ETV Bharat / state

திரையுலகில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு: ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த இபிஎஸ்! - EPS WISHES RAJINIKANTH

1975 ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி ரஜினிகாந்த் நடித்த முதல் படமான அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான நிலையில், கூலி திரைப்படம் நாளை (ஆகஸ்ட் 14) வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

எடப்பாடி பழனிசாமி (கோப்புப்படம்)
எடப்பாடி பழனிசாமி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 12:27 PM IST

1 Min Read

சென்னை: திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள ரஜினிகாந்துக்கு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

'சன் பிக்சர்ஸ்' தயாரிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள 'கூலி' திரைப்படம் நாளை வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன், நாகார்ஜுனா, சத்யராஜ், உபேந்திரா, அமீர்கான், சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் பலர் நடித்துள்ளனர்.

நாகார்ஜுனா வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அமீர்கான் 'கேமியோ' ரோலில் கிளைமாக்ஸுக்கு சில நிமிடங்கள் முன்பு வருவார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் சினிமாவில் உச்ச இயக்குநராக தற்போது இருந்து வரும் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ளார் என அறிவிப்பு வெளியானது முதலாகவே, ரசிகர்கள் மத்தியில் 'கூலி' படத்துக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.

இந்த திரைப்படம் நாளை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில், இப்படம் வெற்றிடையவும், திரைதுறையில் ஐம்பது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு இபிஎஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, "திரையுலகில் தனக்கே உரிய ஸ்டைலாலும் தனித்துவமான நடிப்பாலும், 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டார், சகோதரர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எனது இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்வதுடன், இப்பொன்விழா ஆண்டில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிப்பில் நாளை வெளியாகவுள்ள கூலி திரைப்படம் வெற்றியடையவும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்" என பதவிட்டுள்ளார்.

ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் அறிமுகமாகி 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதால், அவரது ரசிகர்கள் கூலி படத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளனர். 1975 ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி ரஜினிகாந்த் நடித்த முதல் படமான அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான நிலையில், கூலி திரைப்படம் நாளை (ஆகஸ்ட் 14) வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள ரஜினிகாந்துக்கு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

'சன் பிக்சர்ஸ்' தயாரிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள 'கூலி' திரைப்படம் நாளை வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன், நாகார்ஜுனா, சத்யராஜ், உபேந்திரா, அமீர்கான், சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் பலர் நடித்துள்ளனர்.

நாகார்ஜுனா வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அமீர்கான் 'கேமியோ' ரோலில் கிளைமாக்ஸுக்கு சில நிமிடங்கள் முன்பு வருவார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் சினிமாவில் உச்ச இயக்குநராக தற்போது இருந்து வரும் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ளார் என அறிவிப்பு வெளியானது முதலாகவே, ரசிகர்கள் மத்தியில் 'கூலி' படத்துக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.

இந்த திரைப்படம் நாளை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில், இப்படம் வெற்றிடையவும், திரைதுறையில் ஐம்பது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு இபிஎஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, "திரையுலகில் தனக்கே உரிய ஸ்டைலாலும் தனித்துவமான நடிப்பாலும், 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டார், சகோதரர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எனது இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்வதுடன், இப்பொன்விழா ஆண்டில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிப்பில் நாளை வெளியாகவுள்ள கூலி திரைப்படம் வெற்றியடையவும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்" என பதவிட்டுள்ளார்.

ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் அறிமுகமாகி 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதால், அவரது ரசிகர்கள் கூலி படத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளனர். 1975 ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி ரஜினிகாந்த் நடித்த முதல் படமான அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான நிலையில், கூலி திரைப்படம் நாளை (ஆகஸ்ட் 14) வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJINIEPS50 YEARS FILM INDUSTRYரஜினிகாந்த்EPS WISHES RAJINIKANTH

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.