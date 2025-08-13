சென்னை: திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள ரஜினிகாந்துக்கு, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
'சன் பிக்சர்ஸ்' தயாரிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள 'கூலி' திரைப்படம் நாளை வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன், நாகார்ஜுனா, சத்யராஜ், உபேந்திரா, அமீர்கான், சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் பலர் நடித்துள்ளனர்.
நாகார்ஜுனா வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அமீர்கான் 'கேமியோ' ரோலில் கிளைமாக்ஸுக்கு சில நிமிடங்கள் முன்பு வருவார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் சினிமாவில் உச்ச இயக்குநராக தற்போது இருந்து வரும் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ளார் என அறிவிப்பு வெளியானது முதலாகவே, ரசிகர்கள் மத்தியில் 'கூலி' படத்துக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த திரைப்படம் நாளை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில், இப்படம் வெற்றிடையவும், திரைதுறையில் ஐம்பது ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு இபிஎஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, "திரையுலகில் தனக்கே உரிய ஸ்டைலாலும் தனித்துவமான நடிப்பாலும், 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டார், சகோதரர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எனது இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்வதுடன், இப்பொன்விழா ஆண்டில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிப்பில் நாளை வெளியாகவுள்ள கூலி திரைப்படம் வெற்றியடையவும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்" என பதவிட்டுள்ளார்.
ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் அறிமுகமாகி 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதால், அவரது ரசிகர்கள் கூலி படத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளனர். 1975 ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி ரஜினிகாந்த் நடித்த முதல் படமான அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான நிலையில், கூலி திரைப்படம் நாளை (ஆகஸ்ட் 14) வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
