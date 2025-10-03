கச்சத்தீவு பற்றி பேச ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இல்லை! பாலக்கோடு தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசம்!
1999 தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி வைத்தீர்கள்? அப்போது திமுக - பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்று மத்தியில் ஆட்சி அமைத்தது. முரசொலி மாறன் மத்திய அமைச்சராக பதவி வகித்தார் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டினார்.
தருமபுரி: கச்சத்தீவு பற்றி பேச மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இல்லை என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டாவது நாளாக இன்று தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியில், ''மக்களை காப்போம். தமிழகத்தை மீட்போம்'' பிரச்சார பயணம் மேற்கொண்டார்.
பாலக்கோடு நகரப் பகுதியில் நடைபெற்ற பிரச்சாரத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "கச்சத்தீவை மீட்க எந்த முயற்சியையும் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுக்கவில்லை என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ராமநாதபுரத்தில் பேசியிருக்கிறார். கச்சத்தீவை பற்றி பேச ஸ்டாலினுக்கு தகுதி இல்லை. கச்சத்தீவை தாரை வார்த்தது எப்போது? மத்தியில் காங்கிரஸ் - மாநிலத்தில் திமுக ஆட்சி இருந்த போது தான் தாரை வார்க்கப்பட்டது. ஜெயலலிதா ஆட்சியில் மீனவ சமுதாய மக்கள் நலன் கருதி கச்சத்தீவை மீட்க அதிமுக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தமிழக மக்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் முன்னால் நிற்பது அதிமுக தான். 11 ஆண்டுகள் மத்திய ஆட்சியில் அங்கம் வகித்த போது மீனவர்கள் படும் கஷ்டம் திமுகவுக்கு தெரியவில்லையா? அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் வர இருக்கிறது. மீனவ மக்களிடம் வாக்குகளை பெற நாடகமாடுகிறார் மு.க.ஸ்டாலின். உண்மையிலேயே மீனவர்கள் மீது அக்கறை இருந்தால் இலங்கையிடமிருந்து கச்சத்தீவை மீட்டுக் கொடுத்து இருக்கலாம். அப்போது எல்லாம் விட்டு விட்டு எங்கள் மீது குற்றம் சுமத்துவது எந்த வகையில் நியாயம்?
கரூரில் நிகழ்ந்த சம்பவத்தை அடுத்து முதலமைச்சர் இரவோடு இரவாக கரூர் சென்றீர்கள். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னீர்கள். அதில் எந்த தவறும் இல்லை. உங்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் கள்ளக்குறிச்சியில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 68 பேர் உயிரிழந்தார்களே அவர்களை ஏன் சந்திக்கவில்லை? அத்தனை பேரும் ஏழை மக்கள். பட்டியல் இன மக்கள். அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லவில்லை. உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தவில்லை. இப்போது கரூருக்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்துகிறார் என்றால் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் தேர்தல் தான் காரணம்.
கொள்கை பற்றி பேச ஸ்டாலினுக்கு அருகதை இருக்கிறதா? இந்தியா கூட்டணி என்ற பெயரில் பாரதிய ஜனதாவை எதிர்க்கக் கூடிய கட்சிகள் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார்கள். ஆனால் சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் போது டெல்லியில், பஞ்சாபில், கேரளாவில் அந்த கட்சிகள் எதிர் எதிராக போட்டியிடுகிறார்கள். நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்றால் மட்டும் தான் கூட்டணியா?
எந்தத் தேர்தல் வந்தாலும் கொள்கை உடைய கட்சியாக இருந்தால் கூட்டணியை தொடர வேண்டும். தேர்தல் வந்தால் எப்படி வேண்டுமென்றாலும் வேஷம் போடக் கூடிய கட்சி திமுக. 1999 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி வைத்தீர்கள்? அப்போது திமுக - பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்று மத்தியில் ஆட்சி அமைத்தது. முரசொலி மாறன் மத்திய அமைச்சராக பதவி வகித்தார்.
முரசொலி மாறன் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு, ஓராண்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருக்கும் போது அமைச்சரவையில் இருந்து அவர் நீக்கப்படவில்லை. இப்போது நாங்கள் கூட்டணி வைத்தால் மதவாத கூட்டணியா? இது என்ன நியாயம்? காங்கிரஸ் மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த போது எமர்ஜென்சியை கொண்டு வந்தது. மிசா சட்டத்தை பயன்படுத்தி திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்த கட்சியுடன் இப்போது கூட்டணி வைத்திருக்கிறீர்கள்.
ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து வாழைத்தார் ஏற்றி வந்த லாரியில் இருந்த இளம்பெண்ணை தாய் கண்முன்னே 2 காவலர்கள் திருவண்ணாமலையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். மக்களை பாதுகாக்கின்ற காவலர்களே இப்படிப்பட்ட கொடுமையான செயலில் ஈடுபடுகின்றனர். இத்தகைய அரசாங்கம் தொடர வேண்டுமா?
தமிழகத்தின் காவல்துறை ஸ்காட்லாந்து காவல்துறைக்கு இணையானது. ஆனால் இந்த ஆட்சியில் காவல் துறை செயலிழந்து விட்டது. பெண்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. விலைவாசி உயர்வை அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை. அடுத்து அதிகாரத்திற்கு யார் வர வேண்டும்? என்ற போட்டி ஸ்டாலின் வீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. மக்களை பற்றி கண்டுகொள்ளாத கட்சி திமுக. மின் கட்டணம் 67 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு விட்டது. பேரூராட்சிகளில் வீட்டு வரி 100 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. வரி மேல் வரி போட்டு மக்களை வாட்டி வதைப்பது திமுக அரசாங்கம். இவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.
