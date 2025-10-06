ETV Bharat / state

2-ம் ராஜராஜ சோழன் கால கல்வெட்டு படிகள்! அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவிடம் ஒப்படைப்பு!

கல்வெட்டு ஆய்வாளர் கரு.ராஜேந்திரன் தமிழக வரலாற்றின் இருண்ட காலமாக கருதப்படும் களப்பிரர் காலத்தைச் சேர்ந்த பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டைக் கண்டறிந்தவர்.

கல்வெட்டுகளின் படிகளை அமைச்சரிடம் வழங்கிய கல்வெட்டு ஆய்வாளர் கரு.ராஜேந்திரன்
கல்வெட்டுகளின் படிகளை அமைச்சரிடம் வழங்கிய ஆய்வாளர் கரு.ராஜேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் காலத்தைச் சேர்ந்த 20 கல்வெட்டுகளின் படிகளை, தமிழ்நாடு நிதி, சுற்றுச்சூழல், கால நிலை மாற்றம் மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவிடம் கல்வெட்டு ஆய்வாளர் கரு.ராஜேந்திரன் ஒப்படைத்தார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மேலப் பனையூரைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரும், புதுக்கோட்டை மாவட்ட தொல்லியல் ஆய்வு கழகத்தின் தலைவருமான கரு. ராஜேந்திரன் (86) தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கல்வெட்டுகளைப் படியெடுத்து ஆய்வு செய்யும் பணியை கடந்த 50 ஆண்டுகளாக செய்து வருகிறார். கல்வெட்டு ஆய்வாளர் கரு. ராஜேந்திரன், பல்வேறு பகுதிகளில் கண்மாய் மடைகளில் கல்வெட்டுகள் இருப்பதை முதன் முதலில் கண்டறிந்து அவற்றைப் படியெடுத்து ஆய்வு செய்து அனைவருக்கும் அறிவித்தார்.

இதையும் படிங்க... அதிகாலையில் பயங்கரம்; ஜெய்ப்பூர் அரசு மருத்துவமனை தீ விபத்தில் நோயாளிகள் 6 பேர் உயிரிழப்பு

அது மட்டுமன்றி, இவர் தமிழக வரலாற்றின் இருண்ட காலமாக கருதப்படும் அதாவது கி.பி. 3 முதல் கி.பி.6-ம் நூற்றாண்டான களப்பிரர் காலத்தைச் சேர்ந்த பூலாங்குறிச்சி கல்வெட்டைக் கண்டறிந்தவர். தன்னால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு படியெடுக்கப்பட்ட 1600-க்கும் மேற்பட்ட கல்வெட்டுப் படிகளை தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், அழகப்பா பல்கலைக் கழகம், தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை உள்ளிட்ட கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு ஏற்கனவே கல்வெட்டு ஆய்வாளர் கரு. ராஜேந்திரன் வழங்கியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க... ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

சென்னை விக்டோரியா அரங்கம் எப்போது திறக்கப்படும்? மேயர் பிரியா கொடுத்த அப்டேட்!

இந்த நிலையில் திருச்சி மாவட்டம், மருங்காபுரி, ராஜ ராஜேஸ்வரமுடையார் கோயிலில் தான் படியெடுத்த இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் காலத்தைச் சேர்ந்த பெரிய அளவிலான 20 கல்வெட்டுகளின் படிகளையும், தமிழ்நாடு நிதி, சுற்றுச்சூழல், கால நிலை மாற்றம் மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவிடம், கல்வெட்டு ஆய்வாளர் கரு. ராஜேந்திரன் ஒப்படைத்தார்.

விருதுநகர் மாவட்டம், மல்லாங்கிணற்றில் உள்ள அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவர் வழங்கினார். அப்போது புதுக்கோட்டை தொல்லியல் ஆய்வுக் கழக நிறுவனர் ஆ.மணிகண்டன், ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு ஆகியோர் உடன் இருந்தனர். காலில் அடிபட்டு நடக்க முடியாத நிலையிலும் தமிழ்நாடு அரசின் ஆய்வுப் பணிகளுக்காக கல்வெட்டுப் படிகளை வழங்கிய கல்வெட்டு ஆய்வாளர் கரு.ராஜேந்திரனை, அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வெகுவாகப் பாராட்டினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

EPIGRAPHIC RESEARCHER KAR RAJENDRANMINISTER THANGAM THENARASUARCHAEOL PRESENTS CHOLANS INSCRIPT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.