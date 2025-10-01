எண்ணூர் விபத்து: 9 தொழிலாளர்கள் உடல்களை அசாம் எடுத்து செல்ல பெல் நிறுவனம் ஏற்பாடு
சுமார் 37 அடி உயரத்தில் இருந்த இரும்பு கூரைகள் எதிர்பாராத விதமாக சாய்ந்து விழுந்ததில் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
சென்னை: எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கட்டுமான பணியின்போது ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் உடல்களை, அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு எடுத்து செல்ல பெல் (BHEL) நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
பொன்னேரி அருகே வாயலூரில் எண்ணூர் அனல்மின் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு மின் உற்பத்தி நிலையக் கட்டுமானப் பணிகளை பெல் நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ளது. இந்நிலையில், கட்டுமான பணியின்போது விபத்து ஏற்பட்டதில், அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 9 தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர்.
தற்போது, அவர்களது உடல் ராயபுரத்தில் உள்ள ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் உடற்கூறாய்வுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலுமொரு தொழிலாளி அபாய கட்டத்தை தாண்டி சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு மின் வாரியத்தின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் தலைவரான ஜெ. ராதாகிருஷ்ணன் உடன் ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு வந்த மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர், சிகிச்சை பெற்று வரும் தொழிலாளியை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவமனை பிணவறையில் உடற்கூராய்வுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 9 தொழிலாளர்களின் உடல்களை பார்வையிட்ட பின் அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக நடந்த இந்த விபத்து தனக்கு வருத்தம் அளிப்பதாகவும், முதலமைச்சர் நபருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளதாகவும் கூறினார்.
அடுத்ததாக பேசிய தமிழ்நாடு மின்வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், “எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் இரும்பிலான 2 கொட்டகைகள் அமைக்க பெல் நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் மெட்டல் கர்மா (Metal Karma) எனும் நிறுவனத்துடன் துணை ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், அனல்மின் நிலையத்தில் மெட்டல் கர்மா தரப்பில் கட்டுமானம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது.
அங்கு கட்டுமான பணியின்போது, எதிர்பாராத விதமாக சுமார் 37 அடி (45 மீட்டர்) உயரத்தில் இருந்த இரும்பு கூரைகள் அப்படியே சாய்ந்து விழுந்துள்ளன. இந்த விபத்தில் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த 9 பேர் உயிரிழந்தனர். அதில் 5 பேர் ஹொஜய் (Hojai) மாவட்டத்தையும், 4 பேர் கார்பி ஆங்லாங் (Karbi Anglong) மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
இறந்தவர்களின் உடல்களை விமானம் மூலம் அசாம் அனுப்ப பெல் நிறுவனம் தயாராக உள்ளது. அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உள்ள உடல்கள், உடற்கூறாய்விற்கு பின்னர், பெல் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்படும். அவர்கள் உடல்களை விமானம் மூலம் எடுத்து சென்று உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்க உள்ளனர். இந்த பணிகள் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்,” என்று தெரிவித்தார்.