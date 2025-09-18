ETV Bharat / state

சென்னையில் 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை!

சென்னையில் இன்று காலை முதல் தொழிலதிபர் மற்றும் நகை வியாபாரிக்கு தொடர்புடைய 5க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 12:43 PM IST

1 Min Read
சென்னை: சென்னையில் பிரபல தொழிலதிபருக்கு சொந்தமான ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை சைதாப்பேட்டை ஸ்ரீ நகர் காலணியில் வசித்து வரும் தொழிலதிபர் ராமகிருஷ்ணன் ரெட்டி. இவர் கட்டுமான நிறுவனத்தின் உரிமையாளராக இருந்து வருகிறார். இவரது வீட்டில் துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் பாதுகாப்புடன் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் காலை முதல் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அடுத்தடுத்த சோதனை

அதேபோல் சென்னை புரசைவாக்கம் பகுதியில் மோகன்லால் காத்ரி என்பவர் இல்லத்திலும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருகின்றனர். இவர் மொத்த தங்க நகை வியாபாரியாக இருந்து வருகிறார். இவர் சவுகார்பேட்டை பகுதியில் நகை வியாபாரம் செய்து வருகிறார். மேலும் இவருக்கு தொடர்புடைய சில இடங்களிலும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. சட்டவிரோத பணபரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக வந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாக அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

இரண்டிற்கும் தொடர்புள்ளதா?

கட்டுமான நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மற்றும் தங்கநகை வியாபாரி என இருவருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் ஒரே நேரத்தில் சோதனை செய்துவரும் நிலையில், ஒரே வழக்கின் அடிப்படையில் இருவருக்குமசோதனை நடைபெறுகிறதா அல்லது வெவ்வேறு வழக்குகள் தொடர்பாக சோதனையானது நடைபெற்று வருகிறதா என்பது குறித்த முழுமையான தகவல் சோதனை நிறைவுற்ற பின்னரே தெரிய வரும் என்று அமலாக்கத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

காலை முதல் சென்னையில் தொழிலதிபர் மற்றும் நகை வியாபாரிக்கு சொந்தமாக 5-க்கும் மேற்பட்ட இடத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டு வரும் சம்பவம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

