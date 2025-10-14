ETV Bharat / state

கோல்ட்ரிஃப் சிரப் விவகாரம்: உரிமையாளர் வீட்டில் முக்கிய ஆதரங்களை கைப்பற்றிய அமலாக்கத்துறை?

ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரிடம் மத்திய பிரதேசம் போலீசார் கடந்த 5 நாட்களாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 3:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கோல்ட்ரிஃப் சிரப் மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீட்டில் நடைபெற்ற சோதனையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிஃப் சிரப் (coldrif syrup) இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்ட 22 குழந்தைகள் அண்மையில் உயிரிழந்த சம்பவம் நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. விசாரணையில், அந்த இருமல் மருந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இயங்கி வந்த ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனம் தயாரித்தது என்பது தெரிய வந்தது. இந்நிலையில், இது தொடர்பாக சென்னை உள்ளிட்ட 7 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று சோதனை நடத்தினர். குறிப்பாக, சென்னை கோடம்பாக்கம் நாகார்ஜுனா நகர் 2-வது தெருவில் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் வீட்டில் தீவிர சோதனை நடத்தப்பட்டது.

மேலும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கோல்ட்ரிப் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனத்தின் அலுவலகம், தமிழ்நாடு அரசால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை மூத்த அதிகாரி கார்த்திகேயனின் வீடு மற்றும் திருவான்மியூர் ராதாகிருஷ்ணன் பிரதான சாலையில் உள்ள காஞ்சிபுரம் மண்டல தமிழக உணவு மற்றும் மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு உதவி இயக்குநர் தீபா ஜோசப் என்பவரது வீட்டில் 10 பேர் கொண்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் துப்பாக்கி ஏந்திய இரண்டு சிஆர்பிஎஃப் போலீசார் உதவியுடன் சோதனை நடத்தி வந்தனர்.

இந்த அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகளின் சோதனை இன்று அதிகாலை நிறைவு பெற்றதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சோதனையில் ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகளுடன் சிலர் தொடர்பில் இருந்ததற்கான பல்வேறு ஆதாரங்களை கைப்பற்றிய உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மேலும், பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட அரசு அலுவலர்கள் இருவர் வீட்டிலும் முக்கிய ஆவணங்களை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றி உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, பென் டிரைவ், ஹார்ட் டிஸ்க், செல்போன் உரையாடல்கள் உள்ளிட்டவைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள ஆவணங்களை முழுமையாக ஆய்வு செய்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, நிறுவனத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை கடந்த 9 ஆம் தேதி மத்தியப் பிரதேச மாநில சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.

TAGGED:

ENFORCEMENT DIRECTORATE
SEIZE
கோல்ட்ரிஃப் சிரப்
RAID
GOLDRIFF SYRUP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.