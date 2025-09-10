ETV Bharat / state

சட்டவிரோதப் பணப்பரிமாற்றம்? சென்னை தொழிலதிபர் வீட்டில் அமலாக்கத் துறை அதிரடி சோதனை!

பல்வேறு தொழில்களின் மூலம் சம்பாதித்த பணத்தை சட்டவிரோத வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு சென்றதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

அமலாக்கத்துறை சோதனை நடக்கும் வீடு
அமலாக்கத்துறை சோதனை நடக்கும் வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 5:34 PM IST

சென்னை: சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக வந்த புகாரின்பேரில் சென்னை தொழிலதிபர் வீட்டில் அமலாக்கத் துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள குல்மோகர் அவென்யூவில் வசித்து வருபவர் அமீத் பிஸ்னாய். தொழிலதிபரான இவரது வீட்டிற்கு இரண்டு கார்களில் 8 பேர் கொண்ட அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை வருகை தந்தனர். வந்த சிறிது நேரத்திலேயே அவர்கள் அமீத் பிஸ்னாய் வீட்டில் தீவிர சோதனையை தொடங்கினர். துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்புடன் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அமீத் பிஸ்னாய் விமான நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் கட்டுமான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், மேலும் இவர் பல்வேறு தொழில்களின் மூலம் சம்பாதித்த பணத்தை சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்து மோசடி செய்ததாகவும் வந்த புகாரின் அடிப்படையில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் இந்த சோதனையை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

ஏற்கெனவே அமலாக்க துறையினர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தொழிலதிபர் அமித் பிஸ்னாயின் வீடு மற்றும் நிறுவனங்களில் சோதனை மேற்கொண்ட நிலையில் இன்று மீண்டும் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தி வருகிறது.

தற்போது தொழிலதிபர் அமித் பிஸ்னாய் வீட்டில் நடைபெற்று வரும் சோதனையானது இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் நடைபெறலாம் என தெரிகிறது.

எனவே, முழுமையான சோதனைக்குப் பிறகே எந்த வழக்கின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்படுகிறது? தொழிலதிபர் சட்டவிரோதப் பணபரிமாற்றம் செய்வதற்கான முகாந்திரம் தொடர்பாக ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதா? வேறு என்னென்ன ஆவணங்கள்? எவ்வளவு பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது? என்பன உள்ளிட்ட விவரங்கள் வெளியாகும் என்றும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இன்று காலை முதல் தொழிலதிபர் மற்றும் அவருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் நடத்தி வரும் சோதனையால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.

அது மட்டுமின்றி, அடையார் காந்தி நகர் மூன்றாவது தெருவில் உள்ள மருத்துவர் ஒருவரின் வீட்டிற்கு இரண்டு காரில் சென்ற அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள், இரண்டு நபர்கள் குறித்து விவரம் கேட்டுள்ளனர். அந்த வீட்டில் இருந்தவர்கள், ''அப்படிப்பட்ட நபர்கள் இங்கே இல்லை'' என்று கூறியதால் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அந்த வீட்டில் சோதனை செய்யாமல் திரும்பிச் சென்றனர்.

