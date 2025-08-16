சென்னை: தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சரான ஐ. பெரியசாமியின் வீட்டிலும், அவரது குடும்பத்தினர் இல்லங்களிலும் அமலாக்கத்துறை இன்று காலை முதலாக அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சட்ட விரோத பண பரிவர்த்தனை தொடர்பாக இந்த சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருந்த ஐ. பெரியசாமி, சட்டவிரோதமாக வீடுகள் ஒதுக்கியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் இந்த சோதனை நடைபெறுவதாக அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதேசமயம், 2006ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் வருமானத்திற்கு மீறி சொத்து சேர்த்து முறைகேடு செய்ததாக 2015ஆம் ஆண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது. அதனடிப்படையில் அமலாக்கத் துறையும் சட்ட விரோத பண பரிமாற்ற வழக்கு ஒன்றை பதிவு செய்தது. இதன் அடிப்படையிலும் இந்த சோதனை நடைபெறலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
ஐ. பெரியசாமிக்கு சொந்தமான சென்னை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள வீடுகளிலும், இடங்களிலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல, அவரது உறவினர்கள் வீடுகளிலும் ரெய்டு நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, சீலப்பாடியில் உள்ள ஐ. பெரியசாமியின் மகனும், பழனி எம்எல்ஏவுமான செந்தில்குமார் வீட்டிலும், சிவாஜி நகரில் உள்ள அவருடைய மகள் இந்திராணியின் வீட்டிலும் தற்போது அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள எம்எல்ஏ விடுதியில் உள்ள அவரது அறையில் சோதனை நடப்பதாக கூறப்படுகிறது.
முதலில் திண்டுக்கல்லில் பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள ஐ. பெரியசாமியின் வீட்டில் சோதனை நடத்த அமலாக்கத் துறையினர் சென்றபோது, அங்கிருந்த காவலர்கள் அதிகாரிகளை உள்ளே அனுமதிக்காததால் சிறிது நேரம் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, சோதனையிடுவதற்கான உரிய ஆவணங்களை காண்பித்த பின்னர் அவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
முன்னதாக, கடந்த 2006 முதல் 2010 வரை, வருவாய், சட்டம், சிறை மற்றும் வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சராக ஐ.பெரியசாமி இருந்தபோது, வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ. 2 கோடியே 1 லட்சத்து 35 ஆயிரம் சொத்து சேர்த்ததாக அவரது மனைவி, மகன்கள் உள்ளிட்டோர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர்.
இந்த வழக்கை திண்டுக்கல் மாவட்ட நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில், அந்த உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்ததோடு, இந்த வழக்கை மீண்டும் 6 மாதங்களுக்குள் விசாரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், ஐ.பெரியசாமிக்கு சொந்தமான இடங்களில் தற்போது அமலாக்கத் துறையினர் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர்.
இந்நிலையில் தற்போது எந்த வழக்கின் அடிப்படையில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது? என்னென்ன மாதிரியான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன? பணம் ஏதாவது கைப்பற்றப்பட்டதா? வழக்கில் முகாந்திரம் இருக்கிறதா என்பது குறித்த தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.