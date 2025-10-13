இருமல் மருந்து தொழிற்சாலையில் 'ஈடி ரெய்டு'; உரிமையாளரிடமும் தீவிர விசாரணை!
சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள நிறுவனத்தில் சோதனை செய்ய வந்திருந்த அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் நிறுவனம் பூட்டப்பட்டிருந்தால் வெளியே நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர்.
Published : October 13, 2025 at 7:16 PM IST
காஞ்சிபுரம்: மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலத்தில் இருமல் மருந்து குடித்து 20-க்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய தொழிற்சாலையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
மத்தியப்பிரதேசம் மாநிலத்தில் இருமல் மருந்து குடித்த 20-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். விசாரணையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரை அடுத்த சுங்குவார்சத்திரம் ஸ்ரீசன் பார்மாசூட்டிகல் நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட 'கோல்ட்ரிஃப்' என்ற இருமல் மருந்து காரணம் என்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து 'ஸ்ரீசன் பார்மாசூட்டிகல்' நிறுவனத்தின் மீது தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. குறிப்பாக இந்த நிறுவனத்தில் பல்வேறு விதிமீறல்கள் நடைபெற்று இருப்பதாக தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை கண்டுபிடித்துள்ளது. தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை நடத்திய விசாரணையில் இந்த நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தில் தடை செய்யப்பட்ட டைஎதிலீன் கிளைக்கால் ( Diethylene glycol (DEG)) இருந்ததை தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.
இந்த மருந்தில் கிட்டத்தட்ட 48 சதவீதத்துக்கு மேல் இருந்ததாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக இந்த வேதிப்பொருள் கலந்ததால் இது, மருந்தே கிடையாது. இது விஷம் என்றும் தமிழக அரசின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேதிப்பொருள் பெயிண்ட் தயாரிக்கவும், பிரேக் ஆயில் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை மத்தியப் பிரதேச போலீசார் சென்னை அசோக் நகரில் வைத்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் கைது செய்தனர். இதை தொடர்ந்து ரங்கநாதனை மத்தியப் பிரதேசம் போலீசார் நீதிமன்ற காவலில் எடுத்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் இன்று காலை முதலே இந்த நிறுவனத்திற்கு தொடர்பான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சென்னையில் உள்ள ரங்கநாதனின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதன் ஒரு பகுதியாக சுங்குவார்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள நிறுவனத்தில் சோதனை செய்ய வந்திருந்த அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் நிறுவனம் பூட்டப்பட்டிருந்தால் வெளியே நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து ஊழியர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்த பின்னர் சோதனையை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்கிடையே ரங்கநாதனை மத்தியப்பிரதேச போலீசார் சுங்குவார்சத்திரம் மருந்து ஆலைக்கு அழைத்து வந்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அமலாக்கத் துறை சோதனை ஒருபுறம் நடந்து வரும் நிலையில், அருகில் உள்ள தனியார் கட்டடத்தில் வைத்து ரங்கநாதனிடம் மத்தியப் பிரதேச போலீசார் மற்றும் தமிழக அரசு மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை அதிகாரிகளும் ரகசியமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.