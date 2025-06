ETV Bharat / state

மோப்ப நாய் படைப்பிரிவில் புதிய சேர்க்கை; காவல்துறைக்கு உதவியாக 11 துப்பறியும் நாய்கள் இணைப்பு! - DETECTIVE DOG PUPPY

மோப்ப நாய் படைப்பிரிவுக்கு புதிய நாய் குட்டிகளை வழங்கும் நிகழ்வில் சென்னை கூடுதல் ஆணையர் விஜயேந்திர பிதாரி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : June 10, 2025 at 8:27 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 10:42 AM IST

சென்னை: காவல் ஆணையாளர் அருண் உத்தரவின் பேரில் உயர்ரக 11 துப்பறியும் நாய் குட்டிகள் சென்னை மோப்ப நாய் படைப்பிரிவில் இணைக்கப்பட்டது. சென்னை காவல் ஆணையாளர் அருண் தலைமையின் கீழ் துப்பறியும் மோப்ப நாய் பிரிவு கீழ்ப்பாக்கம் மற்றும் புனித தோமையார் மலையில் செயல்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே, கீழ்பாக்கம் துப்பறியும் மோப்ப நாய் படைப்பிரிவில் 16 மோப்ப நாய்களும், புனித தோமையார் மலை துப்பறியும் மோப்ப நாய் படைப்பிரிவில் 7 மோப்ப நாய்களும் இருந்து வருகிறது. சென்னை காவல் ஆணையாளர் அருண் உத்தரவுபடி, புதிதாக 11 மோப்ப நாய் குட்டிகள் வாங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் லாப்ரடோர் (Labrador) இனத்தை சேர்ந்த இரண்டு மோப்ப நாய் குட்டிகளும், பெல்ஜியம் மாலினாய்ஸ் (Belgium Malinois) இனத்தை சேர்ந்த மூன்று மோப்ப நாய் குட்டிகளும், டாபர்மேன் (Doberman) இனத்தை சேர்ந்த ஒரு மோப்ப நாய் குட்டி என 6 மோப்ப நாய் குட்டிகள் வெடிகுண்டு கண்டுபிடிக்கும் பணிக்காக வாங்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக வாங்கப்பட்ட மோப்ப நாய்களுடன் சென்னை கூடுதல் ஆணையர் விஜயேந்திர பிதாரி (ETV Bharat Tamil Nadu) மேலும், 4 மோப்ப நாய் குட்டிகள் போதை பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கும் பணிக்கும், ஒரு மோப்ப நாய் குட்டி குற்ற வழக்கை கண்டுபிடிக்கும் பணிக்காவும் புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

