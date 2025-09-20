மயக்க ஊசி போட வந்த மருத்துவரை தாக்கிய ‘ரோலக்ஸ்’ காட்டு யானை!
‘ரோலக்ஸ்’ எனப்படும் ஒற்றை காட்டு யானை கோவை நரசீபுரம் சுற்று வட்டார கிராமங்களுக்குள் புகுந்து ஆட்டம் காட்டி வந்த நிலையில் அதனை பிடிப்பதற்காக மூன்று கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டு, தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : September 20, 2025 at 12:40 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மயக்க ஊசி போட வந்த கால்நடை மருத்துவரை ரோலக்ஸ்’ காட்டு யானை துரத்தி துரத்தி தும்பிக்கையால் தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
கோவை மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளை ஒட்டி அமைந்துள்ள கிராமங்களுக்கு காட்டு யானைகள் புகும் நிகழ்வுகள் தொடர்கதையாக இருந்து வருகின்றன. குறிப்பாக நரசீபுரம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் ‘ரோலக்ஸ்’ எனப்படும் ஒற்றை காட்டு யானை ஊருக்குள் வந்து விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தி செல்வதாகவும், வனத் துறையினர் அந்த யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்து, அடர்ந்த வனப் பகுதிக்குள் கொண்டு சென்று விட வேண்டும் என கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து ‘ரோலக்ஸ்’ என அழைக்கப்படும் காட்டு யானையை இடமாற்றம் செய்வது தொடர்பாக கோவை மாவட்ட வனத்துறையினர் உயரதிகாரிகளுக்கு அறிக்கை அனுப்பினர். தொடந்து, அந்த யானையை பிடிப்பதற்காக டாப்சிலிப் யானைகள் முகாமில் இருந்து நரசிம்மன், முத்து, கபில்தேவ் ஆகிய மூன்று கும்கி யானைகள் கடந்த வாரம் அழைத்து வரப்பட்டு தாளீயூர் அருகே உள்ள ஒரு தோட்டத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த வாரம் வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ரோலக்ஸ் யானைக்கு ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வனக் கால்நடை மருத்துவர் விஜயராகவன் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற வனக் கால்நடை மருத்துவர் மனோகரன் ஆகியோர் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது, மயக்க ஊசி செலுத்தப்பட்ட நிலையில் யானை அங்கிருந்து தப்பி வனப்பகுதிக்குள் சென்றது.
இதையடுத்து வனத் துறையினர் இரவு பகலாக யானையை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை தொண்டாமுத்தூர் தேவராயபுரம் அடுத்த பரமேஸ்வரன்பாளையத்தில் உள்ள வாழை தோட்டத்தில் ’ரோலக்ஸ்’ யானை இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் வனக் கால்நடை மருத்துவர்கள் விஜயராகவன், வெண்ணிலா மற்றும் மனோகரன் ஆகியோர் மூன்று குழுக்களாக பிரிந்து யானையை கண்காணித்து வந்தனர்.
அப்போது வாழை தோட்டத்தில் இருந்து வெளி வந்த யானைக்கு மருத்துவர் விஜயராகவன் மயக்க ஊசி செலுத்த முயன்றதாக தெரிகிறது. இதைப் பார்த்த யானை திடீரென மருத்துவர் விஜயராகவனை நோக்கி வந்து தும்பிக்கையால் அவரை கீழே தள்ளி தாக்க முயன்றுள்ளது. இதையடுத்து அங்கிருந்த பணியாளர்கள் சத்தம் எழுப்பி யானையை விரட்டி, மருத்துவரை மீட்டு மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள கங்கா மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். யானை தள்ளி விட்டதில் மருத்துவர் விஜயராகவனின் முதுகு மற்றும் இடது கையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். காட்டு யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்த முயன்ற மருத்துவரை யானை தாக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.