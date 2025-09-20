ETV Bharat / state

மயக்க ஊசி போட வந்த மருத்துவரை தாக்கிய ‘ரோலக்ஸ்’ காட்டு யானை!

‘ரோலக்ஸ்’ எனப்படும் ஒற்றை காட்டு யானை கோவை நரசீபுரம் சுற்று வட்டார கிராமங்களுக்குள் புகுந்து ஆட்டம் காட்டி வந்த நிலையில் அதனை பிடிப்பதற்காக மூன்று கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டு, தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கிராமத்துக்குள் உலா வரும் ’ரோலக்ஸ்’ காட்டுயானை
கிராமத்துக்குள் உலா வந்த ’ரோலக்ஸ்’ காட்டு யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: மயக்க ஊசி போட வந்த கால்நடை மருத்துவரை ரோலக்ஸ்’ காட்டு யானை துரத்தி துரத்தி தும்பிக்கையால் தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

கோவை மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளை ஒட்டி அமைந்துள்ள கிராமங்களுக்கு காட்டு யானைகள் புகும் நிகழ்வுகள் தொடர்கதையாக இருந்து வருகின்றன. குறிப்பாக நரசீபுரம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் ‘ரோலக்ஸ்’ எனப்படும் ஒற்றை காட்டு யானை ஊருக்குள் வந்து விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தி செல்வதாகவும், வனத் துறையினர் அந்த யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்து, அடர்ந்த வனப் பகுதிக்குள் கொண்டு சென்று விட வேண்டும் என கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து ‘ரோலக்ஸ்’ என அழைக்கப்படும் காட்டு யானையை இடமாற்றம் செய்வது தொடர்பாக கோவை மாவட்ட வனத்துறையினர் உயரதிகாரிகளுக்கு அறிக்கை அனுப்பினர். தொடந்து, அந்த யானையை பிடிப்பதற்காக டாப்சிலிப் யானைகள் முகாமில் இருந்து நரசிம்மன், முத்து, கபில்தேவ் ஆகிய மூன்று கும்கி யானைகள் கடந்த வாரம் அழைத்து வரப்பட்டு தாளீயூர் அருகே உள்ள ஒரு தோட்டத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

காட்டு யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்திய மருத்துவக்குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த வாரம் வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய ரோலக்ஸ் யானைக்கு ஆனைமலை புலிகள் காப்பக வனக் கால்நடை மருத்துவர் விஜயராகவன் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற வனக் கால்நடை மருத்துவர் மனோகரன் ஆகியோர் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது, மயக்க ஊசி செலுத்தப்பட்ட நிலையில் யானை அங்கிருந்து தப்பி வனப்பகுதிக்குள் சென்றது.

இதையடுத்து வனத் துறையினர் இரவு பகலாக யானையை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை தொண்டாமுத்தூர் தேவராயபுரம் அடுத்த பரமேஸ்வரன்பாளையத்தில் உள்ள வாழை தோட்டத்தில் ’ரோலக்ஸ்’ யானை இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் வனக் கால்நடை மருத்துவர்கள் விஜயராகவன், வெண்ணிலா மற்றும் மனோகரன் ஆகியோர் மூன்று குழுக்களாக பிரிந்து யானையை கண்காணித்து வந்தனர்.

இதையும் படிங்க: தண்டவாளத்தில் சடலமாக கிடந்த குழந்தை... 6 பேர் அதிரடி கைது - விசாரணையில் அதிர்ச்சி!

அப்போது வாழை தோட்டத்தில் இருந்து வெளி வந்த யானைக்கு மருத்துவர் விஜயராகவன் மயக்க ஊசி செலுத்த முயன்றதாக தெரிகிறது. இதைப் பார்த்த யானை திடீரென மருத்துவர் விஜயராகவனை நோக்கி வந்து தும்பிக்கையால் அவரை கீழே தள்ளி தாக்க முயன்றுள்ளது. இதையடுத்து அங்கிருந்த பணியாளர்கள் சத்தம் எழுப்பி யானையை விரட்டி, மருத்துவரை மீட்டு மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள கங்கா மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். யானை தள்ளி விட்டதில் மருத்துவர் விஜயராகவனின் முதுகு மற்றும் இடது கையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். காட்டு யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்த முயன்ற மருத்துவரை யானை தாக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT ATTACKமருத்துவரை தாக்கிய யானைELEPHANT ATTACK DOCTORCOIMBATORE ELEPHANT ATTACKCOIMBATORE ELEPHANT ATTACK DOCTOR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.