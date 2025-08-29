- By சே.சிவக்குமார்
இந்தியாவில் இனி எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் (E20 பெட்ரோல்) மட்டுமே கிடைக்கும் என, மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் வாகன ஓட்டிகள் தலையில் மத்திய அரசு இடியை இறக்கியதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்தியாவில் மக்கள்தொகை பெருக்கத்திற்கு ஏற்ப வாகன பயன்பாடும் அதிகரித்து வருகிறது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசலின் பயன்பாடு அதிகரிப்பால் நாட்டின் பொருளாதாரம் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர் கொண்டு வருகிறது. எனவே நாட்டில் CNG, LNG, மின்சாரம், பயோடீசல், ஹைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் பியூஎல் செல்கள் போன்ற பல மாற்று எரிபொருட்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் அடுத்தகட்டமாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசலில் எத்தனால் 5% முதல் 20% வரை கலந்து பயன்படுத்தும் புதிய யுக்தியை மத்திய அரசு செயல்படுத்த துவங்கியுள்ளது.
E20 பெட்ரோல் என்றால் என்ன?
E20 பெட்ரோல் என்பது ''E'' எத்தனாலையும், 20 என்பது பெட்ரோலில் 20% எத்தனால் கலப்பதையும் குறிக்கிறது. வேளாண் பொருட்களான கரும்பு, சோளம், வெள்ளைப்பாகு, வேளாண் கழிவுகள் ஆகியவற்றை நொதிக்க வைப்பதன் மூலம் ஆல்கஹால் சார்ந்த எரிபொருளாக தயாரிக்கப்படுவது தான் எத்தனால் எனப்படும் பயோ ஃப்யூல் (Biofuel).
85% கச்சா எண்ணெய்யை ரஷ்யா, ஈரான், சவுதி அரேபியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து தான் இந்தியா இறக்குமதி செய்து வருகிறது. இந்த இறக்குமதியை குறைக்கவும், 65% வரை பசுமை இல்ல வாயுவின் உமிழ்வை குறைக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை பெருக்கவும் எத்தனால் பெட்ரோலை அறிமுகம் செய்ததாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.
உலக அளவில் எத்தனால் பயன்பாடு
உலகில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளில் பெட்ரோலுடன் எத்தனால் கலந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் பிரேசிலில் E27, அமெரிக்காவில் E10 முதல் E15 வரையும், ஐரோப்பிய நாடுகளில் E5 முதல் E15 வரையும், சீனாவில் E10 வரையும், மற்ற நாடுகளில் E10 முதல் E27 வரையும் கலக்கப்படுகிறது. டீசலை பொறுத்த வரை எத்தனால் கலப்பு இல்லை. பயோடீசலில் மட்டும் B10 - B20 வரை கலக்கப்படுகிறது.
இந்தியாவிலும் கடந்த 32 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பெட்ரோலில் எத்தனால் கலக்கப்பட்டு தான் வருகிறது. 1990 ஆம் ஆண்டு E0% ஆக இருந்த பெட்ரோல், 2003 ஆம் ஆண்டு E5%, 2022-ல் E10% என பரிணாமம் அடைந்து தற்போது E20 என்ற நிலை எட்டியுள்ளது. ஆனால், 2030-க்குள் தான் E20 ஐ முழுமையாக அமல்படுத்த திட்டம் தீட்டியது மத்திய அரசு. ஆனால் 5 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே தற்போதே நடைமுறைக்கு வந்து விட்டது. இந்தியாவில் டீசலை பொறுத்தவரை ED-7 என்ற அளவில் சோதனை மட்டும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
E20-ல் உள்ள நன்மைகள்
கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்காக ஆண்டுக்கு 100 பில்லியன் டாலரை இந்தியா செலவிட்டு வருகிறது. E20-ஐ நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் அந்நிய செலாவணியில் ஆண்டுக்கு 4 பில்லியன் டாலரை சேமிக்க முடியும். மேலும் கரும்பு, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட விளைபொருட்களின் தேவை அதிகரிப்பதால், விவசாயிகளுக்கு பலன் கிடைக்கும். E20 பெட்ரோல் தயாரிப்பு மூலம் ரூ.1.2 லட்சம் கோடியை விவசாயிகளுக்கு வழங்கியுள்ளதாகவும், 700 லட்சம் டன் எமிசன் குறைக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
E20 பெட்ரோல் குறித்து நமது ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தியாளர் சிவக்குமார் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு சர்வதேச பொதுப் போக்குவரத்து மாற்று எரிபொருள் மற்றும் மின்சார வாகன நிபுணர் முனைவர் வளவன் அமுதன் விளக்கம் அளித்தார்.
கேள்வி: நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆண்டுக்கு முன்னதாகவே (2030) தற்போது E20 பெட்ரோலை அரசு திணிப்பதற்கான காரணம் என்ன?
பதில்: பெட்ரோலுக்கு பதிலாக உள்ளூர் எத்தனாலை கலந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செலவை குறைத்து பொருளாதார நிலைத்தன்மையைப் பாதுகாக்க முடியும். மேலும், சாதாரண பெட்ரோலுடன் ஒப்பிடும் போது E20 பெட்ரோல் குறைந்த கார்பன் உமிழ்வை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக கரும்பில் இருந்து பெறப்படும் எத்தனால் சுமார் 65% வரையும், சோளம் போன்ற பயிர்களில் இருந்து பெறப்படும் எத்தனால் சுமார் 50% வரையும் காற்று மாசுபாட்டை குறைக்கும். இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கும் கிராமப்புற பொருளாதாரம் உயரும்.
கேள்வி: E20 பெட்ரோல் பயன்படுத்துவதால் வாகனங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பிரச்சினைகள் ஏற்படும்?
பதில்: E20 பெட்ரோலை பயன்படுத்துவதால் பழைய வாகனங்களில் சிக்கல்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம். எத்தனால் காற்றில் இருந்து ஈரப்பதத்தை அதிக அளவில் உறிஞ்சுவதால் கார்ப்ரேட்டர், எரிபொருள் டேங்குகள், குழாய்கள் போன்ற எஃகு பாகங்களில் துருப்பிடித்தல் ஏற்படலாம். மேலும் ரப்பர் குழாய்கள், சீல்கள், கேஸ்கெட்டுகள் விரைவில் சேதமடையும். எரிபொருள் செயல்திறன் சுமார் 6–7% வரை குறையும். ஆனால் சமீபத்திய BS-VI வாகனங்கள் E20 க்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டதால் அவற்றுக்கு பிரச்சினை இல்லை. ஆனால், பழைய வாகனங்களுக்கு இது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
கேள்வி: எதிர்காலத்தில் பெட்ரோலில் 20%க்கும் மேல் எத்தனால் கலப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதா?
பதில்: எதிர்காலத்தில் 20%க்கு மேல் பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பது சாத்தியமே. பிரேசில் போன்ற நாடுகள் ஏற்கனவே E85 (85% எத்தனால், 15% பெட்ரோல்) பயன்படுத்தி வருகின்றன. ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான BS-IV மற்றும் BS-VI வாகனங்கள் அதற்கு தயாராக இல்லை. மேலும் அரசு Flex-Fuel வாகனங்களை ஊக்குவித்து வருகிறது. டொயோட்டா, மாருதி சுசூகி, பஜாஜ் போன்ற நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே E85-க்கு ஏற்ற என்ஜின்களை சோதித்து முடித்துள்ளன.
கேள்வி: BS-IV - BS-VI ஆகிய எஞ்சின்கள் கொண்ட வாகனங்களில் E20 பெட்ரோல் பயன்படுத்துவதில் என்ன சிக்கல்?
பதில்: E20 பெட்ரோலை BS-IV மற்றும் BS-VI வாகனங்களில் பயன்படுத்தும் போது பல சிக்கல்கள் ஏற்படும். இவை முதலில் E10-க்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டதால் E20 பயன்படுத்தும் போது என்ஜின் நாக், செயல்திறன் குறைவு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும். எரிபொருள் குழாய்கள், ரப்பர் சீல்கள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் அலுமினிய பகுதிகள் சேதமடைய வாய்ப்பு அதிகம். மேலும் மைலேஜ் 6–10% வரை குறையும்.
|இதையும் படிங்க: மருத்துவர் ஆகப் போகும் தூய்மைப் பணியாளர்! வறுமையை வென்ற மாணவரின் நெகிழ்ச்சி பின்னணி!
2023 ஏப்ரல் முதல் இந்திய ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள் E20-க்கு பொருந்தும் BS VI Phase 2 என்ஜின்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகின்றன.
கேள்வி: எத்தனால் பயன்பாட்டால் பெட்ரோல் விலை ₹55 ஆக குறையும் என்பது நிஜமா?
பதில்: இது அரசியல் பார்வை. தற்போது பெட்ரோலின் விலை 40-50% வரி காரணமாக அதிகமாக உள்ளது. மத்திய, மாநில அரசுகள் வரியை நீக்கினால் பெட்ரோல் விலை சுமார் 45 முதல் 50 ரூபாய் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது. எத்தனால் கலவை மட்டுமே பெட்ரோலின் விலையை ₹55-க்கு கொண்டு வந்து விடாது. எத்தனால் பெட்ரோலை விட மலிவானது தான். ஆனால் மிக குறைவானது அல்ல என்று சர்வதேச பொதுப் போக்குவரத்து மாற்று எரிபொருள் மற்றும் மின்சார வாகன நிபுணர் முனைவர் வளவன் அமுதன் விளக்கம் அளித்தார்.