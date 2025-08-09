Essay Contest 2025

''அப்பா அம்மா மக்கள் கழகம்'' உள்பட 334 அரசியல் கட்சிகள் நீக்கம்; இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு! - ELECTION COMMISSION OF INDIA

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் தேர்தல்களில் போட்டியிடாமல் இருந்ததாகவும், பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரியில் இல்லாததாலும் 334 அரசியல் கட்சிகளை பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியலில் இருந்து நீக்கி தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் (கோப்பு படம்)
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் (கோப்பு படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 9:31 PM IST

சென்னை: ''அப்பா அம்மா மக்கள் கழகம்'' உள்பட அங்கீகரிக்கப்படாத 334 அரசியல் கட்சிகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் தேர்தல் செயல்பாட்டில் அரசியல் கட்சிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அந்தவகையில் 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பிரிவு 29A இன் கீழ் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பதிவு செய்வதன் மூலம் ஒரு அரசியல் கட்சி வருமான வரி விலக்கு, பொதுவான சின்னம், பொது பிரச்சாரகர்கள் போன்ற பல்வேறு சலுகைகளை கட்சிகள் பெறுகின்றன.

புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகள் 5 ஆண்டுகளுக்குள் தேர்தல் ஆணையத்தால் நடத்தப்படும் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும். அவ்வாறு 6 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தேர்தல்களில் போட்டியிடவில்லை என்றால் அக்கட்சி பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுகிறது. அதன்படி கடந்த 2019 முதல் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தேர்தல்களில் போட்டியிடுவது மற்றும் அவற்றின் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரியில் இருப்பது தொடர்பாக 345 பதிவு செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளின் சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டது.

இதன் விளைவாக கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தேர்தல்களில் போட்டியிடாமல் இருந்ததாகவும், மேலும் அவற்றின் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரியில் இல்லாததன் காரணத்தாலும் இந்தியா முழுவதும் 334 அரசியல் கட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியலில் இருந்து நீக்கி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் பட்டியலில் இருந்து 22 கட்சிகளின் பெயர்களை நீக்கி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ''ஆல் இந்தியா ஆதித்தனார் மக்கள் கட்சி, அனைத்திந்திய சமுதாய மக்கள் கட்சி, அண்ணா எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், அப்பா அம்மா மக்கள் கழகம், இந்திய மக்கள் முன்னேற்ற கட்சி, காமராஜர் மக்கள் கட்சி, மக்கள் நீதி கட்சி, மீனவர் மக்கள் முன்னணி, பசும்பொன் மக்கள் கழகம், சமூக மக்கள் கட்சி மற்றும் தமிழ் மாநிலக் கட்சி உள்ளிட்ட 22 அரசியல் கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

POLITICAL PARTIES REMOVALUNRECOGNIZED PARTIES REMOVEDஅரசியல் கட்சிகள் நீக்கம்இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்புELECTION COMMISSION OF INDIA

