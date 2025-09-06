"வேடம் போடும் நரிகள் வேண்டாம்... நீங்கள் மட்டும் போதும் தலைவா" - எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் பதிலடி!
“அதிமுகவின் அனைவரும் உங்களோடு, நீங்கள் மட்டும் போதும் தலைவா” என முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்த கருத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.
Published : September 6, 2025 at 9:21 AM IST
தேனி: 'ஒற்றுமை வேடம் போடும் நரிகள் வேண்டாம்! அதிமுகவுக்காக உயிர் வருத்தி உழைக்கும் நீங்கள் மட்டும் போதும்' என செங்கோட்டையன் கருத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிமுக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்தது. இதனால் இபிஎஸ்ஸை நேருக்கு நேர் சந்திப்பதை செங்கோட்டையன் தவிர்த்து வந்தார். இந்த நிலையில், கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் எனவும், அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும் எனவும், எனவே 10 நாட்களுக்குள் ஒருங்கிணைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு செங்கோட்டையன் கெடு விதித்தார்.
இது அதிமுகவில் இரு தரப்பினரிடையே பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனிடையே செங்கோட்டையனின் இந்த கருத்தை வரவேற்ற முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதிமுக ஒருங்கிணைய வேண்டும் என யார் கூறினாலும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாகவும், பக்கபலமாகவும் இருப்போம் எனவும், அதிமுகவை ஒருங்கிணைக்க நாங்களும் போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், செங்கோட்டையனின் இந்த கருத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். தமிழகம் முழுவதும் ‘மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்’ பிரச்சார பயணம் மேற்கொண்டு வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று (செப். 5) ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொகுதியான தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அவருக்கு, ஏராளமான கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
அப்போது, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கெடு வைத்திருக்கும் செங்கோட்டையனுக்கு எதிராகவும், இபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையிலும் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் ஒன்று திரண்டு போஸ்டர்களுடன் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
அந்த போஸ்டர்களில் "நரிகளுக்கு என்ன வந்தது கேடு! உங்களுக்கு யார் விதிக்க முடியும் கெடு. அதிமுகவில் அனைவரும் உங்களோடு, நீங்கள் மட்டும் போதும் தலைவா... நாங்க இருக்கோம். ஒற்றுமை வேடம் போடும் நரிகள் வேண்டாம்! கழகத்திற்காக உயிர் வருத்தி உழைக்கும் நீங்கள் மட்டும் போதும்” இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே செங்கோட்டையன் கூறியதைப் போன்று, 6 பேர் ஒன்றாக வந்து தன்னை சந்திக்கவில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி மறுப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்.