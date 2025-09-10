'கண்ணுக்கு தெரியாத காற்றில் கூட ஊழல் செய்த கட்சி திமுக' - இபிஎஸ் கடும் விமர்சனம்!
46 பிரச்சினைகளை கண்டறிய திமுக அரசுக்கு 4 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது என்று உடுமலைப்பேட்டை பிரச்சாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.
Published : September 10, 2025 at 10:52 PM IST
திருப்பூர்: சதுரங்க வேட்டை போல ஆசையை தூண்டி உங்கள் வாக்குகளை பெற திமுகவினர் முயல்வார்கள் எனவும் கண்ணுக்கு தெரியாத காற்றில் கூட ஊழல் செய்த கட்சி திமுக என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
''மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்'' என்ற பெயரில் பிரச்சார பயணம் மேற்கொண்டு வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார்.
அப்போது மக்களிடையே பேசிய அவர், '' அதிமுக வேட்பாளர் வெற்றி பெறுவதற்கு இங்கு கூடியுள்ள மக்களே சாட்சி. எதிர்கட்சிகள் விலாசம் தெரியாமல் போய்விடும். அதிமுகவின் பலத்தை உடுமலை, பொள்ளாச்சி, வால்பாறை என மூன்று தொகுதியிலும் நிரூபித்துள்ளது. 2026ல் அதிமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி.
ஏழைகளை பகைத்தால் எந்த அரசும் வீழும். ஏழைகளுக்காக துவங்கப்பட்ட கட்சி அதிமுக. ஊழல் என்றால் திமுக. ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட அரசு திமுக. ஊழலின் ஊற்றுக்கண் திமுக. கண்ணுக்கு தெரியாத காற்றில் கூட ஊழல் செய்த கட்சி திமுக.'' என விமர்சனம் செய்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' கரோனா காலத்தில் மக்களுக்கு வேலை இல்லை, அரசுக்கு வருவாய் இல்லை. அப்போதும் அதிமுக அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு காப்பாற்றியது. கரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் தமிழகம் முதலிடத்தில் செயல்படுவதாக மத்திய அரசும் அப்போது அறிவித்தது
அதிமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்து, மின்சாரம், சமூகநலத்துறை, விவசாயம், உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை என பல்வேறு துறைகளில் தேசிய அளவில் விருதுகள் பெற்றுள்ளோம். இரண்டு கையை இழந்தவர் அளித்த மனு மீது நடவடிக்கை எடுத்து அவருக்கு கை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இப்படி மக்களுக்கு சேவை செய்வதில் முதன்மை அரசாங்கம் அதிமுக அரசு. ஆனால் இந்த அரசு வந்த பிறகு மருந்து மாத்திரை, மருத்துவர் கூட கிடையாது . அதிமுக ஆட்சியில் 35 ஆயிரம் பேர் நியமிக்கப்பட்டனர். 20 கோடியில் கேன்சர் இயந்திரம் வாங்கினோம்.
தாலிக்கு தங்கம்
மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஆனைமலை நல்லாறு திட்டம் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தாலிக்கு தங்கம் 12 லட்சம் பெண்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதிமுக ஆட்சி வந்த உடன் இந்த திட்டம் தொடரும். திருமண உதவி திட்டத்தில் பட்டு வேட்டி சேலை வழங்கப்படும். பொங்கலுக்கு அற்புதமான சேலை வழங்கப்படும். அதிமுக ஆட்சி வந்த உடன் இடம் இல்லாதவர்களுக்கு நிலம் வழங்கி காங்கிரீட் வீடு கட்டித்தரப்படும். அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கனவை நனவாக்கியது அதிமுக.
100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை 150 நாட்கள் என அறிவித்தார்கள், ஆனால் எதையும் செய்ய வில்லை. மத்திய அரசுடன் இருந்த தொடர்பால் அதையும் அதிமுக பெற்றுத்தந்தது. அதிமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்கான இருசக்கர வாகனம் மானியம் வழங்கப்படும். மின் கட்டணம் 67 சதவீதம் விலை உயர்ந்துள்ளது. வீட்டு வரி 100 சதவீதம் உயர்த்தி உள்ளார்கள், குப்பை வரி, குடிநீர் வரி என போட்ட திமுக அரசு தேவையா? உங்களுடன் ஸ்டாலின் என்றால் நீங்கள் அவருடனா உள்ளீர்கள்?. 4 ஆண்டுகள் கழித்து இப்போது அதிகாரிகளை அனுப்பினால் தீர்வு கிடைக்குமா?. 46 பிரச்சினைகளை கண்டறிய 4 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது.
திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய ரகசியம் உள்ளது என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். உடுமலை வந்து சொல்லி விட்டு செல்லவும் மக்கள் தெரிந்து கொள்ளட்டும். தீர்ப்புக்கு எதிராக அரசு செயல்பட முடியாது என நாங்கள் சொன்னோம். ஆனால் மக்களை ஏமாற்றி 50 லட்சம் கையெழுத்து பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தனர். மனு வாங்குவார்கள் எதையும் செய்ய மாட்டார்கள். சதுரங்க வேட்டை போல ஆசையை தூண்டி உங்கள் வாக்குகளை பெற முயல்வார்கள். அதை நம்பாமல் இரட்டை இலைக்கு வாக்கு அளியுங்கள்'' என பேசினார்.