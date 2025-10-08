''அப்பா, அம்மா பெயரை மாற்றி விடாதீர்கள்'' முதலமைச்சரை சாடிய இபிஎஸ்!
அதிமுக அரசின் திட்டங்களுக்கு திமுக அரசு பெயர் வைப்பதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 8, 2025 at 10:31 PM IST
நாமக்கல்: எல்லாவற்றுக்கும் இரண்டாவது பெயர் வைப்பது போல அப்பா, அம்மா பெயரை மாற்றி விடக்கூடாது என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்தார்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு - பரமத்தி சாலையருகே மக்கள் மத்தியில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், '' கரூரில் அண்மையில் நடந்த சம்பவம் அனைவருக்கும் தெரியும். வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு அந்தக் கூட்டம் சரியான முறையில் நடைபெறக் கூடாது என்பதற்காக பிரச்சினை உருவாக்கப்பட்டதாக தகவல். அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை எந்த இடத்தில் கூட்டம் போட்டாலும் வெற்றிக்கூட்டமாக இருக்கும். பொதுமக்கள், தொண்டர்கள் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குகிறார்கள். 168 தொகுதிக்கு நேரடியாகச் சென்று எழுச்சி பயண கூட்டத்தை மேற்கொண்டு நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இணங்க, இன்று இங்கு கூட்டம் நடக்கிறது.
மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளைப் பெறுவதில் ஸ்டாலினுக்கு நிகர் யாருமில்லை. இன்று கூட செய்திகளில் பார்த்தேன், இனிமேல் மருத்துவமனையில் பயனாளிகள் என்று சொல்ல வேண்டுமாம், நோயாளி என்று சொல்லக்கூடாது. பெயர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு விவஸ்தை வேண்டாம்? ஸ்டாலின் அவர்களே, இரண்டு பெயரை மட்டும் தயவுசெய்து மாற்றி விடாதீர்கள், அப்பா, அம்மா பெயரை மாற்றி விடாதீர்கள். விட்டால் அதையும் மாற்றிவிடுவார். எல்லாவற்றுக்கும் பெயர் மாற்றம், இரண்டாவது பெயர் வைப்பார், இப்படிப்பட்ட முதல்வரை எங்கும் பார்க்க முடியாது.
கோவையில் நாளை பாலம் திறக்கிறார்கள், தமிழ்நாட்டிலேயே 10 கிலோமீட்டர் நீளமான பாலம். அதிமுக ஆட்சியில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு, சுமார் 1621 கோடியில் கட்டப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு, பணிகள் 55% நிறைவேற்றப்பட்டது. பின்னர் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு ஒன்றரை ஆண்டுகள் கிடப்பில் போட்டனர். அதிமுக அரசுக்கு நல்ல பெயர் வந்துவிடும் என்று கிடப்பில் போட்டு, இப்போது அவர் திறக்கிறார். நாம் பெற்ற பிள்ளைக்கு அவர் பெயர் வைக்கிறார், நல்ல பெயர் வைங்க, உங்க அப்பா பெயர் மட்டும் வைக்காதீர்கள். எங்க பார்த்தாலும் நாம் போட்ட திட்டத்துக்கு அவருடைய அப்பா பெயர் வைக்கிறார். கஷ்டப்பட்டு திட்டம் போட்டு, நிதி ஒதுக்கியது அதிமுக அரசு, ஆனால் பெயர் வைப்பது மட்டும் அவர். நல்லவேளையாக நாளை திறக்கப்போகும் பாலத்துக்கு அவர் அப்பா பெயர் வைக்காமல் நல்ல பெயர் வைத்திருக்கிறார், வாழ்த்துகள்.
இப்பகுதியில் திமுக கவுன்சிலர் கள்ளச்சாரயம் காய்ச்சி, போலி மதுபானம் காய்ச்சி, அதை அவரது அரசே கண்டுபிடித்தது. திமுக ஆட்சியில்தான் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகம். அதற்கு திமுக நிர்வாகிகள் துணைபோகிறார்கள். கஞ்சா விற்பவர்களும் திமுக நிர்வாகிகள், அதனால் காவல்துறையால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அதிமுக ஆட்சியில் கஞ்சா விற்பனை முழுமையாக தடை செய்யப்படும்.
10 ரூபாய் என்றால் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும். தமிழ்நாடு முழுவதும் 6 ஆயிரம் மதுக்கடை, டாஸ்மாக்கில் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை கோடி பாட்டில் விற்கிறது, ஒரு பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக பெறுவதால் நாளொன்றுக்கு 15 கோடி ரூபாயும், மாதத்துக்கு 450 கோடி ரூபாயும், வருடத்துக்கு 5,400 கோடியுமாக இந்த நான்காண்டுகளில் 22 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கொள்ளையடித்திருக்கிறார்கள். அதிமுக ஆட்சியில் இவற்றை விசாரித்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அடுத்தாண்டு தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளருக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற வையுங்கள்.'' என பேசினார்.